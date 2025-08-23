La palabra de Sarah Jessica Parker tras la cancelación de "And Just Like That", el Spin Off de Sex And The City







La intérprete de Carrie Bradshaw compartió su mirada sobre el cierre de la ficción y dejó abierta la posibilidad de un regreso.

Con el final del spin off the Sex And The City, Sarah Jessica Parker compartió su opinión.

Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente se confirmó que "And Just Like That", el spin off de Sex and the City llegó a su última temporada. Sin embargo, la protagonista principal, Sarah Jessica Parker, prefiere no hablar de un adiós definitivo, sino de una pausa que podría transformarse en un regreso en el futuro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La actriz expresó que la decisión de ponerle fin a la serie no estuvo vinculada a cuestiones de rating, sino a un motivo más profundo, el cariño y el respeto hacia la historia que contó e interpretó durante tantos años.

And Just Like That De qué se trata "And Just Like That", disponible en HBO Max La producción estrenada en HBO Max retomó la historia de Carrie Bradshaw y sus amigas después de la serie original que marcó un antes y un después en la televisión de fines de los 90. Con nuevas tramas, personajes diferentes y un enfoque en los desafíos de la madurez, la ficción buscó actualizar aquel universo neoyorquino tan querido y reconocido.

El debut fue un verdadero furor en la plataforma de streaming y marcó récords de audiencia en su estreno, aunque con el tiempo las críticas se dividieron entre quienes celebraban la continuidad y quienes cuestionaban la profundidad de sus personajes y guiones.

¿Por qué cancelaron "And Just Like That"? El 1 de agosto, Michael Patrick King, creador y showrunner de la serie, anunció que la tercera temporada sería la última. Según explicó, la determinación surgió de una necesidad creativa y no de los números de audiencia. “Y así como así ("and just like that"), la narración continua del universo de Sex and the City llega a su fin”, expresó en un comunicado que publicó en redes sociales.

El desenlace de la serie incluyó un cierre simbólico: Carrie bailando sola en su departamento y escribiendo las palabras que cierran su libro, un gesto que muchos interpretaron como un guiño al inicio de la saga y a la independencia emocional de su personaje. Qué dijo Sarah Jessica Parker sobre el final de la serie Durante un evento en los Hamptons el 11 de agosto, Parker habló sobre el cierre y prefirió definirlo como un “hasta pronto”. Contó que tanto ella como King no creen que el personaje deba cerrarse para siempre. “A veces parece un sacrilegio decir ‘no vamos a hacer más’, pero si amás algo, sabés cuándo es momento de detenerse”, explicó. Asimismo, destacó que fue el respeto por el trabajo y el afecto hacia la serie lo que impulsó la decisión. “Es un privilegio interpretar a Carrie. Fue un trabajo extraordinario y había que honrarlo”, aseguró. Consultada por las críticas que recibió la producción, Parker dijo que no le afectan porque el proyecto generó conexiones significativas con la audiencia y alcanzó un éxito que superó las expectativas.

Temas HBO Max