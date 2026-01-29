Envejecimiento laboral: en cuatro años, el 25% de los trabajadores será mayor de 55

Esta realidad podría atentar contra la continuidad y sostenibilidad de las organizaciones. Además, solo el 39% de los trabajadores de la Generación X y el 56% de los Millennials aspiran a roles de liderazgo.

Un dilema para la continuidad de las organizaciones es que solo el 39% de la Generación X y el 56% de los Millennials aspiran a ser líderes.

Uno de cada cuatro trabajadores tendrá más de 55 años para 2030, según últimas estimaciones de una consultora de Recursos Humanos . Con ese dato, más de la mitad de los empleadores reconoce que el envejecimiento de la fuerza laboral ya está impactando en su estrategia actual de contratación.

El dato surgió del estudio La Ventaja Humana: Tendencias Globales sobre el Futuro del Trabajo de la consultora ManpowerGroup. Bajo ese panorama, el dilema que se plantea para la continuidad y sostenibilidad de las organizaciones es que solo el 39% de los trabajadores de la Generación X y el 56% de los Millennials afirma aspirar a ocupar roles de liderazgo .

Basado en encuestas realizadas a más de 12.000 trabajadores y 40.000 empleadores en 41 países, el reporte identifica 16 tendencias clave que impactan el mundo laboral y se agrupan en cuatro ejes estratégicos:

A la par de una colaboración entre humanos e inteligencia artificial, se consolidan modelos laborales más flexibles: hoy el 27% de los trabajadores de la Generación Z ya complementa su ingreso principal con trabajos a tiempo parcial o por proyecto y, para 2027, hasta la mitad de la fuerza laboral del mundo desarrollado podría participar en esquemas flexibles y orientados a proyectos.

En este contexto, la IA no reemplaza al trabajo humano, sino que redefine roles y potencia habilidades que serán más valoradas como el juicio ético, la gestión de equipos y el servicio al cliente, dando lugar a modelos de trabajo más híbridos, flexibles y complementarios.

Reaprendizaje Acelerado

Bajo una transformación constante, el aprendizaje continuo se consolida como un pilar estratégico para la empleabilidad y la competitividad. La actualización de habilidades dejó de ser un beneficio adicional para convertirse en condición esencial para personas y organizaciones que busquen sostenerse en una evolución permanente.

Normas de Transformación

Los cambios tecnológicos y culturales están redefiniendo las reglas tradicionales del trabajo y tensionando el vínculo entre personas y organizaciones. A nivel global, el 68% de los trabajadores indica que la confianza en los empleadores está disminuyendo, mientras que el 36% de los trabajadores de primera línea necesita un segundo empleo para complementar ingresos.

Este escenario obliga a las empresas a revisar prácticas, procesos y culturas, desde los modelos de presencialidad hasta las estructuras organizacionales, para responder a nuevas expectativas de productividad, bienestar y confianza.

IA organizaciones El aprendizaje continuo se consolida como un pilar estratégico para la empleabilidad y la competitividad.

Crisis de Sucesión

El liderazgo atraviesa un punto crítico a nivel global, donde solo el 39% de los trabajadores de la Generación X y el 56% de los Millennials afirma aspirar a ocupar roles de liderazgo, lo que plantea un desafío urgente para la continuidad y sostenibilidad de las organizaciones.

A esto se suma el envejecimiento de la fuerza laboral: para 2030, 1 de cada 4 trabajadores tendrá más de 55 años. En consecuencia, el 57% de los empleadores reconoce que esta tendencia ya está impactando su estrategia actual de Recursos Humanos. En este contexto, preparar a la próxima generación de líderes se vuelve una prioridad estratégica para la sostenibilidad de las organizaciones.

El informe completo profundiza en los cambios que están redefiniendo el mundo laboral y ofrece claves concretas para anticiparse a los desafíos planteado por la disrupción tecnológica y la evolución de los modelos de trabajo.

“El futuro del trabajo se construye en un contexto de cambio permanente, donde no alcanza solo con incorporar más tecnología y nuevas herramientas: las organizaciones que quieran mantenerse competitivas deberán tomar mejores decisiones sobre liderazgo, el desarrollo del talento y la adopción de sistemas para anticiparse a los desafíos del nuevo entorno", afirmó el director de la filial argentina Luis Guastini.

Además, agregó que "estas tendencias ofrecen una hoja de ruta concreta para que las organizaciones gestionen ese cambio de manera estratégica y sostengan su competitividad”.