Es esposa de uno de los millonarios más importantes del mundo y prometió donar 4.600 millones de dólares: quién es Priscilla Chan







Es directora ejecutiva de su organización filantrópica, pero anteriormente ejercía como pediatra.

Priscilla Chan destaca por su gran contribución al acceso a la educación pública.

Priscilla Chan es la esposa del cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Sin embargo, poco a poco ella comenzó a tener un gran impacto en el mundo de la filantropía, gracias a las donaciones y contribuciones financieras que realizó por su cuenta u en compañía de su marido, como la promesa de donar 4.600 millones de dólares.

A través de su organización, la pediatra busca impulsar el potencial humano y promover la igualdad de oportunidades. Es por ello que siempre lucha a favor de la educación pública, algo demostró con la creación de una organización sin fines de lucro.

Quién es Priscilla Chan Priscilla Chan es hija de padres vietnamitas, que debieron escapar de su país y encontrar refugio en Estados Unidos. Cuando era joven, ganó una beca completa para estudiar en la Universidad de Harvard, de la que se graduó como licenciada en biología. Comenzó a dar clases a jóvenes de 4° y 5° grado, pero al año dejó su empleo para dedicarse de lleno a estudiar medicina.

Hasta el año 2017, fue pediatra en el Hospital de San Francisco. En reiteradas ocasiones, ella afirmó que fueron sus profesores y la educación pública quienes la ayudaron a descubrir su potencial y su entusiasmo por el aprendizaje, Gracias a ello, se convirtió en la primera mujer en su familia que estudió en la universidad.

Obra filantrópica de Priscilla Chan Priscilla Chan

En primer lugar, Chan y su marido trabajaron juntos para crear la organización Chan Zuckerberg Initiative, (CZI), en la que prometieron donar el 99% de las acciones ganadas por Meta. Hoy en día, ella es directora ejecutiva de la organización, a través de la que donaron 4.600 millones de dólares a distintas causas benéficas. Por otro lado, junto con CZI, Chan fundó The Primary School, otra organización en la que ofrece la posibilidad de acceder a educación, atención prenatal, educación en la primera infancia, atención primaria de salud y otros programas y servicios de manera gratuita a los residentes de East Palo Alto, California y las áreas circundantes.

