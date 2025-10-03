Es la conductora más querida de EEUU y dona millones a causas benéficas: la fortuna de Oprah Winfrey

La conductora pasó por momentos muy duros en su vida, pero hoy en día triunfa en todo lo que hace.

Oprah Winfrey es una de las personalidades más influyentes del siglo XXI. Su nombre es reconocido por sus récords televisivos, negocios exitosos y a una capacidad única para conectar con millones de espectadores en Estados Unidos y el mundo entero.

Pero además de su rol como empresaria y comunicadora, Oprah también es reconocida por su lado solidario y filantrópico, ya que ha destinado miles de millones de dólares a proyectos sociales, especialmente enfocados en la educación.

La historia de Oprah es la de una mujer que superó una infancia muy dura . Nació en Misisipi en un hogar humilde, hija de una madre soltera, y durante su adolescencia atravesó episodios de violencia sexual y la pérdida de un bebé. Más tarde se mudó a Tennessee, donde encontró un nuevo entorno familiar y sus primeras oportunidades laborales.

Mientras terminaba la escuela secundaria, consiguió trabajo en una radio local. Su manera de transmitir emociones y su naturalidad frente al micrófono hicieron que rápidamente se ganara un lugar en la televisión . Desde ahí pegó un salto y se animó a ir a Chicago, donde condujo un programa que se convirtió en furor.

El cambio radical en su vida llegó en 1986 con el estreno de The Oprah Winfrey Show, un programa que se mantuvo al aire durante 25 años y fue el más visto en la historia de la TV estadounidense. Ese espacio no solo la consagró, sino que le abrió la puerta a nuevos negocios. Fundó su productora Harpo Productions (su nombre al revés), lanzó su propia revista y finalmente creó su canal de televisión, OWN (Oprah Winfrey Network).

Su carrera también se extendió al cine, ya que participó en películas, fue nominada al Óscar como mejor actriz secundaria en "El color púrpura" y ganó múltiples premios Emmy por su trabajo en la televisión.

El lado benéfico de Oprah Winfrey

Con las mismas ganas con las que construyó su fortuna, Oprah se dedicó a causas sociales. Ya donó más de 500 millones de dólares a proyectos humanitarios. Una de sus principales iniciativas fue la creación de la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Sudáfrica, una escuela destinada a dar oportunidades educativas a niñas de bajos recursos.

También destinó fondos a programas contra el hambre y a campañas de asistencia en catástrofes naturales. Hoy, con más de mil millones de dólares en patrimonio y muchos años en los medios, Oprah Winfrey es una de las personalidades más influyentes del planeta.