Sin Selena Gómez: de cuánto es la fortuna de Benny Blanco, el exitoso productor musical

El creador de grandes hits junto a Justin Bieber, Katy Perry y Maroon 5, acumula un patrimonio millonario gracias a su talento y versatilidad.

Luego de su boda íntima en California con Selena Gómez, el compositor estadounidense disfruta del éxito profesional y de una fortuna en ascenso.

Benny Blanco es uno de esos nombres que, aunque pocas veces aparecen frente a cámara, está detrás de algunos de los mayores éxitos de la música pop de las últimas décadas. Productor y compositor , logró construir una carrera marcada por colaboraciones con artistas del calibre de Justin Bieber, Katy Perry, Britney Spears, Maroon 5 y Rihanna.

Con un estilo versátil para transformar melodías en hits, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la industria. En septiembre de 2025 volvió a estar en el centro de la escena por su casamiento con Selena Gómez en una ceremonia íntima en California, luego de diez años de amistad y dos de noviazgo. Así, este nuevo capítulo personal lo encuentra en la cima y con una fortuna millonaria .

Benjamin Joseph Levin nació el 8 de marzo de 1988 en Reston, Virginia. Desde chico mostró interés por la música: comenzó experimentando con géneros y grabando cassettes caseros , hasta que logró que su pasión se convirtiera en su profesión. Así, luego de terminar la escuela secundaria, se mudó a Nueva York para dedicarse de lleno a la producción.

Sus primeros pasos fueron como aprendiz de Dr. Luke , con quien participó en la creación de hits que marcaron una era, como "Circus" de Britney Spears (2008) y "Teenage Dream" de Katy Perry (2010). Esa experiencia le abrió las puertas de la industria y lo consolidó como el verdadero talento detrás de los grandes lanzamientos del pop.

benny-blanco-

A lo largo de los años trabajó con Justin Bieber ("Love Yourself"), Maroon 5 ("Moves Like Jagger" y "Payphone"), Ed Sheeran ("Friends"), Kesha ("Blow") y hasta con cantantes del mundo urbano como J Balvin y Tainy.

Además, Benny lanzó su propio proyecto solista en 2018, con el disco "Friends Keep Secrets", que incluyó colaboraciones con Halsey, Khalid y Calvin Harris. Actualmente, combina su rol como compositor con su faceta de artista, manteniendo siempre un bajo perfil frente a los reflectores pero con un peso indiscutible dentro de la industria.

El casamiento de Selena Gómez y Benny Blanco

El 27 de septiembre de 2025, Benny Blanco y Selena Gómez sellaron su amor con una boda íntima en Montecito, California, luego de casi dos años de noviazgo y más de una década de conocerse en los estudios de grabación. La ceremonia se realizó en una finca privada rodeada de naturaleza y con unos 170 invitados, entre ellos figuras como Taylor Swift y miembros del elenco de "Only Murders in the Building", la serie protagonizada por la actriz.

Aunque intentaron mantener la ceremonia en secreto, fue la propia artista estadounidense quien compartió las primeras imágenes de ese día, mostrando a la pareja en un entorno relajado y disfrutando de la privacidad que tanto buscaron. La publicación de Instagram superó los 23 millones de "me gusta".

selena-reception-dress-3-68dc8ccc52b2e Gentileza "Elle".

Selena eligió un vestido blanco con detalles florales, mientras que Benny lució un smoking clásico de Ralph Lauren. Uno de los momentos más emotivos, fue el momento del vals, donde la cantante bailó con su abuelo materno, cumpliendo un sueño y eligiéndolo en lugar del tradicional primer baile de novios.

La celebración combinó las raíces de ambos: hubo cocina "tex-mex", en honor a la infancia de Gómez en Texas, platos estadounidense tradicionales y pan challah (jalá), un guiño a la herencia cultural de Blanco.

Patrimonio actual de Benny Blanco

De acuerdo al sitio especializado Celebrity Net Worth, la fortuna de Benny Blanco asciende a 50 millones de dólares en octubre 2025. Con decenas de canciones que alcanzaron el número uno en las listas de Billboard y colaboraciones con artistas consagrados, es uno de los productos más influyentes de esta generación.

Su riqueza proviene de varios frentes, desde las regalías como compositor hasta contratos publicitarios y lanzamientos propios. A esto se suman inversiones en propiedades de lujo en Los Ángeles y Nueva York, además de su participación en sellos discográficos independientes.