El ente del fútbol sudamericano dio a conocer quiénes ocuparán el cuerpo arbitral y el VAR para la definición del título más importante del continente entre el Pincha y Palmeiras.

Estudiantes y Palmeiras ya saben quién será el árbitro para la final de la Copa Libertadores.

La Conmebol oficializó este martes por la tarde que Jesús Valenzuela será el árbitro principal para el duelo del sábado 28 de noviembre entre Estudiantes y Palmeiras por la final de la Copa Libertadores , en Montevideo, Uruguay.

Ambos equipos cuentan con historial positivo con el referí venezolano , aunque uno de los dos se vio más beneficiado bajo sus órdenes que el otro. Además, a su lado estarán varios compatriotas: Jorge Urrego será el asistente 1; Tulio Moreno , asistente 2; y Alexis Herrera , el cuarto árbitro. El colombiano Jhon Gallego completará la terna en campo como quinto juez.

Por el lado del VAR , el responsable a cargo será Juan Soto , también de Venezuela. Lo acompañarán Yender Herrera (Venezuela), como AVAR 1; Alexander Guzmán (Colombia), como AVAR 2; y David Rodríguez (Colombia), como AVAR 3.

Con un registro favorable y sin grandes polémicas hasta el momento, el equipo de La Plata fue dirigido en cinco oportunidades por Valenzuela: dos victorias, dos empates y una derrota .

El antecedente más reciente, y también el más trascendente, ocurrió el pasado 16 de septiembre de 2026 por la actual Copa Libertadores , cuando el Pincha le ganó 1 a 0 a Corinthians en Brasil y selló su pasaje a las semifinales del certamen.

Estudiantes, en busca de la quinta estrella. X

La única caída en su haber se remonta a 2023, frente al mismo rival. En aquella ocasión, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Estudiantes perdió 1 a 0 como visitante. Si bien logró igualar la serie en la vuelta disputada en Argentina, finalmente quedó eliminado en la tanda de penales.

Todos los partidos de Estudiantes con Jesús Valenzuela

2022: Estudiantes 1-0 Everton (Libertadores)

2022: Athletico Paranaense 0-0 Estudiantes (Libertadores)

2023: Corinthians 1-0 Estudiantes (Sudamericana)

2025: Estudiantes 0-0 Cerro Porteño (Libertadores)

2026: Corinthians 0-1 Estudiantes (Libertadores)

El historial de Palmeiras con Valenzuela como árbitro

En comparación con el conjunto platense, Palmeiras ostenta una marca inmejorable con el juez venezolano: en siete partidos dirigidos, nunca perdió, acumulando seis triunfos y un solo empate.

Para el público argentino, el antecedente más recordado es el de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, cuando arbitró el cruce entre el Verdao y River. En el encuentro de ida, disputado en el Monumental, los brasileños se impusieron por 2 a 1 y luego liquidaron la serie en su casa con un 3 a 1, eliminando al Millonario de la competencia.

Jesús Valenzuela dirigiendo en la cancha de River. X.com

Por su parte, la única vez que Palmeiras no logró ganar con Valenzuela impartiendo justicia fue en 2024, en su visita a San Lorenzo por la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores, un duelo que terminó igualado 1 a 1.

Todos los partidos de Palmeiras con Jesús Valenzuela