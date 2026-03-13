Jorge Macri visitó Expoagro y llamó a terminar con la "falsa dicotomía" entre el campo y la ciudad

El mandatario porteño recorrió la feria y se reunió con productores locales. “Me encanta ver la energía federal que tiene el campo", destacó.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , participó este viernes de la vigésima edición de la Expoagro. Durante su visita a la feria mantuvo reuniones con productores locales y destacó al sector agropecuario. Más de 255 mil personas asistieron a la edición aniversario.

El alcalde porteño recorrió la exposición, acompañado por autoridades de la megamuestra y Leonardo Sarquís, asesor en temas relacionados al campo y exministro bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal. “Me encanta ver la energía federal que tiene el campo. Esa capacidad de emprender, correr fronteras y desarrollarse”, indicó ante la prensa.

“Me genera mucha esperanza la combinación de tecnología por dos razones. Primero, porque nos va a permitir producir y exportar más, para generar divisas y empleo. Además, porque la irrupción de tecnología en el campo genera que los jóvenes encuentran una razón de vínculo con el sector ”, señaló.

A su vez, pidió terminar con la “dicotomía entre la ciudad y el campo". "Durante mucho tiempo se alimentó una grieta o dicotomía entre la ciudad y el campo. Pero no es así, no la hay y nunca la hubo”, sentenció.

Asimismo, comentó que el stand de CABA en Expoagro tiene, básicamente, emprendedores agtech. “El Parque de la Innovación en la Ciudad de Buenos Aires además fomenta, principalmente, emprendimientos con la biotecnología”, resaltó.

Por último, evaluó que, más allá de que siempre persiste el reclamo de bajar más las retenciones, el agro cuenta con estabilidad económica para poder crecer y que va a buscar en la Argentina y el resto del mundo más oportunidades para mejorar la competitividad. “En el campo necesitás conocimiento, software, creatividad, biociencia y fierros”, finalizó.

Durante los cuatro días, la “Capital Nacional de los Agronegocios” recibió a más de 60 personalidades, con la visita destacada de la vicepresidenta Victoria Villarruel; el expresidente Mauricio Macri; la senadora Patricia Bullrich; el ministro de Interior, Diego Santilli, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta y Santiago Passaglia, Intendente de San Nicolás.

También acompañaron los 20 años de Expoagro los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de La Pampa, Sergio Ziliotto. Lo propio hicieron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y el de Salta, Antonio Marocco. Funcionarios de carteras productivas de todo el país también acercaron sus agendas al sector.