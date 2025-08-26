Fortuna de miles de millones: quién es Sarath Ratanavadi y cómo se convirtió en un magnate de la energía

Fundó una de las empresas más importantes de la actualidad y cuenta con una fortuna de miles de millones de dólares.

Un empresario tailandés revolucionó el sector energético con visión estratégica. Sarath Ratanavadi , desde sus inicios en ingeniería, construyó un coloso que lidera en Asia. Su camino generó millones y transformó la industria con proyectos ambiciosos en energía y tecnología, marcando un nuevo estándar en la región.

Con audacia comercial, el magnate creó una empresa que domina energía y telecomunicaciones. Su talento para forjar alianzas globales y diversificar negocios consolidó su influencia. La trayectoria del empresario muestra cómo una mente astuta puede generar riqueza y redefinir el panorama económico de Tailandia en la actualidad.

Sarath Ratanavadi, nacido en 1965, estudió ingeniería en Chulalongkorn y obtuvo un máster en EE.UU. En 2007, fundó Gulf Energy Developmen t , enfocándose en plantas eléctricas. Su visión llevó a la empresa a cotizar en la bolsa tailandesa en 2017, alcanzando una valoración de miles de millones.

El magnate diversificó Gulf hacia gas natural, renovables y telecomunicaciones. En 2025, lideró una fusión con Intouch Holdings , creando Gulf Development , valorada en 20.5 mil millones de dólares . También invirtió en data centers y banca, con un 5.2% de Kasikornbank , consolidando su imperio multisectorial.

En 2025, Gulf Energy invirtió 1.8 millones en un terminal de gas natural licuado en Tailandia y 9 mil millones en proyectos hidroeléctricos en Laos. Alianzas con Google y Binance para cloud y criptomonedas refuerzan su apuesta por tecnología, posicionando a Gulf como líder regional.

Miles de millones: el patrimonio de Sarath Ratanavadi

El patrimonio de Sarath Ratanavadi alcanza 12.9 mil millones de dólares en 2025, según la revista Forbes, derivado de su participación en Gulf Development, con una capitalización de 22 mil millones. Su riqueza creció tras la fusión con Intouch Holdings y la valorización de sus inversiones en banca y tecnología.

La compra de un 5.2% de Kasikornbank por 370 millones y la expansión en data centers, con 271 millones invertidos en 2025, aumentan su fortuna. Gulf Development, con proyectos en renovables y telecomunicaciones, genera ingresos estables, consolidando su posición entre los más ricos de Tailandia.