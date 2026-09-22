Malvinas: Andy Burnham confirmó que habló con Donald Trump sobre las islas y prepara fuerte respuesta a Javier Milei ante la ONU

El presidente de EEUU mantuvo una bilateral con el primer ministro del Reino Unido en el marco de la Asamblea General de la ONU. Además de la cuestión comercial y de Medio Oriente, también cruzaron opiniones sobre la soberanía de las islas. El británico prepara un discurso con fuerte foco en la disputa con Argentina.

El presidente de EEUU, Donald Trump , se reunió este martes con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, en el marco de la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se lleva adelante en la ciudad de Nueva York. Entre los puntos que tocaron durante la bilateral surgió la causa Malvinas. En paralelo, Javier Milei prepara su discurso ante la asamblea con fuerte foco en la soberanía de las islas .

En declaraciones a la prensa luego del encuentro, el líder laborista reveló que el dialogo con el republicano cruzó varios temas: charlaron sobre el conflicto en Medio Oriente, que involucra a Israel e Irán, asuntos comerciales entre ambas potencias y el contexto geopolítico mundial. El encuentro se extendió durante unos 30 minutos, al margen de la disertación que los jefes de Estado llevan a cabo en el seno del organismo supranacional.

Burnham, quien llegó a su cargo el 20 de julio en reemplazo de Keir Starmer, mantuvo este martes su primer encuentro con Trump, quien definió al británico como "un hombre de negocios nato". "Tuvimos varias conversaciones antes de esta reunión, hemos hablando muchas veces por teléfono. Creo que él entiende lo que tiene que hacer" , dijo el republicano, en particular sobre el apoyo del Reino Unido a EEUU en el conflicto con los iraníes.

"Estamos listo para cumplir con nuestra parte en Medio Oriente, en términos de ayudarle a detener el conflicto, abrir el estrecho de Ormuz", afirmó Burnham según reportó la BBC respecto los detalles de las conversaciones que tuvieron lugar en la antesala de la primera presentación del británico ante la ONU. "Estamos con ustedes en que Irán nunca debe ser una potencia nuclear", agregó.

Además de la guerra en Medio Oriente, en la bilateral también se puso sobre la mesa el conflicto entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. "Hemos hablado de algunas cuestiones comerciales, sobre las Malvinas, y usted tuvo la amabilidad de escucharnos sobre esos temas, entre otros", dijo el británico a la prensa.

Consultado por la agencia AP sobre si hubo comentarios respecto a las declaraciones de Trump sobre Malvinas, Burnham afirmó que durante el encuentro de esta tarde no hubo cuestionamientos. "No se lo reprochamos", afirmó.

En el discurso que dará ante la ONU, el británico tiene previsto poner sobre la mesa la postura sobre el archipiélago y se referirá a las declaraciones de Javier Milei, quien manifestó que Londres "debería reconsiderar seriamente devolvernos esas islas por la vía pacífica, porque es un territorio argentino".

"No reaccioné de inmediato cuando el presidente argentino hizo sus recientes comentarios, pero en este foro, creo que es correcto que exponga la posición con claridad", dijo Burnham en diálogo con la cadena BBC, y aseguró que se mantendrán firmes "ante cualquier amenaza". "Defenderemos el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la autodeterminación y a seguir siendo británicos", sentenció.

En la previa de su presentación ante la ONU este martes, el primer ministro del Reino Unido aseguró que durante su encuentro con Trump le transmitió la postura de su país respecto al conflicto. "Solo quería que el Presidente supiera directamente de mí que esa es la clara postura británica", dijo y aseguró que el republicano "entendió perfectamente lo que le estaba diciendo".

Las Malvinas, en la agenda global

Las declaraciones llegan luego de semanas de cruces entre ambos gobiernos sobre las islas, un conflicto que cobró protagonismo en la primera plana global luego del encuentro por las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, en el que los jugadores del equipo de Lionel Messi levantaron una bandera en reclamo por la soberanía.

Poco menos de un mes y medio después, Trump aportó al clímax con una declaración que generó ruido en el Reino Unido y que dio impulso al reclamo argentino. El republicano afirmó que su país estaba considerando revisar su postura respecto al conflicto. “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”, dijo y agregó: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.

Las palabras del estadounidense se colaron en la agenda local del libertario Milei, quien anunció el envió de un proyecto al Congreso para reforzar la soberanía y la defensa nacional y que establece un aumento de las penas para las empresas que realicen explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas. Además, anunció la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.

En las últimas horas, Milei brindó una entrevista en la que afirmó que el Gobierno trabaja en una "política de Estado sobre las Malvinas" y vinculó parte de esa estrategia con el fortalecimiento de la posición internacional argentina y la alianza con Washington. También destacó el valor estratégico del Atlántico Sur por sus rutas marítimas y por la disponibilidad argentina de energía, alimentos y minerales.

De todas formas, Milei descartó expresamente cualquier alternativa militar. "Nada de guerra. No hablamos en absoluto de guerra. Hablamos de recuperar esas islas por la vía diplomática", remarcó, e incluyó dentro del reclamo a las Malvinas, las Georgias del Sur, las Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Malvinas, uno de los ejes del discurso de Milei en la ONU

El mandatario argentino hablará este miércoles en la ONU. Tal como informó Ámbito, uno de los ejes que incorporará a su discurso será el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

El Presidente prepara el mensaje en un momento en que el Gobierno busca darle una nueva dimensión a la estrategia sobre el archipiélago, con mayor énfasis en las actividades económicas y en la explotación de sus recursos naturales.

En las últimas semanas, el Gobierno tensó las relaciones con el Reino Unido al avanzar avanzó con una propuesta para endurecer las sanciones contra empresas que participen de actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en áreas reclamadas por la Argentina. En paralelo, la administración de Milei planteó la necesidad de evitar una escalada con Gran Bretaña y sostener la cuestión por la vía diplomática.