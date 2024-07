Fue una de las modelos millonarias más codiciadas de todo el mundo pero acabó en la indigencia: la dura vida de Anita Ekberg

image-w856.webp

La historia de Anita Ekberg: la modelo que inspiró al mundo

Si bien no ganó el concurso de Miss Universo, logró un contrato de estrella en ascenso que le permitió acceder a clases de teatro, baile, declamación, esgrima y equitación. Luego de fugaces apariciones en el año 1953 en obras como The Mississippi Gambler, The Golden Blade y Abboth and Costello go to Mars, finalmente John Wayne la fichó para su productora, dándole el primer papel con diálogos en Blood Alley, en el año 1955.