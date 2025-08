Ganó cientos de millones por brillar en la NBA y hoy no puede pagar la escuela de sus hijos: que pasó con Gilbert Arenas

Gilbert Arenas Después de una exitosa carrera, el ex jugador perdió sus millones de forma drástica.

Una fortuna de millones: el ascenso de Gilbert Arenas en la NBA

Gilbert Jay Arenas Jr. llegó a disputar 11 temporadas en la NBA. En los comienzos parecía no ser tenido en cuenta, pero para la segunda ronda fue seleccionado en el equipo y comenzó a ser titular. No obstante, hubo un cambio de entrenador, y el recién llegado manifestó que no tendría en cuenta a los que no finalizaran la universidad.