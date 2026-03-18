Gen Z y mayores de 50: coincidencias y brechas que reconfiguran consumo, trabajo y tecnología

Un estudio regional revela que jóvenes y adultos mayores comparten valores clave como la salud y la familia, pero difieren en ambición, uso de tecnología y hábitos de consumo. El dato más llamativo: ambos grupos se sienten invisibles en la publicidad.

Un estudio revela coincidencias y diferencias entre Gen Z y mayores de 50 en consumo, tecnología y trabajo. Ambos grupos no se sienten representados por la publicidad actual.

Un nuevo informe de la consultora Quiddity, parte del ecosistema Untold, pone en discusión una idea instalada: que la Generación Z y los adultos mayores de 50 años representan mundos opuestos. Por el contrario, el estudio —basado en más de 3.200 casos en Argentina, Brasil, Colombia y México— muestra que ambos segmentos comparten valores centrales, aunque mantienen diferencias profundas que impactan en la economía, el mercado laboral y la tecnología.

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En un contexto de transformación productiva y digital, entender estos puntos de contacto y tensión se vuelve clave para empresas, marcas y políticas públicas.

El informe destaca que tanto los jóvenes de entre 18 y 27 años como los mayores de 50 priorizan la salud —tanto física como mental— y la familia como ejes centrales de su vida. Sin embargo, la percepción entre generaciones no es simétrica.

Mientras los centennials tienden a valorar la experiencia y resiliencia de los adultos mayores, estos últimos suelen ver a los jóvenes como “irresponsables” o “inmaduros”. Esta brecha cultural convive con coincidencias estructurales que desarman la idea de generaciones completamente enfrentadas.

Según explicó Daniel Flinder, uno de los puntos de partida del estudio fue justamente ese contraste entre cómo se analizan ambos grupos desde el mercado: una sobrerrepresentación de la agenda joven frente a una relativa invisibilización del segmento +50.

El éxito, entre la ambición y la estabilidad

Uno de los ejes donde se evidencian diferencias claras es en la definición de éxito. Entre los jóvenes, el 46% se declara enfocado en su carrera profesional y el 37% se autopercibe ambicioso. En cambio, entre los mayores de 50 esos valores caen al 29% y 17%, respectivamente.

La diferencia no es menor: mientras la Generación Z construye su identidad en torno al crecimiento profesional, el aprendizaje y la proyección futura, los adultos mayores tienden a valorar más la estabilidad alcanzada y el equilibrio entre vida personal y trabajo.

Este contraste refleja no solo distintas etapas de vida, sino también un cambio cultural en la relación con el trabajo, en un contexto atravesado por la incertidumbre económica y la transformación del mercado laboral.

Tecnología: integración total vs uso funcional

El vínculo con la tecnología es otro de los puntos donde las diferencias se vuelven más visibles. El 79% de los jóvenes considera que su generación depende demasiado de la tecnología, frente al 42% de los adultos mayores.

Además, el impacto emocional es significativamente mayor entre los centennials: el 73% reconoce que las redes sociales influyen en su estado de ánimo, mientras que en el segmento +50 ese porcentaje desciende al 52%.

En paralelo, ambos grupos comienzan a incorporar herramientas de inteligencia artificial en su vida cotidiana, aunque con enfoques distintos. Cinco de cada diez jóvenes ya utilizan IA, frente a cuatro de cada diez adultos mayores.

La diferencia está en el uso: mientras los +50 la aplican principalmente a productividad y aprendizaje, los jóvenes la integran de forma más natural en su vida diaria, incluso como soporte emocional y creativo.

Consumo y sostenibilidad: prácticas vs expectativas

En términos de consumo, el estudio muestra coincidencias en las categorías más valoradas —alimentos, ropa y bienestar—, pero diferencias en los criterios de elección.

Los adultos mayores priorizan la reputación de marca, mientras que los jóvenes se inclinan por variables más inmediatas como precio y calidad, en línea con un contexto económico más restrictivo.

En sostenibilidad también aparece una brecha relevante. El 78% de los mayores de 50 afirma reciclar, frente al 50% de los jóvenes. Sin embargo, estos últimos muestran una mayor expectativa de que la sostenibilidad sea parte estructural del consumo en el futuro.

El dato sugiere una paradoja: los adultos lideran en prácticas concretas, mientras que los jóvenes impulsan el cambio desde lo aspiracional.

Publicidad: una desconexión transversal

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es el nivel de desconexión entre las marcas y sus audiencias. El 88% de los jóvenes y el 93% de los mayores de 50 aseguran no sentirse representados en la publicidad actual.

Este dato expone una debilidad estructural en la comunicación de las empresas, que no logran construir relatos que interpelen a generaciones con valores compartidos pero realidades distintas.

Para el mercado, el desafío no es elegir entre jóvenes o adultos, sino construir narrativas inclusivas que reflejen la diversidad generacional y fomenten el diálogo entre ambos segmentos.

Un factor clave para la economía argentina

En Argentina, el peso demográfico de ambos grupos refuerza su relevancia económica. Los mayores de 50 representan cerca del 25% de la población, mientras que los jóvenes de entre 18 y 27 años rondan el 20%.

Esto los convierte en actores centrales para el consumo, la adopción tecnológica y la evolución del mercado laboral.

El estudio concluye que, lejos de ser opuestas, ambas generaciones comparten preocupaciones y aspiraciones fundamentales. La diferencia radica en cómo las expresan y en el contexto en el que las viven.

En un escenario de cambios acelerados, comprender esa dualidad será clave para anticipar tendencias y diseñar estrategias que conecten con una sociedad cada vez más diversa y fragmentada.