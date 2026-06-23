Joaquín Levinton suma un nuevo negocio gastronómico: de los alfajores Pescado Raul a los helados

Tras atravesar un infarto y cambiar por completo sus hábitos, el líder de Turf reveló en la mesa de Mirtha Legrand que prepara el lanzamiento de su nueva marca registrada.

En diciembre de 2025, Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio mientras estaba en un bar de Palermo

Joaquín Levinton anunció que está por lanzar un helado y, así, sumará un nuevo capítulo a su creciente faceta empresarial .

El líder de Turf reveló la noticia durante su participación en La Noche de Mirtha , donde repasó el intenso presente que atraviesa tanto en lo personal como en lo profesional después del infarto que sufrió en diciembre de 2025.

Antes de pensar en este nuevo proyecto, el músico ya había dado sus primeros pasos en el rubro gastronómico con su línea de alfajores "Pescado Raúl" , una marca inspirada en uno de los momentos más recordados de su paso por MasterChef Celebrity.

Lejos de limitarse a la música, Joaquín Levinton viene construyendo una faceta empresarial cada vez más visible y con identidad propia, cuyo próximo paso es el lanzamiento de un helado .

El anuncio fue durante su visita al programa de Mirtha Legrand. "Adopto un perro nuevo que se llama Salsa, cumplo años, saco un disco, saco un alfajor, compro mi casa, arreglo la casa... voy al programa de Guido (Kaczka, presente en la mesaza), festejo los años con Turf, adelgazo, me pongo en estado físico, nos vamos de gira por todo el mundo, saco un pan dulce... estoy por sacar un helado... como con vos", le dijo a la conductora con el humor que lo caracteriza.

Aunque todavía no trascendieron detalles sobre los sabores, el formato de comercialización o la fecha exacta de salida al mercado, la expectativa ya comenzó a crecer entre sus fans.

levinton

¿Cómo le fue con los alfajores Pescado Raul?

En marzo de este año, el líder de Turf anunció el lanzamiento de una línea de alfajores titulada "Pescado Raúl". El nombre no pasó inadvertido, ya que remite de inmediato a una escena que protagonizó durante su participación en MasterChef Celebrity Argentina.

En medio de una devolución del jurado, cuando le preguntaron cómo se llamaba el pescado que había preparado, respondió con total naturalidad: “Raúl”. El momento se volvió viral en las redes sociales y, ahora, ese guiño se transforma en marca registrada.

La propuesta tiene dos variedades clásicas: chocolate blanco y chocolate negro, ambos con relleno de dulce de leche. "Pruébenlo cuando tengan ganas de sentir un buen sabor", recomendó el cantante.

"Me parecía que sacar un disco solamente era poco", comentó con ironía en diálogo con Bebe Contepomi en “Y todo lo demás también”, su programa en FM La Mega 98.3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/filonewsOK/status/2028585026573463948?s=20&partner=&hide_thread=false Joaquín Levinton lanzó un alfajor que se llama "Pescado Raúl"



El líder de Turf fue a Mega 98.3 a presentar su nuevo disco y sorprendió con otro anuncio: "No solo vine a regalarles este disco, sino que vengo a regalarles mi alfajor". pic.twitter.com/18MBcevXo1 — Filo.news (@filonewsOK) March 2, 2026

En diciembre de 2025, Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio mientras estaba en un bar de Palermo. Fue asistido por el SAME y trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde recibió atención inmediata. "Entré ahí en una situación bastante jodida y me salvaron", recordó en esa entrevista.

Meses después, ya recuperado y con el alta médica, el artista habla del episodio como “un susto” que, lejos de paralizarlo, lo empujó a concretar proyectos que tenía pendientes. "Hacía tres meses me estaba muriendo y hoy estoy renaciendo a lo loco", dijo, entre risas.