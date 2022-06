Argenway se suma a Hilton Garden Inn Buenos Aires Norte

Luego de desarrollar y administrar Hampton by Hilton Bariloche y con Hampton by Hilton Rosario iniciando su construcción, Argenway se incorpora al emprendimiento como asesor estratégico y futuro gerenciador del nuevo hotel de cadena Hilton que se está construyendo actualmente en la zona norte de Buenos Aires: “Esperamos aportar nuestro expertise desarrollando hoteles Hilton en Argentina, procurando contribuir en aspectos de diseño y equipamiento pensando no sólo en la experiencia del huésped sino también en la eficiencia operativa hotelera” expresó Lisandro Cristiá, CEO y fundador de Argenway.