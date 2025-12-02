H&M vuelve a la Argentina de la mano de COTO

La marca sueca H&M regresa al país sin abrir tiendas propias: sus prendas ya se venden en seis sucursales de Coto a precios accesibles y con stock limitado.

La cadena sueca de indumentaria H&M , esa que tanto tentó a los argentinos en viajes al exterior, da un paso concreto para reconectar con el público local. A través de un acuerdo con el supermercado Coto , sus prendas ya están disponibles en góndolas selectas.

Este pacto entre la multinacional escandinava y el gigante de los hipermercados porteños no surge de la nada, ya que responde a un contexto donde las marcas globales miran con cautela el escenario argentino, con fluctuaciones cambiarias y regulaciones aduaneras variables . Coto, por su parte, diversifica su oferta más allá de los carritos de supermercado, sumando moda rápida a su repertorio para captar a ese comprador que anda con el ojo puesto en gangas.

Para los fans de la marca, que recuerdan con nostalgia esas remeras básicas y jeans cómodos vistos en Chile o Uruguay, es la oportunidad de comprar sus productos sin tener que pedirlos al exterior. Mientras algunos celebran la variedad, otros en la cadena textil argentina alzan la voz por el impacto en empleos locales .

La ropa de H&M se limita a un puñado de sus locales insignia, priorizando zonas de alto tránsito donde el público ya pisa fuerte por provisiones semanales. Por ahora, la colección se despliega en seis hipermercados clave de la provincia de Buenos Aires. Coto apostó por sucursales con áreas amplias para indumentaria , evitando aglomeraciones en locales más chicos.

Entre ellos destaca el Coto de Morón , en la Avenida Rivadavia al 45.000, un clásico para los del Oeste que ahora pueden llevarse un buzo liviano junto con las facturas. Sigue el de Laferrere , sobre Camino de Cintura, ideal para familias del Sur que buscan básicos duraderos sin salir del carrito. No falta el de Avellaneda , en la Avenida Mitre 3450, cerca del shopping, donde el flujo de gente asegura que las perchas vuelen rápido.

Para los del Norte, está el de San Isidro, en Avenida Libertador 16.500, con estacionamiento que alivia el estrés del finde largo. Cierra la lista el de Quilmes, en Avenida Calzada 2450, y el de Florida, en la Ruta 8, spots donde la demanda por moda casual ya era notoria.

Coto.JPG

Cuándo y porqué se fue H&M de la Argentina

El gigante sueco debutó tímidamente en 2019 con una tienda en el Unicenter de Olivos, Buenos Aires, un lanzamiento que generó colas y euforia entre millennials ansiosos por tocar las novedades que veían en Instagram. Esa apertura, en pleno pico de fast fashion, duró poco porque para 2020, con la pandemia azotando y las restricciones cambiarias apretando, la marca cerró sus puertas locales.

Los motivos detrás de esa retirada rápida giran en torno a la volatilidad económica argentina, un combo letal que incluye devaluaciones bruscas, inflación galopante y aranceles aduaneros que encarecen cualquier importación.

Persona eligiendo ropa Gentileza - Size Wise Closet

En 2021, la marca probó con un outlet de sobrestock en Luján, vía un socio local, pero eso fue más un guiño que un compromiso serio. Con la apertura de mercados bajo el nuevo gobierno, hay optimismo cauto, pero nadie arriesga pronósticos firmes. Mientras algunos ven en esto una chance para bajar precios al consumidor, otros temen por los 381 talleres locales que cerraron desde fines de 2023, golpeados por la competencia desleal.

Los precios de H&M en COTO

Entrar al pasillo de H&M en un Coto es como toparse con un oasis en medio del pasillo de galletitas porque hay prendas frescas a valores que no asustan el bolsillo, aunque ajustados al dólar oficial más impuestos.

La colección arranca con básicos desde $9.999 por remeras unisex de algodón orgánico, ideales para el día a día, y sube a $19.999 por jeans slim fit en denim stretch. También hay polleras plisadas livianas salen a $12.999, mientras que camisas oversize con estampados geométricos piden $14.999, un guiño a tendencias vistas en pasarelas europeas pero aterrizadas en el asado dominguero.

No faltan opciones para el frío que se avecina, con buzos hoodies en felpa suave rondan los $16.999, con capucha y bolsillo kangaroo para el mate en mano, y abrigos parka impermeables cierran en $29.999, con forro reciclado que suma puntos eco-friendly.

Los chicos no se quedan atrás, ya que hay para ellos pantalones cargo tácticos a $11.999 y zapatillas básicas a $15.999 que completan el combo.