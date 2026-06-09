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9 de junio 2026 - 06:00

Guía completa de descuentos y reintegros para beneficiarios de ANSES

El programa reúne una amplia red de establecimientos adheridos y suma acuerdos con distintas entidades bancarias, que incorporan promociones adicionales.

Los beneficiarios pueden consultar esos detalles en los canales oficiales de cada entidad financiera

Los beneficiarios pueden consultar esos detalles en los canales oficiales de cada entidad financiera

ambito.com

Los titulares de jubilaciones y pensiones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con una herramienta que permite acceder a promociones, descuentos y devoluciones de dinero en miles de comercios de todo el país. La iniciativa busca generar un alivio en los gastos cotidianos mediante beneficios aplicados en supermercados, farmacias, perfumerías y otros rubros.

Los beneficios se aplican mediante medios de pago específicos y permiten obtener ahorros sobre consumos habituales. Además, algunas promociones incluyen topes de reintegro semanales o mensuales según la entidad financiera participante.

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¿Qué es el programa de Beneficios ANSES?

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES ofrece descuentos y reintegros destinados a jubilados y pensionados, que perciben sus prestaciones a través del sistema previsional nacional.

La iniciativa alcanza a más de 7.000 comercios adheridos y a las principales cadenas de supermercados del país. La red total supera los 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas provincias. El esquema contempla descuentos desde el 10% en supermercados. Algunas promociones no poseen límite de reintegro, según las condiciones vigentes de cada comercio.

El programa también incluye un 20% de descuento en productos de perfumería y limpieza, uno de los rubros que concentra gran parte del gasto mensual de los hogares. Los beneficiarios acceden a las promociones mediante la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde perciben la jubilación o pensión. El sistema aplica los descuentos en los comercios que forman parte de la red habilitada.

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¿Quiénes pueden acceder a los descuentos?

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES integran el universo alcanzado por este programa. Los beneficiarios deben efectuar sus compras con la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación para acceder a las promociones disponibles. Los usuarios también pueden verificar si forman parte del programa mediante la consulta habilitada por ANSES a través del ingreso del número de DNI.

Cada promoción puede presentar requisitos particulares vinculados al banco pagador, al medio de pago elegido o al comercio participante. Las entidades financieras incorporan beneficios adicionales para quienes acreditan sus haberes previsionales en determinadas cuentas bancarias.

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¿Cuáles son los comercios adheridos y qué rubros incluye?

El programa contempla descuentos en supermercados y comercios distribuidos en todo el territorio nacional. Las promociones alcanzan a cadenas de gran presencia comercial y a distintos establecimientos adheridos que participan de la iniciativa. Incluye productos de supermercado, artículos de limpieza e higiene personal.

De acuerdo a cada entidad bancaria, el comercio que se adhiere:

Banco Nación

  • Carrefour

  • Coto

  • Josimar

  • ChangoMás

  • La Anónima

  • Disco

  • Jumbo

  • Vea

  • Día

Banco Supervielle

  • Jumbo

  • Disco

  • Vea

  • ChangoMás

Banco Provincia

  • Día

  • Toledo

  • ChangoMás

  • Carrefour

  • Nini

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¿Cómo funciona el sistema de reintegros y cuáles son los topes?

Banco Nación ofrece un reintegro adicional del 5% para quienes cobran jubilaciones o pensiones a través de esa entidad. El beneficio se aplica sobre compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante la aplicación BNA+ MODO.

Con un límite de reintegro que es:

  • tope semanal de $5.000

  • tope mensual de $20.000

Banco Galicia otorga hasta un 25% de ahorro y permite acceder a 3 cuotas sin interés en operaciones realizadas con tarjetas de débito o crédito. El límite fijado es:

  • tope mensual de $20.000 en supermercados

  • tope mensual de $12.000 en farmacias y ópticas

Banco Supervielle brinda un 20% de descuento en supermercados durante los martes para compras realizadas con tarjeta de débito. Además de un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% de descuento en estaciones de servicio Shell.

La promoción de Supervielle presenta los siguientes topes:

  • hasta $25.000 con tarjeta de débito

  • hasta $15.000 mediante QR

Banco Provincia incorpora una rebaja adicional del 5% mediante Cuenta DNI en compras realizadas con QR o Clave DNI con un tope de $5.000 por semana y por persona

El programa también contempla la posibilidad de acceder a una cuenta remunerada, modalidad que permite obtener rendimientos diarios sobre el dinero depositado en la cuenta donde se acreditan los haberes previsionales.

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