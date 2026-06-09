Los titulares de jubilaciones y pensiones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con una herramienta que permite acceder a promociones, descuentos y devoluciones de dinero en miles de comercios de todo el país. La iniciativa busca generar un alivio en los gastos cotidianos mediante beneficios aplicados en supermercados, farmacias, perfumerías y otros rubros.
Guía completa de descuentos y reintegros para beneficiarios de ANSES
El programa reúne una amplia red de establecimientos adheridos y suma acuerdos con distintas entidades bancarias, que incorporan promociones adicionales.
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Los beneficios se aplican mediante medios de pago específicos y permiten obtener ahorros sobre consumos habituales. Además, algunas promociones incluyen topes de reintegro semanales o mensuales según la entidad financiera participante.
¿Qué es el programa de Beneficios ANSES?
El programa Beneficios Capital Humano de ANSES ofrece descuentos y reintegros destinados a jubilados y pensionados, que perciben sus prestaciones a través del sistema previsional nacional.
La iniciativa alcanza a más de 7.000 comercios adheridos y a las principales cadenas de supermercados del país. La red total supera los 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas provincias. El esquema contempla descuentos desde el 10% en supermercados. Algunas promociones no poseen límite de reintegro, según las condiciones vigentes de cada comercio.
El programa también incluye un 20% de descuento en productos de perfumería y limpieza, uno de los rubros que concentra gran parte del gasto mensual de los hogares. Los beneficiarios acceden a las promociones mediante la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde perciben la jubilación o pensión. El sistema aplica los descuentos en los comercios que forman parte de la red habilitada.
¿Quiénes pueden acceder a los descuentos?
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES integran el universo alcanzado por este programa. Los beneficiarios deben efectuar sus compras con la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación para acceder a las promociones disponibles. Los usuarios también pueden verificar si forman parte del programa mediante la consulta habilitada por ANSES a través del ingreso del número de DNI.
Cada promoción puede presentar requisitos particulares vinculados al banco pagador, al medio de pago elegido o al comercio participante. Las entidades financieras incorporan beneficios adicionales para quienes acreditan sus haberes previsionales en determinadas cuentas bancarias.
¿Cuáles son los comercios adheridos y qué rubros incluye?
El programa contempla descuentos en supermercados y comercios distribuidos en todo el territorio nacional. Las promociones alcanzan a cadenas de gran presencia comercial y a distintos establecimientos adheridos que participan de la iniciativa. Incluye productos de supermercado, artículos de limpieza e higiene personal.
De acuerdo a cada entidad bancaria, el comercio que se adhiere:
Banco Nación
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Carrefour
Coto
Josimar
ChangoMás
La Anónima
Disco
Jumbo
Vea
Día
Banco Supervielle
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Jumbo
Disco
Vea
ChangoMás
Banco Provincia
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Día
Toledo
ChangoMás
Carrefour
Nini
¿Cómo funciona el sistema de reintegros y cuáles son los topes?
Banco Nación ofrece un reintegro adicional del 5% para quienes cobran jubilaciones o pensiones a través de esa entidad. El beneficio se aplica sobre compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante la aplicación BNA+ MODO.
Con un límite de reintegro que es:
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tope semanal de $5.000
tope mensual de $20.000
Banco Galicia otorga hasta un 25% de ahorro y permite acceder a 3 cuotas sin interés en operaciones realizadas con tarjetas de débito o crédito. El límite fijado es:
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tope mensual de $20.000 en supermercados
tope mensual de $12.000 en farmacias y ópticas
Banco Supervielle brinda un 20% de descuento en supermercados durante los martes para compras realizadas con tarjeta de débito. Además de un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% de descuento en estaciones de servicio Shell.
La promoción de Supervielle presenta los siguientes topes:
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hasta $25.000 con tarjeta de débito
hasta $15.000 mediante QR
Banco Provincia incorpora una rebaja adicional del 5% mediante Cuenta DNI en compras realizadas con QR o Clave DNI con un tope de $5.000 por semana y por persona
El programa también contempla la posibilidad de acceder a una cuenta remunerada, modalidad que permite obtener rendimientos diarios sobre el dinero depositado en la cuenta donde se acreditan los haberes previsionales.
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