Guía completa de descuentos y reintegros para beneficiarios de ANSES

El programa reúne una amplia red de establecimientos adheridos y suma acuerdos con distintas entidades bancarias, que incorporan promociones adicionales.

Los beneficiarios pueden consultar esos detalles en los canales oficiales de cada entidad financiera

Los titulares de jubilaciones y pensiones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) cuentan con una herramienta que permite acceder a promociones, descuentos y devoluciones de dinero en miles de comercios de todo el país . La iniciativa busca generar un alivio en los gastos cotidianos mediante beneficios aplicados en supermercados, farmacias, perfumerías y otros rubros.

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Los beneficios se aplican mediante medios de pago específicos y permiten obtener ahorros sobre consumos habituales. Además, algunas promociones incluyen topes de reintegro semanales o mensuales según la entidad financiera participante.

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES ofrece descuentos y reintegros destinados a jubilados y pensionados, que perciben sus prestaciones a través del sistema previsional nacional.

La iniciativa alcanza a más de 7.000 comercios adheridos y a las principales cadenas de supermercados del país. La red total supera los 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas provincias. El esquema contempla descuentos desde el 10% en supermercados. Algunas promociones no poseen límite de reintegro, según las condiciones vigentes de cada comercio.

El programa también incluye un 20% de descuento en productos de perfumería y limpieza, uno de los rubros que concentra gran parte del gasto mensual de los hogares. Los beneficiarios acceden a las promociones mediante la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde perciben la jubilación o pensión. El sistema aplica los descuentos en los comercios que forman parte de la red habilitada.

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¿Quiénes pueden acceder a los descuentos?

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES integran el universo alcanzado por este programa. Los beneficiarios deben efectuar sus compras con la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación para acceder a las promociones disponibles. Los usuarios también pueden verificar si forman parte del programa mediante la consulta habilitada por ANSES a través del ingreso del número de DNI.

Cada promoción puede presentar requisitos particulares vinculados al banco pagador, al medio de pago elegido o al comercio participante. Las entidades financieras incorporan beneficios adicionales para quienes acreditan sus haberes previsionales en determinadas cuentas bancarias.

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¿Cuáles son los comercios adheridos y qué rubros incluye?

El programa contempla descuentos en supermercados y comercios distribuidos en todo el territorio nacional. Las promociones alcanzan a cadenas de gran presencia comercial y a distintos establecimientos adheridos que participan de la iniciativa. Incluye productos de supermercado, artículos de limpieza e higiene personal.

De acuerdo a cada entidad bancaria, el comercio que se adhiere:

Banco Nación

Carrefour

Coto

Josimar

ChangoMás

La Anónima

Disco

Jumbo

Vea

Día

Banco Supervielle

Jumbo

Disco

Vea

ChangoMás

Banco Provincia

Día

Toledo

ChangoMás

Carrefour

Nini

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¿Cómo funciona el sistema de reintegros y cuáles son los topes?

Banco Nación ofrece un reintegro adicional del 5% para quienes cobran jubilaciones o pensiones a través de esa entidad. El beneficio se aplica sobre compras realizadas con tarjeta de débito o crédito mediante la aplicación BNA+ MODO.

Con un límite de reintegro que es:

tope semanal de $5.000

tope mensual de $20.000

Banco Galicia otorga hasta un 25% de ahorro y permite acceder a 3 cuotas sin interés en operaciones realizadas con tarjetas de débito o crédito. El límite fijado es:

tope mensual de $20.000 en supermercados

tope mensual de $12.000 en farmacias y ópticas

Banco Supervielle brinda un 20% de descuento en supermercados durante los martes para compras realizadas con tarjeta de débito. Además de un 50% de descuento en farmacias adheridas y un 10% de descuento en estaciones de servicio Shell.

La promoción de Supervielle presenta los siguientes topes:

hasta $25.000 con tarjeta de débito

hasta $15.000 mediante QR

Banco Provincia incorpora una rebaja adicional del 5% mediante Cuenta DNI en compras realizadas con QR o Clave DNI con un tope de $5.000 por semana y por persona

El programa también contempla la posibilidad de acceder a una cuenta remunerada, modalidad que permite obtener rendimientos diarios sobre el dinero depositado en la cuenta donde se acreditan los haberes previsionales.