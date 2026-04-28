La guerra de descuentos se intensifica: las marcas apuestan a promociones para frenar la caída del consumo Por Andrea Glikman + Seguir en









En mayo llega el Shopping Fest, el Hot Sale y Hot Week, tres eventos claves para recuperar ventas.

Los shoppings ofrecerán rebajas y descuentos durante algunos días de mayo. Mariano Fuchila

La fuerte desaceleración del consumo y la persistente caída en las ventas están llevando al comercio a redoblar su apuesta por las promociones como principal herramienta para intentar reactivar la demanda. En un contexto en el que los hogares priorizan gastos esenciales, una serie de agresivas promociones esperan devolverle un poco de dinamismo al mercado.

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La primera señal llegará con el debut del Shopping Fest, una iniciativa inédita de la Cámara Argentina de Shopping Centers, que se desarrollará entre el 8 y el 10 de mayo y reunirá a cerca de 65 shoppings, galerías y centros comerciales de todo el país. La propuesta busca incentivar el consumo presencial con rebajas en indumentaria, tecnología y perfumería, entre otros, además de beneficios adicionales como cuotas sin interés, reintegros bancarios, promociones 2x1 y descuentos especiales. “Con expectativas positivas para los próximos meses y en un contexto marcado por el desembarco de marcas internacionales, la Cámara Argentina de Shopping Centers lanza la primera edición de Shopping Fest, una iniciativa que reúne a más de 65 centros comerciales de todo el país asociados a la Cámara. La propuesta busca ofrecer beneficios exclusivos y experiencias diferenciales a los visitantes, poniendo en valor todo aquello que solo puede vivirse de manera presencial y reforzando el atractivo de los centros comerciales como espacios de encuentro y experiencia”, sostuvo Carolina López Perera, gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers.

Vuelve el Hot Sale Apenas un día después comenzará una nueva edición del Hot Sale, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que se realizará del 11 al 13 de mayo con más de 600 marcas adheridas. Las empresas volverán a concentrar sus estrategias en descuentos agresivos, financiamiento extendido y envíos gratuitos, en rubros que van desde electrodomésticos y turismo hasta moda y supermercados. El canal online aparece como un segmento con mejores perspectivas dentro de un escenario general de consumo débil.

"De cara a una nueva edición de Hot Sale, desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) proyectamos una participación activa de los consumidores, impulsada por la consolidación del comercio electrónico y la búsqueda de oportunidades de ahorro, en un contexto donde la planificación de las compras gana cada vez más relevancia. En línea con esta tendencia, en 2025 se sumaron 1,3 millones de nuevos compradores online, alcanzando un total de 25,1 millones de personas que realizan compras por internet en Argentina", explicó Gustavo Sambucetti, Director Institucional de CACE. Este año, más de 800 marcas participarán de la propuesta, ofreciendo promociones especiales y opciones de financiación en una amplia variedad de rubros, entre ellos Electro y Tecno, Viajes, Indumentaria y Calzado, Muebles, Hogar y Deco, Deportes y Fitness, Salud y Belleza, Supermercado, Gastronomía y Bodegas, entre otros.

Pero las promociones no terminan ahí. Como es habitual, este evento suele extenderse unos días con el llamado Hot Week, que se desarrollará de forma online del 14 al 17 de mayo y que también incluye descuentos exclusivos en ciertas marcas y productos.

De esta manera, habrá 9 días consecutivos de fuertes promociones, tanto en los shoppings como en el comercio electrónico, para lograr traccionar ventas. El objetivo también es poder sostener el flujo de clientes y evitar una caída en la facturación. En muchos casos, los descuentos se complementan con alianzas con bancos y billeteras virtuales, que ofrecen reintegros adicionales para captar a un consumidor cada vez más selectivo y sensible al precio. Las expectativas del comercio están puestas en que estas campañas generen un repunte en las ventas que vienen deprimidas. De acuerdo al último relevamiento difundido por el INDEC, las operaciones en centros de compras mostraron un retroceso del 2,1% interanual en febrero. Antecedentes de las promociones Los consumidores aprovechan estas jornadas de descuentos para conseguir productos más económicos. Los antecedentes del Hot Sale, demuestran que es una fecha muy esperada por los usuarios. Durante los tres días de descuentos que tuvo el evento en 2025, se registró una facturación total de más de $566.000 millones como resultado de más de 11 millones de productos vendidos. En ese momento, y algo que probablemente se replique este año, es que el primer lugar de ventas lo ocupó alimentos y bebidas. Le siguieron productos de belleza, indumentaria deportiva, electrodomésticos y herramientas.