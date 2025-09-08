Ideal para los más fitness: el invento que se convertirá en el mejor aliado de los runners

Un invento pensado para millones de corredores une luz LED y almacenamiento en un cinturón que brinda seguridad y comodidad en cada entrenamiento.

Millones de runners enfrentan la oscuridad al entrenar y ahora cuentan con un accesorio innovador que ilumina, protege y facilita cada salida.

Millones de personas encuentran en el running una forma de vida, pero muchos deben entrenar en horarios nocturnos o en lugares con poca luz. Para ellos surge un accesorio innovador que promete seguridad, comodidad y practicidad en cada salida.

Se trata de Lumabelt , un cinturón con luz LED y espacio de almacenamiento que ya despierta interés entre corredores de todo el mundo. Creado por un maratonista, este invento apunta a resolver un problema habitual: correr con las manos libres y con mayor visibilidad.

Lumabelt es una riñonera equipada con una tira LED de 3 vatios y un brillo de 330 lúmene s, suficiente para iluminar varios metros de distancia. Su diseño compacto y ligero evita molestias durante el movimiento, al tiempo que ofrece un bolsillo impermeable para llevar llaves, celular o auriculares.

El dispositivo funciona con una batería recargable de 3,7 voltios, con autonomía de hasta tres horas. Además, permite conectarse a una power bank mediante puerto USB-C, lo que extiende su uso en entrenamientos más largos sin perder intensidad de luz.

Este accesorio nació de la experiencia personal de Bryan Robbins, un corredor que, tras participar en maratones e Ironmans, detectó la necesidad de un sistema que uniera iluminación y almacenamiento. Gracias a una campaña en Kickstarter, el proyecto se materializó y ahora se distribuye internacionalmente.

Al incorporar tecnología práctica y un diseño adaptable, Lumabelt no solo mejora la seguridad de los runners, también se convierte en una herramienta útil para caminatas nocturnas o actividades al aire libre en condiciones de baja visibilidad.

Las características de este innovador accesorio

Entre sus principales ventajas se encuentran el ajuste regulable que se adapta a diferentes cinturas, el material resistente al sudor y el compartimento impermeable. Todo pensado para que el corredor no deba preocuparse por sus pertenencias.

Además, su precio inicial en campañas de preventa resultó accesible, con packs individuales o dobles que hicieron posible que más deportistas sumen esta solución tecnológica a su rutina de entrenamiento.