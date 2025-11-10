Industria del software en auge: crecen el empleo y las exportaciones

La industria del software sumó más de 1.000 nuevos empleos en el primer semestre del año e incrementó 15% sus exportaciones.

Para la industria del software los costos salariales continúan siendo la principal preocupación.

La industria del software es un motor estratégico de generación de empleo, divisas y valor agregado para la economía argentina, incluso con el auge de la inteligencia artificial .

La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) presentó un nuevo informe del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios. Informáticos (OPSSI), con los principales indicadores laborales, salariales y de ventas del sector correspondientes al primer semestre de 2025. El estudio confirma que entre enero y junio de 2025 se crearon 1.097 nuevos puestos de trabajo , mientras que las exportaciones crecieron un 15% interanual en el semestre , superando los u$s 1.322 millones.

Al cierre del primer semestre, el salario promedio del sector superó los $3 millones, con incrementos por encima de la inflación y más del doble del promedio del sector privado general. En paralelo, la participación femenina alcanzó el 35% del total del empleo en la industria.

Si bien las empresas ya no perciben la inflación como un obstáculo central, el informe advierte una preocupación por la caída de la rentabilidad y la demanda de productos y servicios, junto con una moderada suba en la rotación de personal, proyectada en torno al 22% para todo el año.

“El sector del software sigue mostrando una gran capacidad de adaptación y crecimiento. Estamos generando empleo de calidad, impulsando las exportaciones y duplicando el salario promedio del sector privado. Todo esto confirma el papel estratégico que tiene nuestra industria para el desarrollo económico y la transformación digital del país”, señaló Pablo Fiuza, Presidente de CESSI y CEO Fundador de Qservices.

Empleo: crecimiento sostenido

Durante el primer semestre de 2025 la industria del Software generó 1.097 nuevos empleos, alcanzando 159.257 empleos registrados en total. Este desempeño positivo (+0,7%) se alinea con el crecimiento general de los servicios basados en el conocimiento.

Esta tendencia se observa de manera sostenida en los últimos diez años, en la que el sector generó 60.537 nuevos puestos de trabajo, con un crecimiento acumulado del 64%, frente a sólo un 1% del empleo privado total. En este contexto, la presencia de mujeres en la industria continúa en alza: entre 2018 y 2025 pasó del 26% al 35%, consolidando una tendencia sostenida hacia la inclusión.

Ventas: el sector financiero se mantuvo como el principal cliente

En 2024, la facturación total del sector alcanzó los u$s 22.221 millones, con un incremento interanual del 13,1%. Los servicios gestionados (arquitectura, diseño, codificación, testing, consultoría, etc.) concentraron el 28,2% de la facturación, seguidos por el desarrollo de plataformas y servicios (IaaS, PaaS, SaaS, fintech, etc.) con el 25,4%, y las licencias de software con un 30%. Por verticales, el sector financiero se mantuvo como el principal cliente (19,4%), seguido por el sector público (11,7%).

Las exportaciones de software alcanzaron en el primer semestre de 2025 los u$s 1.322 millones, un 15% más que en el mismo período del año anterior.

En los últimos 10 años, las exportaciones del sector casi se duplicaron (93,5%), creciendo muy por encima del promedio nacional. El 42% de los ingresos externos provino de Estados Unidos, seguido por Brasil (10,3%) y México (7,2%), consolidando una diversificación regional estable.

Salarios: poder adquisitivo en alza

El salario promedio del sector fue de $3.076.167 en junio de 2025, con un aumento del 13% en relación a marzo. Para octubre se proyecta un incremento adicional del 8%, que elevaría el promedio a $3.324.690.

A julio de 2025, el 41,9% de las empresas continuaba actualizando sus remuneraciones trimestralmente. Sin embargo, creció la proporción de compañías que comenzaron a hacerlo de manera cuatrimestral o semestralmente. Mientras un 14% de las empresas prevé disminuir la frecuencia de sus actualizaciones salariales, otro 14% planea aumentarla (el restante 72% prevé mantenerla).

La tasa de rotación, que había descendido a un mínimo del 20% en 2024, muestra una leve suba y se proyecta en 22,6% para todo 2025.

En el primer semestre, la rotación fue del 11,3% mientras que la deserción del 5,1% y los despidos del 3,3%, valores bajos en comparación con los promedios históricos.

Perspectivas: el desafío es la rentabilidad

De acuerdo con las empresas relevadas, los costos salariales continúan siendo la principal preocupación, aunque la inflación dejó de ser un problema central. Las principales dificultades actuales son la caída del margen de rentabilidad y la menor demanda.

La disponibilidad de recursos calificados, históricamente el mayor obstáculo para el crecimiento del sector, quedó relegada desde 2022 a un tercer lugar y se proyecta como aún menos importante para 2025. Un 35% de las empresas planea aumentar su plantilla, y un 50% prevé mayores ventas en unidades fijas. En el segmento exportador, tres de cada diez compañías esperan incrementar sus ventas al exterior.