Inteligencia artificial aplicada a inversiones: Max Capital lanza un asistente para analizar carteras en tiempo real + Seguir en









La firma desarrolló una herramienta integrada a la cuenta del cliente que permite consultar posiciones, entender inversiones y operar en lenguaje natural, con foco en la personalización.

Max Capital apuesta a integrar inteligencia artificial en la experiencia de inversión sin resignar el asesoramiento personalizado, en un mercado que avanza hacia modelos cada vez más automatizados.

Max Capital anunció el lanzamiento de un nuevo asistente de inteligencia artificial generativa (Gen AI) integrado directamente a la cuenta de inversión de sus clientes, con el objetivo de facilitar el análisis de carteras y la interacción con el mercado de capitales de forma conversacional y segura.

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La herramienta, que forma parte del roadmap de innovación digital de la compañía, permite a los usuarios analizar su portafolio, comprender sus posiciones y resolver dudas operativas en tiempo real, en un contexto donde la industria financiera avanza hacia modelos de super-apps que concentran múltiples servicios.

Sin embargo, desde la firma remarcan una visión diferente. “Durante años, el crecimiento de las plataformas de inversión implicó un trade-off entre escala y personalización: para atender más clientes, la experiencia tendía a estandarizarse. Con herramientas basadas en inteligencia artificial aparece una alternativa distinta: automatizar tareas operativas y liberar tiempo para mejorar el asesoramiento y la experiencia del inversor”, explicó Ariel Manito, Gerente General de Max Capital.

En esa línea, sostuvo que “nuestro objetivo no es reemplazar el asesoramiento financiero humano, sino potenciarlo. La inteligencia artificial abre una nueva forma de interactuar con las inversiones y tomar decisiones con más información”.





max ia Qué permite hacer el asistente El asistente, conectado de forma confidencial a la cuenta de cada cliente, ofrece múltiples funcionalidades orientadas a mejorar la experiencia del inversor: Consultar posiciones y rendimiento de activos en tiempo real

Comprender la composición y diversificación de la cartera

Acceder a explicaciones claras sobre instrumentos financieros y el funcionamiento del mercado

Recibir asistencia operativa dentro de la plataforma con información contextual Desde el área de producto también destacaron el enfoque diferencial de la herramienta. “La industria se obsesionó con las super-apps, pero la gestión patrimonial exige precisión y claridad, no solo hacer transacciones rápidas. En el mercado de capitales, el exceso de información suele generar parálisis; por eso, nuestra IA no busca abrumar con más datos, sino brindar contexto para que el cliente se sienta dueño de sus decisiones”, señaló Matías Sebastiao, VP of Product and Engineering de Max Capital. Privacidad y evolución del producto A nivel tecnológico, el desarrollo opera sobre una arquitectura multi-cloud de clase mundial, con estándares orientados a la seguridad de la información. Según detallaron, los datos de los clientes viajan cifrados y no se utilizan para entrenar modelos públicos de inteligencia artificial. En esta primera etapa, el asistente funciona como una herramienta de consulta avanzada. “Accede a la información del usuario de forma confidencial y de solo lectura para interpretar lo que busca, y lo dirige exactamente a las secciones que necesita dentro de la plataforma. Nuestro foco es facilitar la operatoria diaria con privacidad absoluta, manteniendo la autonomía del inversor y redirigiendo las decisiones complejas hacia nuestros asesores humanos”, explicó Sebastiao. De cara a los próximos meses, la compañía anticipa una evolución del producto. El objetivo es que la herramienta incorpore capacidades agénticas, es decir, que pueda pasar de un rol consultivo a uno activo, capaz de ejecutar instrucciones y resolver gestiones directamente a pedido del cliente. Así, Max Capital apuesta a integrar inteligencia artificial en la experiencia de inversión sin resignar el asesoramiento personalizado, en un mercado que avanza hacia modelos cada vez más automatizados.