EEUU autorizó a 10 empresas chinas a comprar chips H200 y el CEO de Nvidia espera un avance decisivo

Se trata del segundo chip de Inteligencia Artificial (IA) más potente de la compañía. Mientras, Jensen Huang permanece expectante luego de la visita del presidente Donald Trump al gigante asiático porque ambas conducciones mejoren sus lazos comerciales.

Tras la medida, aún no se realizó "ni una sola entrega", lo que deja un importante acuerdo tecnológico en el limbo.

Huang, que inicialmente no figuraba en la delegación de la Casa Blanca a Pekín, se unió al viaje tras una invitación de Trump, según una fuente indicó a Reuters. El director ejecutivo declaró este jueves a la cadena estatal CCTV que esperaba que el republicano y Xi aprovecharan su buena relación durante las conversaciones en Pekín para mejorar los lazos bilaterales.

Trump lo recogió en Alaska de camino a una cumbre con el presidente chino Xi Jinping, lo que generó esperanzas de que el viaje pudiera finalmente desbloquear los esfuerzos estancados para vender los chips H200 en China.

EEUU autorizó la venta de chips H200 a 10 empresas chinas: Nvidia busca un avance decisivo

Tras la medida, aún no se realizó "ni una sola entrega", según sostuvieron tres personas familiarizadas con el asunto. Esto deja un importante acuerdo tecnológico en el limbo a la espera de Huang. Antes de que se endurecieran las restricciones a las exportaciones estadounidenses, Nvidia controlaba alrededor del 95% del mercado chino de chips avanzados.

jensen-huang NVIDIA Huang declaró que esperaba que el republicano y Xi aprovecharan su buena relación durante las conversaciones en Pekín. NVIDIA

A su vez, China llegó a representar el 13% de sus ingresos y Huang había estimado previamente que solo el mercado de IA del país alcanzaría un valor de u$s50.000 millones este año. Por su parte, entre las empresas que fueron autorizadas por el Departamento de Comercio de EEUU se encuentran Alibaba (9988.HK), Tencent (0700.HK), ByteDance y JD.com (9618.HK), para comprar Nvidia (NVDA.O).

De acuerdo con la medida, los compradores pueden adquirir los chips directamente de Nvidia o a través de intermediarios y cada cliente autorizado puede comprar hasta 75.000 chips bajo los términos de la licencia estadounidense, explicaron dos de ellos.

Aún sin ventas

A pesar de la aprobación estadounidense, las operaciones se estancaron por una marcha atrás de las empresas chinas tras las directrices de Pekín, que busca examinar minuciosamente las órdenes comerciales. En esa línea, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró en una audiencia del Senado el mes pasado que "el gobierno central chino no les ha permitido, hasta el momento, comprar los chips, porque están tratando de mantener su inversión centrada en su propia industria nacional".

La reticencia de Pekín refleja un cálculo estratégico, ya que teme que las importaciones debiliten su impulso para desarrollar chips de IA de fabricación nacional. Si bien los chips de IA chinos aún están por detrás de los de Nvidia, empresas como DeepSeek destacan cada vez más su dependencia de chips nacionales, incluidos los desarrollados por Huawei.