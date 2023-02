Comunicación, inteligencia artificial y pymes

Todo esto les otorga una personalidad, un sello de pertenencia a esta clasificación pyme. Las que logran sostenerse en el tiempo se convierten en empresas dinámicas, que consiguen superar el cambiante día a día. Se adaptan fácilmente a nuevos escenarios, y en la mayoría de los casos impulsan su crecimiento y la profesionalización de sus áreas con recursos críticos. Recubriéndose así de un dinamismo, valentía y velocidad inconfundible e inigualable.

Pero esto también les dificulta algunas de las tareas del management más básico y por supuesto las relacionadas a la comunicación estratégica. Les es complejo muchas veces poner el mediano y largo plazo en discusión. La planificación se vuelve intrincada, con la necesidad de apagar incendios cada día. Como también en muchos casos la necesidad de empoderar con recursos o profesionalización de estos, algún área de la empresa se convierte en un riesgo estructural que no debiera existir.

En varios de los puntos mencionados, por ejemplo, el dinamismo, es en donde la IA y las pymes encuentran un punto de conexión. Esta tecnología incipiente y aún con un futuro incierto en términos de ubicación en el plano estratégico de las principales áreas de una organización, está irrumpiendo en todas las industrias. Algunos la ven como una amenaza, otros como una herramienta con muchísimo potencial, lo que sin duda será es un actor que tendrá presencia muy fuerte los próximos años.

Volviendo a la frase inicial de “la tecnología no detiene su evolución” y partiéndola en dos conceptos inconscientes que esta deja, pienso primero en el factor de no profundización que implícitamente deja el hecho de estar en constante movimiento. Y por otro lado poner foco en el término evolución, que es muy similar a cambio, pero que en este caso sugiere una mejora, un crecimiento, un movimiento hacia algo mejor.

Las pymes en su gran mayoría tienen estas dos características, la de no poder profundizar en algunos aspectos tal vez relevantes en su dirección y comunicación estratégica, debido a su velocidad intrínseca. Como también la evolución constante, esa búsqueda no ligada a la ambición, sino a el sentido de subsistencia que le presenta el entorno y escenario donde debe actuar, optimizando y mejorando sus procesos continuamente.

Por lo tanto, desde lo conceptual y hasta estructural la IA y las pymes comparten muchos puntos de conexión de su ADN. ¿Por qué entonces debieran alejarse o no compartir sus caminos? Me parece otra gran obviedad observar que la tecnología ha logrado romper esa brecha de herramientas para grandes empresas y herramientas para pequeñas o medianas. Esta democratización ya se ha visto en varias áreas de las organizaciones, pero por sobre todo en la comunicación estratégica en donde la diferencia sólo puede estar en lo presupuestario. Que incluso en muchas ocasiones este es interpelado por la creatividad en el escenario tecnológico como en ninguno otro, pero eso será para otro artículo.

Si desconoces los alcances de la inteligencia artificial o sus aplicaciones en la actualidad, tal vez su brillo y resonancia te hagan creer que es algo muy sofisticado y por consiguiente lo encuentres muy ajeno al día a día de una empresa pyme. Pero es un gran error, hoy en día la IA ya está siendo utilizada por muchísimas empresas medianas y pequeñas incluso, en su accionar diario, aplicando a sus distintos procesos y otorgando mejoras resonantes.

Por su puesto que la IA tiene una cara, tal vez la más relevante, que se encuentra un nivel por encima de las aplicaciones que una pyme pueda poner en práctica. Emprendiendo desarrollos complejos, con grandes equipos e inversiones puestas al servicio de ello. Pero existen un sinfín de herramientas que esta tecnología ha permitido, y se encuentran al alcance de las pymes, mirá te cuento algunas de ellas.

Stock AI, Stable Diffusion y Dall.E-2 generan fotos con unas pocas indicaciones, que obviamente son libres de derechos. Murf convierte un texto en una voz que suena humana. Synthesia y Supercreator crean videos ingresándole un simple texto. Lex Page, CopyAI, ChatGTP, WordTune, Craftly y Escribelo.ai asisten en la generación de textos, reformulaciones de estos, etc. AssemblyAI convierte audio en transcripciones muy precisas. IdeasAI genera ideas sobre productos y negocios. Mirage produce modelos 3D con algunas indicaciones básicas. Mem y TimelyAI son organizadores de tiempo y trabajo de equipo. Smartwriter analiza los prospectos y escribe correos electrónicos personalizados. NativeChats te permite hablar con tus clientes en su idioma nativo. Y muchísimas, pero muchísimas más.

Estas aplicaciones que utilizan IA como parte principal de su funcionamiento son el gran ejemplo de que las pymes y esta tecnología pueden y deben ir de la mano. Muchas de las mencionadas incluso pueden estar ligadas al trabajo de comunicación dentro de la organización. La generación de contenido, la optimización del trabajo en equipo, gestión de los leads, marketing digital, etc.

Su barrera de entrada suele ser muy accesible, más allá de que tienen diversos modelos de comercialización en general requiere una suscripción o plan premium en donde uno puede utilizar todo el potencial de la herramienta. Otra de las razones para que la IA definitivamente se introduzca en el funcionamiento de las pymes.

Obviamente y en términos de optimización de recursos, la utilización de estas herramientas, como con cualquier otra. Deberá estar ligada al análisis de los objetivos y lugar dentro de esa estrategia general y en particular de la táctica en cuestión a la que asistirá. No olvidar el estándar de herramienta que posee y no de fin u objetivo, que tiene una tecnología.

Siempre el propósito debe estar por delante, teniendo en claro que será el camino y no el destino. No obstante esto, bienvenida la IA a las pymes y por sobre todo en este caso a la comunicación estratégica de ellas. A explotar todo su potencial y hacer uso de su carácter democratizador impulsando cada vez más a las pequeñas y medianas empresas en la competencia con las grandes corporaciones.

Por Facundo Farías