Un inicio en trabajos más cotidianos puede generar millones si se aplica mucho esfuerzo de manera constante. Industrias como la del acero crean riqueza al adaptarse a los cambios, abriendo caminos hacia fortunas que destacan en los mercados globales con cada paso adelante que se da.

Vladimir Lisin , un empresario ruso de 69 años, sigue esa ruta única. Su historia, construida con trabajo y decisiones acertadas desde orígenes muy humildes, lo posiciona como una figura destacada en el mundo de los negocios en la actualidad debido a como escaló en el mundo de los negocios.

Vladimir Lisin nació en 1956 en Rusia y empezó como mecánico en una planta de acero . Su carrera despegó en los 90 cuando entró en la industria metalúrgica, aprovechando la privatización tras la caída de la Unión Soviética para adquirir acciones de Novolipetsk Steel.

Con experiencia técnica, escaló hasta liderar esta empresa, que produce acero para construcción y autos , convirtiéndola en una de las más grandes del país. Su enfoque incluyó modernizar fábricas y exportar, multiplicando su riqueza con cada paso en un mercado competitivo y cambiante.

Esa combinación de origen modesto y decisiones audaces lo llevó a dominar el sector, construyendo un imperio que crece, mostrando su capacidad para transformar un inicio simple en una fortuna que resuena en los mercados mundiales. Además, su origen le da un plus en un contexto actual dónde la mayoría ha tenido la fortuna de contar con varios millones provenientes de sus acaudaladas familias.

Miles de millones: el patrimonio de Vladimir Lisin

Vladimir Lisin acumula 24.2 mil millones de dólares en 2025, según estimaciones recientes, gracias a su control mayoritario en Novolipetsk Steel. A sus 69 años, su riqueza se extiende a puertos y envíos a través de UCL Port, consolidando su influencia en la economía global.

Posee también una finca de tiro cerca de Moscú y apoya causas como la educación, manteniendo un perfil bajo. A pesar de sanciones por tensiones geopolíticas, su fortuna sigue sólida, colocándolo entre los más ricos de Rusia con un legado que trasciende fronteras.