Invirtió 600 dólares de un préstamo y abrió una de las cadenas de tiendas más importantes de Estados Unidos

El estadounidense nació una familia evangélica en la que su padre se dedicaba a predicar en pequeños pueblos , hasta que logró afianzarse en una iglesia de 35 fieles en la localidad de Altus, en Oklahoma. David Green creció junto a sus cinco hermanos en un hogar de gran devoción. Barbara, la mujer del multimillonario, recuerda a su suegra a 52 años al comentar que: “La madre de David daba de lo que necesitaba. Daba cosas cuando no tenía con qué reemplazarlas, pero daba un paso al frente con fe”.

El norteamericano formó parte de las Reserva de las Fuerzas Ares por poco tiempo, luego se casó a los 29 años y trabajó como gerente en TG&Y, una tienda económica de su localidad. Este labor le permitió formar una asociación junto con otro encargado del local para fundar lo que sería Hobby Lobby con un préstamo de 600 dólares. Este fondo le permitió comprar maquinarias y fabricar marcos de fotos en miniatura.

La producción del emprendimiento se realizaba en la mesa de la cocina de la familia Green, donde el matrimonio y sus dos hijos hacían marcos de siete céntimos por cada uno. Sus esfuerzos le permitieron abrir su primera tienda en 1972 en Oklahoma City. Su negocio fue favorecido por la moda de los hippies para abrir un segundo local comercial de 600 metros cuadrados y a formar el camino para facturar 100.000 millones de dólares al año.

El costado religioso de David Green

El empresario forma parte de un grupo de personas y entidades que buscan compartir la imagen de Jesús con la comunidad, He Gets Us. Ellos son los responsables de los anuncios cristianos que se pasaron durante el Super Bowl durante el 2023. Además de ello, es el responsable de las construcciones de iglesias e instituciones educativas de formación cristiana en todo el país.

La empresa de Green mantiene en secreto una gran parte de sus ganancias porque destina un porcentaje de ellas a la cartera de ministerios evangélicos. Su comienzo en la construcción de instituciones religiosas comenzó en 1999 cuando compró un antiguo hospital de veteranos en Arkansas para convertirlo en una iglesia. Estas tareas no tuvieron fin desde entonces y se estima que el multimillonario gastó más de 300 millones en la reformación de otras 50 propiedades.

Patrimonio de David Green en la actualidad

La revista especialista en economía y finanzas, analizó la fortuna del multimillonario estadounidense para conocer su patrimonio concreto tras sus incontables donaciones y sus inversiones en tiendas por todo el país. Esto permitió saber que David Green reunió una fortuna de 13.700 millones de dólares junto a su familia.