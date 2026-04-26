Adiós al estrés: el invento perfecto para darle un descanso a tus ojos tras todo un día de pantallas

Esta propuesta fue pensada para cortar con la rutina diaria, combinando la tecnología y la relajación para aliviar todas las tensiones del día.

El uso constante de los artefactos tecnológicos como los celulares , computadoras y tablets generó un impacto negativo en el cuerpo. La fatiga visual, la tensión constante y la dificultad para desconectar ya forman parte de la vida de millones de personas y por eso, surgieron nuevos inventos para solucionarlo.

Una de estas propuestas aprovecha elementos de la misma tecnología, pero potenciados con técnicas de relajación para ofrecer un descanso real. De esta forma, busca reducir molestias físicas y también mejorar el estado mental en pocos minutos.

El dispositivo desarrollado por RENPHO en conjunto con Headspace propone una experiencia muy fácil de implementar desde el primer uso. No requiere de configuraciones complejas, solo es necesario ponerlo sobre los ojos, presionar el botón principal y empezar la sesión de masajes en casa .

El dispositivo integra un sistema de compresión suave , calor regulable y hasta una guía auditiva . Estas tres funciones trabajan en conjunto para aliviar la zona ocular y las sienes. El usuario puede elegir entre los distintos modos según la intensidad deseada.

El manejo es muy intuitivo, los controles laterales permiten ajustar temperatura, presión y cambiar el contenido de audio. Como el equipo cubre completamente los ojos, los botones están diseñados para identificarse al tacto.

Uno de los puntos más llamativos es la inclusión de meditaciones precargadas. El equipo cuenta con 9 pistas guiadas, por lo que no es necesario tener el celular cerca para programarlas. Justamente es la característica que transforma al dispositivo en un espacio libre de pantallas para cortar con la sobreexposición digital.

Características clave de este invento

Este tipo de tecnología busca resolver molestias del día a día con herramientas como la termoterapia. El dispositivo ofrece tres niveles de temperatura que van desde 42 °C hasta 48 °C, un rango específicamente pensado para estimular toda la circulación y aliviar la sequedad ocular.

Otro aspecto importante es el sistema de masaje, que incluye tres modos diferentes y dos niveles de intensidad, perfecto para adaptar la experiencia a cada necesidad. Se puede enfocar en los ojos, las sienes o ambas zonas al mismo tiempo. El equipo pesa apenas 275 gramos y cuenta con una estructura plegable que permite guardarlo en bolsos o mochilas sin ocupar espacio.

Los materiales fueron elegidos para priorizar la comodidad, ya que el exterior tiene un recubrimiento de cuero sintético para que el contacto con la piel sea suave, incluso con el calor activado. Aunque funciona de forma independiente, también puede vincularse por Bluetooth para reproducir contenido desde otras plataformas.

La batería ofrece una autonomía de hasta 4 horas, aunque ese tiempo puede variar según el nivel de calor o el tipo de masaje seleccionado. En un uso promedio de 20 a 30 minutos por sesión, alcanza para varios días sin necesidad de carga. El motor de sonido funciona por debajo de los 40 decibeles para evitar cualquier tipo de distracciones.