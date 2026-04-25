De cuánto es la fortuna de Zara Larsson, la revelación pop sueca que conquistó el mundo

De Suecia para el mundo, la artista que creció exponencialmente ganó millones y hará una colaboración con Emilia.

La nueva artista pop internacional que está sonando en todo el mundo.

La cantante sueca Zara Larsson se consolidó como una de las grandes figuras del pop internacional en la última década. Con una voz potente, presencia escénica y una identidad musical bien definida, logró trascender rápidamente las fronteras europeas para convertirse en un fenómeno global y ganar millones .

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Su salto a la fama estuvo impulsado por una combinación de talento, carisma y una serie de éxitos que dominaron rankings en distintos países. A lo largo de su carrera, supo adaptarse a las tendencias del pop contemporáneo sin perder su esencia, lo que le permitió mantenerse vigente en una industria altamente competitiva.

Además de su éxito musical, Larsson también se volvió una figura influyente dentro del mundo del entretenimiento, participando en campañas internacionales y colaborando con artistas de renombre. Todo esto contribuyó a consolidar una carrera que no solo se mide en reproducciones, sino también en impacto cultural.

Con su último álbum trascendió las fronteras y logró ser escuchada en todo el mundo.

Zara Larsson nació en Suecia y mostró interés por la música desde muy temprana edad. Su primer gran paso llegó cuando era apenas una niña, al participar en el programa televisivo Talang Sverige, la versión sueca de Got Talent, donde sorprendió al público con su talento vocal.

Su interpretación de canciones clásicas durante el certamen no solo le permitió ganar el concurso, sino también captar la atención de la industria musical. Ese momento fue clave para abrirle las puertas a futuras oportunidades dentro del mundo artístico.

Tras su paso por la televisión, comenzó a trabajar en sus primeras producciones discográficas. Sus lanzamientos iniciales tuvieron gran repercusión en los países nórdicos, donde rápidamente se posicionó como una de las jóvenes promesas del pop europeo.

Zara Larsson y Shakira Realizará importantes colaboraciones con artistas por de primer nivel. Imagen: Getty Images

La explosión de su carrera

El verdadero salto internacional de Zara Larsson llegó con el lanzamiento de hits como Lush Life y Never Forget You, canciones que dominaron las listas de éxitos y la posicionaron como una de las artistas pop más escuchadas del momento.

Estos temas no solo acumularon millones de reproducciones en plataformas digitales, sino que también sonaron en radios de todo el mundo, ampliando su alcance a mercados como Estados Unidos y América Latina. Su estilo fresco, combinado con letras pegadizas, fue clave para su éxito.

A partir de ese momento, Larsson comenzó a colaborar con artistas internacionales y a participar en grandes eventos musicales, consolidando su lugar dentro de la escena pop global.

Zara Larsson En una de sus canciones, contará con la colaboración de Emilia Mernes. Imagen: Larry Marano/Getty Images

Presencia argentina en su próximo disco: cómo será la colaboración con Emilia

Una de las novedades más recientes en la carrera de Zara Larsson es la incorporación de la cantante argentina Emilia Mernes en la edición deluxe de su próximo álbum, "Girls Trip". Esta colaboración marca un puente entre el pop europeo y el sonido latino que domina la escena actual.

Emilia participará en el track "Girl’s Girl". Además, el álbum contará con la presencia de importantes artistas internacionales como Shakira, Tyla, Madison Beer y PinkPantheress, entre otras, llevando a la artista argentina a la primera línea del pop contemporáneo.

El proyecto busca ampliar el alcance internacional del disco, sumando una impronta fresca y bailable que caracteriza a Emilia. La oriunda de Nogoyá viene de un crecimiento sostenido en popularidad, lo que la convierte en una aliada estratégica para esta nueva etapa musical.

Según trascendió, la canción conjunta combinará elementos del pop con ritmos urbanos, apostando a un hit global. La colaboración no solo genera expectativa entre los fans, sino que también refuerza la presencia latinoamericana en producciones internacionales de alto nivel.

Fortuna de millones: el patrimonio de Zara Larsson

Gracias a su exitosa carrera musical, giras internacionales, acuerdos comerciales y presencia en la industria del entretenimiento, Zara Larsson logró construir una importante fortuna a lo largo de los años.

De acuerdo con estimaciones recientes, su patrimonio neto en 2026 ronda los 10 millones de dólares, una cifra que refleja tanto su éxito comercial como su proyección a futuro dentro del mundo de la música.