Isra Bravo, el copywriter que logró un negocio millonario desde cero: "La perseverancia es mucho más importante que el talento"

Con un email diario a miles de suscriptores, Isra Bravo convirtió la escritura persuasiva en un negocio millonario y un referente del copywriting.

El copywriting es un término que en los últimos años dejó de ser desconocido para transformarse en una de las habilidades más buscadas dentro del marketing digital . Pero detrás de la palabra se esconde mucho más que escribir para vender: se trata de conectar, emocionar y persuadir . Isra Bravo , referente en el mundo hispanohablante, lo sabe más que nadie.

Su historia personal , lejos de los manuales de negocios, arranca descargando camiones en Gijón , al norte de España. Hoy es considerado uno de los grandes maestros de la escritura persuasiva , con miles de personas que lo leen a diario a través de sus mails.

Isra Bravo define el copywriting como “redacción publicitaria. Somos los culpables de que cuando alguien ve un anuncio o una página de ventas quiera comprar, pinchar, sacar la tarjeta” . Para él, no se trata solo de escribir lindo, sino de lograr resultados reales : “Es una profesión muy cotizada porque todas las empresas quieren vender más y hay pocos profesionales capaces de hacerlo bien, utilizando el poder de las historias”.

Ese descubrimiento llegó casi por casualidad. Mientras trabajaba en una empresa de mudanzas junto a un amigo, cambió la forma en que se presentaban los presupuestos . En vez de limitarse a detallar operarios, kilómetros o bultos, escribió sobre el verdadero dolor de quien se muda: el estrés . “Propusimos transmitir que nosotros nos ocupábamos de todo, de puerta a puerta, y que el cliente no debía preocuparse por nada. Eso multiplicó las ventas y me di cuenta de que tenía una habilidad que estaba muy cotizada”.

El hábito que lo cambió todo: escribir un mail al día

En 2017 comenzó a enviar un correo electrónico todos los días. Una práctica inusual en ese entonces, pero que se convirtió en su marca personal. “Enseguida empecé a tener clientes que me contrataban para páginas de venta o emails. No pienso dejar el hábito nunca. Mando todos los días un mail y así será hasta después de muerto”, dice con humor.

Esa disciplina lo transformó en referente: sin necesidad de publicidad, solo con la consistencia y la voz propia que transmitía en cada mensaje, fue generando una comunidad. “Con una pequeña habilidad puedes monetizar vendiendo servicios a un grupo reducido. Luego, cuando crece la comunidad, los resultados son mayores. Pero todo empieza con perseverancia”.

f.elconfidencial.com_original_1b4_e09_229_1b4e09229bbadf7ce7286e2b0bed8bff

Para Bravo, la clave de la conexión no está en resaltar lo perfecto, sino lo humano. “Lo personal es lo que une a las personas, lo que hace que nos recuerden. No se trata de glamour, sino de contar una anécdota o el porqué de lo que haces. Eso queda en la memoria mucho más que una tarifa o una lista de servicios”.

Perseverancia vs talento

Isra hace un contraste entre el talento y la perseverancia. Si bien el talento es algo de admirar, para él “la perseverancia pesa mucho más que el talento. Hay gente con talento que no llega a nada. Messi es el ejemplo: su talento es descomunal, pero sin trabajo duro no hubiera hecho esa carrera. El talento es como la sal de mesa, lo que diferencia es la constancia”.

Sobre la frase “si querés, podés”, Bravo opina que “está bien como motivación, pero no todos tenemos gracia para todo. Lo difícil es saber qué cosas no se nos dan bien y enfocarse en las que sí. Todo el mundo tiene un talento, pero pocos saben encontrarlo porque no descartan lo que hacen mal”.

isra-bravo-1

Las tres reglas del éxito

Tras años de trayectoria, resume en tres reglas simples lo que hace falta para triunfar:

No mostrar necesidad. “Cuando alguien muestra necesidad, pierde atractivo personal y profesional”. Hacer lo contrario a lo que hacen todos. “El ser humano es gregario. Si te sales del rebaño y comunicas distinto, impactas mucho más”. Perseverar. “Vivimos en la era de la inmediatez. El talento no sirve de nada sin trabajo constante. La perseverancia es la verdadera justicia universal”.

¿Qué haría si perdiera todo lo que construyó? “Haría lo mismo que hice, pero más rápido. Saldría en entrevistas, podcasts, y volvería a captar gente a mi lista. O me uniría a alguien con una gran comunidad para ayudarle a vender. No tendría prisa”.

Marca personal: verdad antes que perfección

Lejos del brillo artificial de las redes, Bravo cree que una marca personal sólida se construye desde la coherencia: “Todos somos una marca personal desde que nacemos. El error es mostrar perfección buscando validación constante. Eso no atrae. Lo que realmente genera credibilidad es mostrar defectos”.

isra

Su juventud, admite, no fue ejemplar. “Fumaba, bebía, seguía la carrera de Bukowski. Ahora veo a los jóvenes con una oportunidad enorme de aprender de gente sana en YouTube. Yo les diría que no vean demasiado la televisión. Vivimos rodeados de noticias negativas, pero el mundo también está lleno de gente con ganas de prosperar”.

Libertad, IA y dinero

A la hora de hablar de éxito, lo separa en dos planos. En las empresas: “Son las ventas. Sin ventas no hay negocio”. En lo personal: “La verdadera riqueza es la libertad de elegir dónde vivir, con quién pasar el tiempo, con quién trabajar. Eso es lo más valioso”.

Aunque muchos ven a la IA como amenaza, Bravo la considera una oportunidad: “Más que competencia, es un apoyo. La escritura te hace pensar mejor, conectar puntos. Delegar eso en una máquina es perder una ventaja. La IA hará a muchos más flojos, y ahí está la oportunidad para quien se esfuerce en escribir y pensar por sí mismo”.

Hay algo que nunca dejaría en manos de otro: sus correos. “Mis emails son míos. No parecen marketing, parecen cartas de un amigo. Son personales, directos, a veces mal hablados. Y eso conecta de verdad”.

desarrollo Inteligencia artificial

Una visión hacia el futuro

En cuanto al futuro de los sectores, triunfarán las marcas personales que transmitan humanidad. “La invasión de la inteligencia artificial va a despertar más deseo de contacto humano. Quien sepa organizar encuentros reales, enseñar habilidades en persona, va a tener un negocio enorme”.

Hoy, tras un camino que lo llevó de descargar camiones a vender cientos de libros, Isra Bravo se define como un hombre autorrealizado. “No cambiaría nada. Me encanta el paso del tiempo, me encanta madurar y lo que he conseguido. Si mañana me muriera, diría a los míos que sonrían: logré cosas que ni soñaba”.