Jensen Huang roza los US$ 200.000 millones tras la adquisición de Hugging Face por Nvidia

El CEO del fabricante de chips encabezó una de las operaciones más importantes del sector económico y benefició enormemente su patrimonio.

El referente tecnológico concretó una de las jugadas más comentadas del mercado.

Las nuevas tecnologías le han permitido a muchos ganar millones de dólares , pero pocos han conseguido multiplicarlos tan rápido como Jensen Huang . El magnate detrás de una de las compañías más exitosas de los últimos años logró un hito inesperado.

El cofundador y CEO de Nvidia quedó a un paso de elevar su propia fortuna, al punto de colocarse como uno de los multimillonarios más importantes de una de las listas de la prestigiosa revista Forbes.

Nvidia acordó adquirir Hugging Face por u$s12.900 millones, en una operación que prevé cerrar en 2027. La compra le permitirá incorporar una compañía que ganó relevancia dentro del desarrollo de Inteligencia Artificial y que cuenta con una amplia comunidad de desarrolladores alrededor de proyectos de código abierto.

La firma adquirida ofrece un espacio donde se comparten modelos, conjuntos de datos y aplicaciones de IA. Su crecimiento la convirtió en una referencia para desarrolladores y empresas que trabajan con esta tecnología, mientras que su orientación hacia el código abierto le permitió diferenciarse dentro de un mercado dominado por grandes compañías tecnológicas.

Nvidia señaló que mantendrá abierta la plataforma después de completar la operación. Clément Delangue, CEO de Hugging Face, explicó que las conversaciones comenzaron durante los últimos meses y sostuvo que la inteligencia artificial de código abierto necesitaba más recursos, escala y visibilidad.

El anuncio se produjo después de un reciente ciberataque contra la compañía. Delangue atribuyó el incidente a errores de ingeniería y explicó que Hugging Face utilizó una versión de Nvidia de un modelo abierto chino para resolver el problema. El episodio llevó a la empresa a reforzar su foco en seguridad y desarrollo de inteligencia artificial abierta.

De valuación privada a adquisición multimillonaria: la evolución de Hugging Face

Hugging Face fue valuada en u$s4.500 millones tras una ronda privada de financiamiento realizada en 2023. Nvidia participó de aquella inversión junto con Google, en un momento en que la compañía comenzaba a ganar peso entre las empresas vinculadas con la inteligencia artificial.

Desde entonces, el avance de la IA generativa aumentó la demanda de herramientas para desarrollar y utilizar nuevos modelos. La empresa se benefició de ese proceso y amplió su presencia entre desarrolladores que buscan acceder, compartir y adaptar recursos para distintos proyectos.

Su posición también creció a medida que los modelos de código abierto ganaron espacio frente a las alternativas desarrolladas por las grandes tecnológicas. Ese ecosistema convirtió a Hugging Face en una pieza relevante para la distribución y utilización de modelos de inteligencia artificial.

La posición de Jensen Huang en el ranking global de millonarios de Forbes

Jensen Huang llegó a un patrimonio estimado de u$s199.400 millones y ocupa el octavo lugar entre las personas más ricas del mundo, según Forbes. El CEO de Nvidia quedó cerca de Larry Ellison, cofundador de Oracle, cuya fortuna alcanza los u$s201.200 millones.

Las acciones de Nvidia subieron algo más de 1,5% en la rueda del viernes y acumularon un avance de 6,3% durante las cinco sesiones anteriores. Esa evolución bursátil impulsó el valor de la participación que Huang mantiene en el fabricante de chips.

En lo que va de 2026, el valor de los papeles de Nvidia pasaron de unos u$s188 en enero a alrededor de u$s231, con una suba cercana al 24%. La compañía también superó los u$s4.000 millones de capitalización bursátil en 2025, impulsada por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

La cercanía con Ellison deja abierta una nueva disputa por el séptimo puesto del ranking. Una variación relativamente pequeña en las cotizaciones de Nvidia u Oracle puede alterar el orden entre ambos empresarios, cuyas fortunas se encuentran separadas por menos de u$s2.000 millones.