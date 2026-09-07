Charles Leclerc habló tras su fuerte accidente en el GP de Italia de Fórmula 1 + Agregar ámbito en









El piloto monagesco de Ferrari sufrió un duro golpe tras perder el control de su vehículo y alertó a todos en el Gran Premio de Italia. Luego, rompió el silencio.

Charles Leclerc habló tras su fuerte accidente en el GP de Italia de Fórmula 1

En la Fórmula 1 hubo preocupación por Charles Leclerc, que sufrió un accidente a más de 170 km/h en la segunda vuelta del Gran Premio de Italia en Monza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La secuencia se produjo cuando el monegasco ya había apoyado su SF-26 en la Parabólica e intentó acelerar. El auto se abrió, pisó la canaleta en la franja verde más allá de la línea blanca, perdió adherencia y el eje trasero se descontroló en una zona de alta velocidad y gran exigencia para los neumáticos traseros.

Another look at how quickly it all went wrong for Charles Leclerc.



Snapped and in the wall within a second. pic.twitter.com/J402qnEPBv — Motorsport (@Motorsport) September 6, 2026

El propio piloto rompió el silencio, dio detalles y contó cómo está de salud.

“Estoy bien. El cuello está bien, solo la vista me daba algún problema al principio. El ojo derecho no me daba una buena visión, pero ahora está todo bien, así que era lo que más me preocupaba apenas bajé del auto. Después, un poco de dolor aquí y allá, que es normal después de un accidente así, así que nada más”, dijo al medio especializado.

El dato central tras el choque es que el piloto de Ferrari no presentó lesiones en la primera revisión médica, pero igual cumplirá estudios adicionales por precaución antes del Gran Premio de España en Madrid. “Creo que me haré algunos controles adicionales que todavía tenemos que hacer de mi lado, probablemente esta noche (domingo) y mañana (lunes), para asegurarnos de que estaré completamente bien para Madrid. Debería ser así, pero es mejor ser prudentes”, concluyó en diálogo con la prensa en el paddock.