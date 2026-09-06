¿Qué fue de Pete Sampras? La vida oculta de las leyenda del tenis

El rey de Wimbledon cumplió su sueño fuera del deporte y, lejos de los focos, lleva una vida totalmente alejada de la exposición.

Pete Sampras pasó buena parte de los años 90 en la cima del tenis , ganó títulos importantes, rompió récords y acumuló millones de dólares . Durante años, sus números fueron la vara con la que se medía a cualquiera que quisiera discutir un lugar entre los mejores de la historia. Con la fama, en cambio, nunca terminó de llevarse demasiado bien.

Cuando dejó de jugar hizo algo bastante coherente con esa personalidad: desapareció . Hubo alguna exhibición, pocas entrevistas y apariciones ante el público muy puntuales, pero poco más. Mientras varias figuras de su generación siguieron orbitando alrededor del circuito, el Rey del Swing eligió otra cosa. Su casa, estar con la familia y casi nada de exposición.

Sampras se hizo profesional en 1988, con apenas 16 años , y tardó poco en meterse entre los nombres fuertes. Dos temporadas después ganó el US Open, tras derrotar a André Agassi en la final. Tenía 19 y se convirtió en el campeón masculino más joven de la historia del torneo.

Sampras amaba el tenis, pero no todo lo que implicaba formar parte de la elite de este deporte.

Después vino la parte realmente importante de su carrera. Terminó seis años seguidos como número uno del mundo entre 1993 y 1998, acumuló 286 semanas en lo más alto del ranking ATP y ganó 14 Grand Slam : siete Wimbledon, cinco US Open y dos Australian Open. Roland Garros fue la única deuda que nunca pudo saldar.

Agassi fue su gran rival y también, de algún modo, su opuesto perfecto . El de Las Vegas podía ser estridente, mediático, provocador y moverse cómodo alrededor de todo lo que excedía al partido. Sampras era otra cosa. Cabeza baja, pocas palabras y una relación bastante seca con cualquier cosa relacionada a la fama. Uno vendía también al personaje; el otro quería solamente jugar al tenis.

No era una pose. El propio Sampras explicó varias veces que había sido criado para ser tenista y no una figura del espectáculo. Incluso en sus mejores años parecía soportar la fama más de lo que la disfrutaba. Ganaba, levantaba el trofeo y seguía. Nunca necesitó más.

Su despedida tuvo algo de final escrito de antemano. Llegó al US Open de 2002 lejos de su mejor versión, se abrió paso hasta la definición y ahí estaba otra vez Agassi. Lo venció, consiguió su Grand Slam número 14 y no disputó nunca más un partido oficial. El anuncio formal del retiro llegó en 2003.

Después se dejó ver de vez en cuando. En 2007, jugó una serie de exhibiciones contra Roger Federer y durante algunos años aceptó participar de eventos especiales. También apareció junto a otras grandes figuras en encuentros organizados por distintas marcas. Nada de eso se convirtió en una segunda carrera.

La familia ya ocupaba otro lugar. Sampras se había casado en 2000 con Bridgette Wilson, actriz y ex Miss Teen USA. Tuvieron a Christian dos años después y a Ryan en 2005. A partir de ahí, los dos bajaron todavía más la persiana.

La leyenda de Wimbledon es tan reservada con su vida privada que lleva casi diez años sin usar su cuenta de Instagram. Instagram de Pete Sampras

La lucha familiar contra el cáncer de su esposa, Bridgette Wilson

Ese hermetismo se quebró en 2023 por una razón mucho más seria. Sampras decidió contar públicamente que Bridgette Wilson había sido diagnosticada con cáncer de ovario y que la familia atravesaba uno de los momentos más difíciles desde que estaban juntos.

Wilson debió someterse a una cirugía importante, pasó por quimioterapia y luego siguió con un tratamiento. Pete, que durante años había protegido su intimidad casi con obsesión, hizo una excepción para explicar qué estaba pasando puertas adentro.

Desde entonces hubo pocas novedades. Bridgette continuó con atención médica, pero no aparecieron demasiados partes públicos sobre su evolución. Sampras tampoco convirtió la enfermedad en un relato permanente hacia afuera. Contó lo necesario y volvió al silencio.

¿Cómo vive hoy una de las mayores figuras de la historia del tenis?

La vida actual de Sampras está bastante lejos del circuito que dominó. No se hizo comentarista, no armó una carrera como entrenador y tampoco se transformó en una de esas viejas glorias que aparecen cada dos semanas en un palco o entregando trofeos.

Durante largos períodos directamente no hubo imágenes nuevas suyas. A mediados de 2025 volvió a ser fotografiado en California y las fotos llamaron la atención justamente por lo poco que se lo veía. Barba tupida, canas, camiseta, pantalón corto, un café en la mano y una bolsa de compras en la otra, fiel a su filosofía de vida.

El extenista continúa viviendo en California y sus dos hijos mantienen una exposición igual de baja. Tampoco convirtió las redes sociales en una ventana hacia su vida: su presencia digital es prácticamente inexistente y las pocas noticias que aparecen suelen llegar desde afuera.

Quienes conocen su entorno describen una rutina muy de puertas adentro. Tiempo con Bridgette, cercanía con sus hermanos y pocas ganas de volver a meterse en el ruido de la fama. En realidad, tampoco hay demasiado misterio ahí. Ya decía cuando jugaba que estar rodeado de gente, medios y atención constante le pesaba.

El retiro no lo cambió tanto como parece. Simplemente le permitió vivir como siempre había querido. Su nombre, mientras tanto, sigue pegado a una época enorme del tenis. Ingresó al Salón de la Fama en 2007 y terminó su carrera con 64 títulos individuales, cinco ATP Finals, 14 Grand Slam y 286 semanas como número uno. Muchos de aquellos récords cayeron después con Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Lo que no cambió fue el lugar que ocupa dentro de esa historia.

El patrimonio de Pete Sampras

El patrimonio de Pete Sampras está estimado en unos u$s150 millones. Solo durante su carrera profesional acumuló más de u$s43 millones en premios, una cifra enorme para el tenis de su época.

Fuera de la cancha también ganó una fortuna. Sus ingresos por patrocinios y apariciones especiales habrían superado los u$s100 millones. Wilson estuvo ligada a su equipamiento durante prácticamente toda su trayectoria y Nike fue una de las marcas más asociadas con su imagen. También tuvo acuerdos con Dannon, Pizza Hut, Chevrolet, Movado y Bic.

Junto a Bridgette Wilson hizo además varias operaciones inmobiliarias importantes. En 2001 compraron una propiedad en Beverly Hills por u$s8,9 millones y años más tarde la vendieron por u$s17 millones. También tuvieron casas en Brentwood, Thousand Oaks y Bel-Air, donde llegaron a comprar dos propiedades vecinas por alrededor de u$s9,5 millones en conjunto.