Maquinaria agrícola: Fix hunde la calificación de Metalfor a nivel de alto riesgo y agrava la crisis de la empresa

La calificadora redujo la nota crediticia del fabricante cordobés a la categoría CC(arg). Alertó sobre el riesgo de refinanciación por deterioro de ventas, aumento de incumplimientos financieros y una creciente presión sobre su liquidez.

Metalfor sufre la contracción que afecta a todo el mercado de maquinaria agrícola en Argentina.

La situación financiera de Metalfor , uno de los principales fabricantes argentinos de maquinaria agrícola y líder histórico en el segmento de pulverizadoras , sumó un nuevo capítulo negativo: la calificadora de riesgo Fix SCR resolvió bajarle la calificación como emisor de largo plazo desde BB+(arg) hasta CC(arg) .

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Esta nueva categoría refleja un escenario de muy alta vulnerabilidad y un elevado riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras.

La decisión profundiza las dificultades que enfrenta la empresa cordobesa, que días atrás había recurrido a un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para intentar ordenar sus finanzas, renegociar compromisos con acreedores y preservar la continuidad operativa.

La rebaja de la calificación llega en un momento especialmente delicado para la empresa. En los últimos días trascendió que Metalfor inició el PPC ante la autoridad laboral de Córdoba para negociar con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) un esquema que le permita afrontar la crisis financiera sin profundizar el impacto sobre el empleo.

La compañía atraviesa problemas para cumplir con el pago de salarios y enfrenta una compleja estructura de endeudamiento que compromete su funcionamiento cotidiano.

Derrumbe de todos los indicadores operativos y financieros

Según explicó Fix en su informe, la decisión se fundamenta en la profundización de los indicadores negativos que presenta la empresa durante 2026.

La calificadora señaló que las ventas del primer trimestre sufrieron un derrumbe del 57%, al pasar de u$s29,3 millones en el mismo período de 2025 a apenas u$s12,7 millones entre enero y marzo de este año.

El desempeño quedó además muy por debajo de las proyecciones que había informado la propia compañía, que esperaba concretar operaciones por alrededor de u$s33 millones durante marzo.

Para FIX, el incumplimiento de esas expectativas comerciales constituye una señal clara del deterioro operativo que atraviesa Metalfor.

La calificadora sostuvo además que tampoco se concretó en su totalidad la renovación de líneas bancarias que la empresa había previsto para aliviar su situación financiera, lo que agravó aún más las restricciones de liquidez.

El informe incorpora otro dato que encendió las alarmas del mercado financiero. De acuerdo con la información disponible en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la empresa registra cheques rechazados por $5.522 millones, equivalentes a aproximadamente u$s3,7 millones, además de pagarés bursátiles también rechazados.

A juicio de Fix, este escenario configura un elevado riesgo de refinanciación de la deuda de corto plazo y explica el fuerte deterioro de la calificación crediticia.

La agencia también destacó la pérdida de participación de mercado que sufrió la empresa durante los últimos años.

Metalfor continúa siendo uno de los dos mayores fabricantes nacionales de pulverizadoras y mantiene aproximadamente un 18% del mercado en su principal zona de influencia.

Sin embargo, esa participación quedó muy lejos del 28% que históricamente llegó a controlar, reflejando la pérdida de competitividad y la caída en el volumen de operaciones.

Se enfría el negocio de maquinaria agrícola

La contracción de las ventas se produjo en un contexto de enfriamiento general del negocio de maquinaria agrícola.

El mercado enfrenta menores niveles de inversión por parte de los productores, mayores restricciones para acceder a financiamiento y un escenario de tasas de interés elevadas que dificulta la adquisición de bienes de capital.

La fuerte dependencia de líneas crediticias de mediano y largo plazo convierte a los fabricantes del sector en empresas particularmente sensibles a las condiciones financieras.

FIX remarcó precisamente esa característica estructural del negocio. Al tratarse de maquinaria agrícola, las ventas dependen en gran medida de la capacidad de financiamiento disponible para los productores rurales.

Cuando aumentan las tasas de interés o se restringe el crédito bancario, las decisiones de inversión suelen postergarse, afectando directamente la producción de fabricantes como Metalfor.

La calificadora también recordó que la compañía suele complementar la financiación bancaria ofreciendo crédito directo a sus clientes, una estrategia comercial que favorece las ventas, pero que simultáneamente incrementa las necesidades de financiamiento propio y presiona sobre su capital de trabajo.

Los problemas de liquidez y endeudamiento

Uno de los aspectos más críticos del informe corresponde a la liquidez. FIX sostuvo que Metalfor desde hace años opera con niveles reducidos de caja, una situación que se agravó durante los primeros meses de 2026. Al cierre de marzo pasado la empresa disponía de aproximadamente u$s2,4 millones entre efectivo e inversiones de corto plazo, recursos suficientes para cubrir apenas el 6% de su deuda financiera de corto plazo, que ascendía a u$s40,5 millones.

La presión financiera no termina ahí. Esa deuda de corto plazo representa aproximadamente el 42% del endeudamiento total, lo que implica un importante volumen de vencimientos concentrados en un período reducido.

Según información suministrada por la propia empresa y analizada por FIX, durante abril la flexibilidad financiera disponible rondaba apenas los u$s 2 millones, un margen extremadamente ajustado para afrontar compromisos corrientes.

En cuanto al nivel total de deuda, el informe indica que Metalfor mantiene obligaciones financieras cercanas a u$s101 millones.

La calificadora reconoce que el perfil de vencimientos había mostrado cierta mejora tras la obtención del préstamo por hasta u$s50 millones otorgado por la United States International Development Finance Corporation (DFC), financiado a ocho años con dos años de gracia.

Sin embargo, considera que ese alivio no alcanzó para resolver las necesidades de liquidez de corto plazo.

Persisten además vencimientos inmediatos correspondientes a pagarés bursátiles por aproximadamente u$s3 millones, que continúan ejerciendo una fuerte presión sobre la caja de la compañía.

Otro indicador que refleja el deterioro financiero es la cobertura de intereses. FIX calculó que la relación entre el EBITDA y los gastos financieros se ubicó alrededor de 0,9 veces, un nivel considerado insuficiente para afrontar cómodamente el servicio de la deuda y que evidencia la pérdida de capacidad de generación de fondos.

Sobre llovido, mojado

La decisión de FIX llega pocos días después de que trascendiera públicamente la delicada situación que atraviesa la empresa. El Procedimiento Preventivo de Crisis fue presentado ante la autoridad laboral de Córdoba como una herramienta destinada a abrir una instancia de negociación con la UOM y con el Estado para intentar reorganizar la estructura de costos, garantizar la continuidad operativa y evitar un deterioro mayor del empleo.

Aunque inicialmente el objetivo declarado consistía en preservar las fuentes laborales durante el proceso de negociación, la incertidumbre en torno al futuro de la empresa continúa siendo elevada.

La empresa posee plantas industriales en Marcos Juárez y Noetinger, además de una operación en Brasil. Durante décadas logró consolidarse como uno de los referentes del sector de maquinaria agrícola argentino, especialmente en pulverizadoras autopropulsadas, segmento donde mantiene una presencia relevante pese al deterioro reciente.

El contexto sectorial tampoco contribuye a una recuperación rápida. Durante los primeros meses de 2026 el mercado argentino de maquinaria agrícola mostró una desaceleración producto de la menor inversión de los productores y de condiciones financieras menos favorables.

Los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras registraron bajas interanuales, mientras buena parte de la industria opera con niveles reducidos de utilización de capacidad instalada.

En ese escenario, Fix considera que el perfil de riesgo de Metalfor podría deteriorarse todavía más si la empresa terminara recurriendo a un concurso preventivo de acreedores o si surgieran conflictos judiciales que afectaran la continuidad de las operaciones.

La calificadora advirtió que cualquiera de esos eventos tendría un impacto severo sobre la generación de fondos y podría derivar en incumplimientos financieros adicionales.

En sentido contrario, la agencia sostiene que una eventual mejora de la calificación dependerá de una recuperación sostenida de las ventas, mayores márgenes operativos, un proceso de reducción del endeudamiento y una mejora significativa de la liquidez de corto plazo.

También considera indispensable que la empresa logre resolver el actual estrés financiero y reconstruir su flexibilidad para acceder nuevamente al financiamiento.