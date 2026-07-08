Cómo llega Suiza al duelo con la Selección argentina: resultados y goles en el Mundial 2026

El conjunto europeo alcanzó los cuartos de final sin perder partidos y buscará meterse por primera vez entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.

El seleccionado europeo atraviesa una de las mejores campañas de su historia en una Copa del Mundo.

Suiza afrontará los cuartos de final del Mundial 2026 frente a la Selección argentina luego de completar un recorrido invicto que incluyó tres victorias y dos empates. El equipo dirigido por Murat Yakin eliminó a Colombia por penales en los octavos de final y buscará seguir haciendo historia con la clasificación a una semifinal mundialista.

El seleccionado suizo comenzó su participación con un resultado inesperado. Empató 1-1 frente a Qatar en un partido en el que fue ampliamente superior, aunque terminó resignando dos puntos por un gol en contra de Miro Muheim en el cuarto minuto de descuento. Antes, Breel Embolo había abierto el marcador de penal para el conjunto europeo.

Después de ese debut con sabor amargo, Suiza mostró una clara mejoría . En la segunda fecha derrotó 4-1 a Bosnia gracias a un doblete de Johan Manzambi , un tanto de Rubén Vargas y otro de penal de Granit Xhaka , mientras que Ermin Mahmic descontó para los bosnios.

El cierre de la fase de grupos confirmó la recuperación del equipo de Yakin. Suiza venció 2-1 a Canadá , uno de los países organizadores del Mundial, con goles de Rubén Vargas y Johan Manzambi , resultado que le permitió terminar como líder de su grupo con siete puntos .

El conjunto dirigido por Murat Yakin eliminó a Colombia y ahora intentará meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

En los dieciseisavos de final , el conjunto europeo se enfrentó a Argelia y consiguió una victoria sin sobresaltos por 2-0 . Los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye reflejaron la superioridad de un equipo que controló el desarrollo del encuentro y selló su clasificación a los octavos.

Allí esperaba Colombia, uno de los seleccionados más fuertes de la Conmebol. El partido fue muy parejo y terminó 0-0 tras los 120 minutos, con situaciones claras para ambos equipos, aunque ninguno logró romper el empate durante el tiempo reglamentario ni el suplementario.

La clasificación se definió desde los doce pasos. Davinson Sánchez falló uno de los remates para Colombia y luego Manuel Akanji desperdició el suyo para Suiza. Sin embargo, el arquero Gregor Kobel se convirtió en el héroe de la noche al detener el disparo de Juan Hernández, una atajada que le dio el triunfo al conjunto europeo y el pasaje a los cuartos de final.

Suiza afrontará una nueva oportunidad de alcanzar las semifinales de un Mundial por primera vez en más de siete décadas.

El desafío de hacer historia ante la Argentina

El próximo sábado 11 de julio, desde las 22.00 (hora argentina), Suiza enfrentará a la Selección argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas City por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial.

El encuentro representa una oportunidad histórica para el combinado europeo. Será la cuarta vez que dispute unos cuartos de final de una Copa del Mundo, luego de haber alcanzado esa instancia en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954. Ahora intentará dar un paso más y conseguir una clasificación inédita a las semifinales, aunque para lograrlo deberá superar al vigente campeón del mundo.