La aerolínea que se declaró en quiebra, canceló todos sus vuelos y dejó a cientos de pasajeros varados

Una decisión alteró todo el servicio en un archipiélago y generó un escenario incierto para miles de habitantes.

A pesar de ser la aerolínea más importante de su zona, se encuentra en una situación crítica.

En 2026, la industria de las aerolíneas está pasando por un período muy difícil y ya son varias las compañías regionales que enfrentan dificultades para sostener sus operaciones . En algunos casos, a los problemas económicos se le sumaron conflictos internos que derivaron en la suspensión total de los servicios.

Ese fue el caso de Air Calédonie , una empresa que es fundamental para la conectividad de Nueva Caledonia . La interrupción de sus vuelos afectó automáticamente a cientos de personas y dejó en evidencia la dependencia que tienen muchas comunidades insulares del transporte aéreo para acceder a servicios que son esenciales.

Air Calédonie anunció su declaración de bancarrota y suspendió la totalidad de sus vuelos, lo que dejó a más de 200 pasajeros sin posibilidad de trasladarse entre las islas del territorio francés de Nueva Caledonia. La empresa presentó el 27 de marzo de 2026 una solicitud de protección judicial en el Capítulo 11 del sistema estadounidense, un mecanismo que busca permitir la reorganización de una compañía mientras intenta mantener su actividad.

De todas formas, la crisis no se dio de un día para el otro, el conflicto empezó casi dos meses antes , cuando la empresa resolvió trasladar su base operativa desde la capital, Numea, hacia otro aeropuerto ubicado a mayor distancia. Esa decisión provocó manifestaciones en distintos puntos del archipiélago, ya que los bloqueos sobre las pistas impidieron la operación normal de numerosos vuelos y agravaron la situación financiera de la compañía .

Frente a ese escenario, Air Calédonie suspendió a 220 empleados a mediados de marzo, en un intento por reducir gastos mientras buscaba una salida para el conflicto. El impacto trascendió el aspecto comercial porque Nueva Caledonia está integrada por más de 130 islas , donde el transporte aéreo es indispensable para moverse entre las comunidades. Para muchos habitantes, los aviones son la única vía rápida para acceder a hospitales , supermercados, trámites administrativos y otros servicios esenciales.

Además de las necesidades de la población de estas islas, la cancelación de los vuelos también afectó a numerosas familias que tenían viajes programados por cuestiones laborales, médicas o personales, en una región donde las alternativas de transporte son limitadas.

La aerolínea es muy importante para el archipiélago. Freepik

El plan de la aerolínea para evitar el cierre

Con la presentación judicial, Air Calédonie busca reorganizar sus operaciones y evitar la liquidación definitiva de la empresa. La estrategia consiste en obtener autorización para continuar funcionando mientras negocia una reestructuración financiera. Si la Justicia rechaza el pedido, la compañía podría entrar en un proceso concursal con administración externa, lo que complicaría todavía más cualquier intento de continuidad.

Desde la empresa advirtieron que, si la actividad no logra retomarse, las reservas de efectivo alcanzarían únicamente hasta comienzos de abril, lo que dejaría a la aerolínea sin capacidad para afrontar sus compromisos económicos. La compañía también informó que las cancelaciones perjudicaron a casi 200 familias, muchas de ellas con desplazamientos imprescindibles dentro del archipiélago.

El objetivo inmediato pasa por recuperar parte de la operación aérea una vez que exista una resolución favorable sobre el proceso judicial y se destraben los conflictos que paralizaron la actividad. Mientras tanto, la incertidumbre sigue tanto para los pasajeros como para los trabajadores, ya que el futuro de la empresa depende de la evolución de las negociaciones.

La aerolínea está en la cuerda floja.

Grandes problemas financieros: más aerolíneas en crisis

La situación de Air Calédonie no es única, ya que lamentablemente son muchas las compañías que pasan por un proceso similar. Las empresas de menor tamaño suelen enfrentar mayores dificultades para absorber el aumento de los costos operativos, la inflación, las variaciones en el precio del combustible y los cambios en la demanda de pasajeros.

Durante el último año, varias aerolíneas europeas finalizaron sus actividades o ingresaron en procesos de insolvencia. Entre ellas están Eastern Airways y Blue Channels, ambas del Reino Unido, además de Braathens Aviation, en Suecia, y Play Airlines, en Islandia.

En Estados Unidos también hubo casos recientes, como el de Spirit Airlines, que sigue atravesando un nuevo proceso de reorganización bajo el Capítulo 11, mientras que Total Air Services recurrió a la protección judicial tras no poder cubrir sus costos con los ingresos provenientes de la venta de pasajes.

La experiencia de estos últimos años demuestra que las compañías regionales quedan mucho más expuestas cuando aparecen conflictos sociales o caídas abruptas de la actividad. Además, en territorios insulares, el impacto trasciende el aspecto económico porque afecta directamente la movilidad cotidiana de miles de personas.

En algunos países, los gobiernos decidieron asistir financieramente a aerolíneas consideradas estratégicas para garantizar la conectividad. De todas formas, en Nueva Caledonia la continuidad de Air Calédonie todavía depende de la resolución judicial y de la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita normalizar las operaciones.