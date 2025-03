La culpa no es de Donald Trump, es de Javier Milei

Incapaces de reconocer sus faltas, los traders, asesores, charlatanes e inversores han vuelto en los últimos días a tratar de “patear la pelota afuera”, apuntando y culpando a los vaivenes de Donald Trump por el desplome del mercado local. Pero no es Trump, es la Argentina o si se quiere….

Durante el período de las revoluciones europeas de 1848, parece que el embajador Austriaco en París, Klemens von Matternich sentenció: “Cuando Francia Estornuda, Europa se agarra un resfrió”. No hace falta decir que hoy Francia, y menos bajo el mando de Emanuel Macron, no es lo que era.

Entonces cuando Donald Trump admite tácitamente que los EEUU podrían caer en un proceso recesivo, no podemos no escuchar… especialmente si vivimos en la Argentina.

foxs-maria-bartiromo-presses-trump-.webp Donald Trump con Maria Bartiromo. Cuando el Presidente norteamericano no descartó la posibilidad que EE.UU. entrase en una recesión, el mundo financiero salió huyendo.

Mas aun, cuando María le pregunto si pensaba que la suba de las tarifas a los productos importados podría alimentar la inflación, su respuesta fue “Puede que sí. ¿Mientras tanto, adiviná qué? Las tasas de interés están bajando”.

Poco más tarde en otra entre vista con NBC, el secretario de Comercio Howard Lutnick trato de poner paños fríos, afirmando que “No va a haber ninguna recesión en América,… ninguna chance”, pero la verdad es que nadie le “dio bolilla”, y el lunes Wall Street tuvo una jornada claramente bajista.

No hay peor ciego que…

Para los que no tienen memoria, la razón detrás de la prudencia de un usualmente “imprudente” Donald Trump, habría tenido que ver con que la semana pasada la Reserva Federal de Atlanta incrementó a 2.8% la contracción económica que pronostica para el primer trimestre de este año (en enero hablaban de una expansión del 3.9%; atenti que la caída tienen mucho que ver con las compras de Oro) sobre lo cual se montaron los de Goldman aumentando su expectativa de una recesión dentro de los próximos 12 meses al 20% mientras los del Morgan hablaron de un 35%.

Musk dolor para algunos octubre 27.jpg Uno de los voceros mas destacadas advirtiendo que los primeros tiempos bajo la administración Trump no serían de “color rosa”, fue Elon Musk

Acá vale una observación, si bien muchas veces usamos indistintamente las palabras contracción y recesión económica, las contracciones son caídas de la actividad económica que no suelen durar más que uno o unos pocos meses, son mucho menos severas y en general afectan solo a algunas ramas de la economía. Cuando las contracciones se extienden y profundizan es cuando caemos en una recesión.

CNBC Musk 30 octubre.jpg Mas de una vez, Musk insistió con que los norteamericanos tendrían que ajustarse el cinturón hasta que los cambios introducidos por Donald Trump rindiesen sus fruto. El que no quiso escuchar, no lo escuchó

La realidad es que para el que quiso escuchar, desde hace tiempo que la gente de Trump está advirtiendo sobre una (muy) posible caída económica durante la primer parte de su nuevo gobierno. Elon Musk viene hablando sobre esta cuestión desde fines de octubre pasado -al menos 10 días antes de la elección presidencial-, y en las últimas semanas -en lo que pareciera ser una estrategia orquestada- arreciaron las voces desde el “oficialismo” advirtiendo sobre una inminente contracción/recesión.

SMusk tweet dolor 28 octubre.jpg Elon Musk fue mas que claro, sobre lo que debían esperar los norteamericanos y los inversores de la Administración de Donald Trump. El mercado -al menos los tontos- no quiso escucharlo

La culpa es de McKinley

Ente las 10 primeras medidas que tomó Donald Trump apenas asumió estuvo la de devolver al Monte McKinley, la montaña más alta en el norte del continente, su nombre histórico y la -¿puedo decir sonsera?- de nombrar al Golfo de México como Golfo de América.

Lo de McKinley no fue algo intrascendente. Así como Andrew Jackson -y en menor medida Ronald Regan- fue por su carácter casi marginal el presidente que tomó Trump como modelo durante su primer administración, su paradigma es hoy “el Napoleón de las Tarifas”, William McKinley.

trump firma mckinley.jpg Trump firma la orden ejecutiva (decreto presidencial) devolviendo al monte McKinley su nombre histórico. Esto fue mucho mas que un símbolo.

“Recaudó (McKinley) suficientes ingresos mediante los aranceles durante su presidencia a principios del siglo XX, como para evitar la instauración de un impuesto federal sobre la renta, pero nunca recibió el crédito por ello” (Bloomberg, 16 de julio, 2024).

“En la década de 1890, nuestro país fue probablemente más rico que nunca en su historia gracias al sistema de aranceles”, (Detroit Economic Club, 10 de octubre, 2024)

exportaciones-importaciones-usa-gilded-age-copyjpg.webp La suba de las tarifas, con las actas de 1890 y 1897 (McKinley y Dingley) acotaron el volumen de las importaciones y dispararon un proceso de exportaciones que para 1906 posicionaba a los EE.UU. como exportador neto.

“En palabras de un gran pero muy subestimado presidente, William McKinley: «La política arancelaria proteccionista de los republicanos ha mejorado y hecho más dulce la vida de nuestros compatriotas»” (Economic Club of New York, 5 de septiembre, 2024).

“El presidente McKinley fue el responsable de crear una enorme suma de dinero. Esa es una de las razones por las que vamos a recuperar el nombre de Monte McKinley, porque creo que se lo merece” (Phoenix, Arizona, 22 de diciembre,2024).

Granjero y sus problemas Puck 1894 incapaz de cpomprar en el mercado internacional.jpg Las tarifas impuestas por McKinley en un principio perjudicaron a muchos norteamericanos. Granjero, donde tienen que vender y donde tienen que comprar, Puck 1894

“El presidente McKinley hizo enormemente rico a nuestro país gracias a los aranceles y su talento. Era un hombre de negocios nato y le dio a Teddy Roosevelt el dinero para muchas de las grandes obras que realizó, incluyendo el Canal de Panamá…” (discurso inaugural, 20 de enero)

“McKinley “lideró heroicamente a nuestra nación a la victoria en la Guerra Hispanoamericana” y llevó el alcance de Estados Unidos a nivel mundial” (Decreto 14.172 del 20 de enero).

Etc., etc. etc.

trump y mckinley 2.webp William McKinley es hoy el referente histórico indiscutido de Donald Trump. Entender la “Gilded Age” es entender a donde apunta la nueva Administración norteamericana.

Su admiración es algo absolutamente indiscutible y si no entendemos quien fue y que hizo el 25avo presidente de la Unión, es imposible entender que esta haciendo y que pretende Donald Trump.

Conociendo el personaje, es poco probable que Trump haya leído o estudiado más que unos minutos sobre la vida y la política de McKinley. Pero quine si lo hizo y a profundidad fue Robert “Bob” Lighthizer, quien fuera su Representante de Comercio durante la primer administración y a quien conoce hace más de quince años (si quiere entender que está haciendo Trump con las tarifas lea su “No trade is free: Changing course, Taking on China, and Helping America´s Workers” de 2023, en especial los capítulos XVII y XVIII-).

Robert Robert Lighthizer.jpg Robert “Bob” Lighthizer, el cerebro detrás del esquema tarifario de Donald Trump. Representante de Comercio en la primer administración Trump, estuvo a cargo de negociar los acuerdos comerciales con China y el resto del Mundo. Hoy actúa en las sombras

Muy activo durante la campaña presidencial, “Bob” aspiraba a ser secretario del Tesoro o de Comercio; cuando no lo consiguió no quiso aceptar ningún puesto menor, así que se está moviendo en las sombras, habiendo colocado a su ex jefe de gabinete, Jamieson Greer, como representante comercial.

Si algo tienen en claro Lighthizer, Greer, Musk o Trump sobre la historia arancelaria de McKinley, es que en un principio la aplicación de una política de tarifas elevadas tiende a inducir una recesión y la suba de precios…, hasta tanto los agentes económicos locales puedan readaptarse iniciando un proceso expansivo.

(Nota al pie: tras el plagio Mitrista a nuestra nota del 5 de febrero hablando de la relación entre McKinley y Trump https://www.ambito.com/negocios/las-ventajas-la-locura-la-hora-negociar-nixon-milei-n6110392 https://www.ambito.com/negocios/una-nacion-que-plagia-n6113906 unos días atrás los de Desinfo estuvieron un poquito mejor, ya que aportaron algunos datos y usaron IA para parecer algo originales con las fotos).

Una recesión largamente esperada

“Una línea recta es un caso especial de curva, Es una curva que ha sido “des-curvada”” (Leonard Susskind, Lectura 7ma, sobre la Teoría General de la Relatividad de Einstein, 12 de marzo de 2009)

Sería lindo, pero la realidad es que nada en el universo se mueve de manera lineal… algo que horroriza a los economistas.

Es fácil armar el caso del porque no podemos descartar que los EE.UU. están ingresando en un periodo recesivo: la situación laboral pareciera estar aflojando, las acciones entraron en un terreno de corrección, el sentimiento de los consumidores está en el mínimo en 15 meses, los despidos en el máximo en cuatro años y medio, la incertidumbre económica está en niveles altísimos, como vimos muchas de las proyecciones sobre el PBI -no todas, la Fed de Nueva York habla de un crecimiento de 2.9% en el primer trimestre- apuntan a una desaceleración económica, etc.

Recession usa y PBI 1948 2022 .jpg Si dejamos de lado la de 2020 que apenas duró dos meses y no tuvo una origen económico (COVID), estamos transitando el período de la historia norteamericana más extenso sin que se viviera una recesión

Lo que es más, si dejamos de lado la recesión 2020 (COVID) que apenas duró 2 meses (la caída fue brutal, pero la más corta en la historia de los EE.UU.; la que le sigue, agosto 1918/marzo 1919 duró 7 meses), desde junio de 2009, esto es hace 187 meses o más de 15 años y medio que los norteamericanos no experimentan una verdadera recesión, así que mas tarde o más temprano, deberán hacerlo.

En lo personal no tengo ni idea sobre si los EE.UU. entrará en un proceso contractivo, pero es claro por los mercados de apuestas que son muchos los que lo creen y están dispuestos a jugar algunos dólares a ello.

apuestas Kalshi recesion.jpg

La pregunta es entonces, ante esto que es una probabilidad lógica, ¿cómo puede pegarnos a los argentinos que Norteamérica caiga en una recesión?

El mundo se resfría, pero no tanto

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial definen una “recesión global” como una contracción anual del PIB real per cápita mundial, acompañada de una disminución amplia y significativa en otras medidas de actividad económica, incluida la producción industrial, el comercio, los flujos de capital, el consumo de petróleo y el desempleo.

Menos graves son las “contracciones globales”, períodos en los que el crecimiento mundial es muy bajo según los estándares históricos, pero el PIB real per cápita mundial no se contrae y varios indicadores de actividad se mantienen sólidos.

Incertidumbre politicva el mundo versusu USA.jpg El Mundo esta transitando un momento de incertidumbre política como pocas veces. Incluso por encima de lo que se vive en los EE. UU.

Desde la segunda Guerra Mundial experimentamos cinco recesiones globales: 1975; 1982; 1991; 2009 y 2020 (más cuatro contracciones: 1958; 1998; 2001 y 2012).

Las cinco recesiones globales coincidieron con recesiones en los EE.UU. pero durante este mismo tiempo Norteamérica experimentó otras seis recesiones adicionales, lo que demuestra que “no siempre que los EE.UU. estornudan, el mundo se resfría”.

El problema es que las señales globales no son de lo mas halagüeñas: el PBI de la Eurozona estaría creciendo debajo del 1% anual, China debajo del 4%, como parte de el costo de la paz, o lo que se logre entre Rusia y Ucrania se espera una fuerte caída en el precio de los commodities, la FED ha dejado de actuar de manera mancomunada con otros bancos centrales, la incertidumbre política global está en niveles récord (atenti, que esto marca que el mundo tienen más problemas que los EE.UU.), etc.; por lo que lo prudente es no descartar que el 2025 sea un año de -al menos- contracción global.

¿Argentina con pulmonía?

No. Lo que tenemos es un cáncer.

La realidad es que, a pesar de lo que se suele decir el impacto de los vaivenes de la economía norteamericana ha sido históricamente muy bajo. La correlación -la medida de cuanto se mueve una variable en comunión con otra- entre las variaciones anuales del PBI argentino y el yanqui apenas llega al 5% (R2: 0.3%) y si bien la del PBI per cápita es algo mayor, 18% (R2:3.3%), resulta igualmente despreciable. Ah!, y el PBI yanqui no adelanta lo que sucederá con el argentino, (Correl.: -4%; R2: 1.1%).

¿Pero qué pasa con las recesiones? Desde 1900 Estados Unidos experimentó 17 procesos de caída del PBI y la Argentina 25. De estos solo 6 fueron coincidentes (1914; 1917; 1931/32; 1982; 2009 y 2020), no insólitamente los seis “crisis globales”.

Un punto interesante y para avanzar sobre él, es que entre 1900 y 1987 EE.UU. mostró una caída promedio del PBI de 3.1% anual para 14 procesos que abarcaron 24 años, mientras Argentina con una baja anual de 4% vivió 16 procesos que se extendieron por 21 años. Esto podría sugerir que hasta entonces -postrimerías de la hiperinflación Argentina- los procesos recesivos podrían no haber sido demasiado diferentes en los dos países.

De entonces el país del norte solo vio una caída de su Producto Real en tres oportunidades, descendiendo en promedio 1.6%, mientras nosotros experimentamos 17 años a la baja, desandando 3.6% en promedio.

La idea que una eventual recesión en los Estados Unidos -o su “proxi”: las decisiones de Donald Trump que son vistas como conducentes a ello- impactaría de manera significativa y adversa sobre nuestra economía y que esto es lo que esta fogoneando la caída de nuestros activos financieros, a la vista de la historia no resulta para nada razonable. Esto es, …mientras esa eventual recesión no se vincule a una recesión global.

¿Y por casa, como andamos?

El 6 de enero pasado, la tasa de riesgo país (EMBI+ Argentina) tocó un mínimo de 444 puntos básicos. Mentira, esto no fue más que un “extraño glitch” de la gente del JPMorgan que cuando corrigió eran 561 p.b. Así el mínimo durante al era Milei se marcó el 9 de enero en 560 puntos base.

Hay que entender la época. El 29 de octubre (2024), la gente de Max Capital apuntaba a que en el corto plazo el riesgo caería a unos 400 p.b.; en noviembre 14 los del Morgan proyectaron un EMBI de 400-500 b.p. (contingente al acuerdo con el FMI), claro que al mismo tiempo los de Goldman, menos afines al gobierno, apuntaban a 700-900 p.b. El 7 de enero Juan Manuel Franco (SBS) comenzó a hablar de un techo de 600 b.p. y piso de 450 b.p. para este año, mientras Maximiliano Donzelli (Invertir Online) era algo mas cauto, apuntando a menos de 500 p.b.

Embi Administracion Milei.jpg Después de tocar un piso el 7 de enero y a pesar de las proyecciones de la inteligencia local que caería a la zona de los 400 p.b., el gobierno no ha sido capaz de sofrenar la suba de la tasa de riesgo país

Desde entonces el EMBI viene subiendo el 59% de las ruedas, sumando 177 puntos básicos o 32% al cierre de este viernes (737 p.b.)

En noviembre del año pasado desde el J.P apuntaban para el 2025 un S&PMerval de u$d 2.200-2.400 equivalente a $ 6-6.8 millones, mientras Nicolas Roset, de Cohen, se jugaba por u$d 2.000-2.200 (unos $ 5-6 millones) y Fernando Marull de FMyA veía los u$d 2.200 como techo. El 30 de diciembre, en una nota de Bloomberg, la “inteligentzia” bursátil hablaba de un Merval en u$d 2.300/2.500 o $6-7 millones. En enero los de Invertir (el amigo Donzelli) apostaban por u$d 2.400 para junio y los de Oxford Economics de $6.5-7 millones hacia fin de año. En febrero, Mariano Ricciardi de BDI era mas prudente y hablaba de u$d 2.000/2.300 o $ 5.5-6.5 millones.

Dow Versus Merval era Trump.jpg El 25 de febrero las acciones argentinas ingresaron en un “Bear Market”, que en nada se vincula con los vaivenes del mercado financiero norteamericano, y que el establishment está tratando de minimizar y ocultar. Si el mercado adelanta: ¿qué no está queriendo decir sobre el futuro argentino?

Al lunes de la semana pasada la cartera teórica se había desplomado 24% y 25%, desde el máximo nominal que marcó el 7 de enero en 2.822.174,5 puntos y el récord en moneda dura de u$d 2.342,05 (dólares “libres”) ingresando en lo que la tradición bursátil llama un “bear market” (mercado bajista, cuando la caída de los precios supera el 20%). Si bien en las últimas jornadas tuvimos alguna recuperación y el derrumbe se redujo a 17% ($ 2.34 millones) y 20% (u$d 1884), aún estamos lejísimos de ver una recuperación.

Como dije, hay que entender la época (y los intereses, y la ignorancia, y la deshonestidad).

Dow Jones versus el Merval

La respuesta al planteo anterior es que “no muy bien”.

El 5 de noviembre pasado Donald Trump fue electo presidente de los EE.UU. Un mes más tarde, el 4 de diciembre, el Promedio Industrial Dow Jones registraba su máximo histórico en 45014.04 puntos. Para el 10 de enero, poco antes de la asunción y a días que nuestra plaza marcara sus máximos históricos, el Dow había caído 6.8% pero se recuperaba fin de mes trepando 7%. De entonces esta 7.6% abajo, una baja que ni siquiera podemos definir -al menos hasta aquí- de “corrección (cuando la plaza cae más de 10%).

correlacion 22 ruedas.jpg La llegada de Javier Milei a la presidencia no significo una mayor integración de nuestra plaza accionaria con la norteamericana y la asunción de Trump fue acompañado de en un mayor desfasaje (línea horizontal, promedio histórico siglo XXI)

Es claro entonces que el Dow se ha movido Si queremos analizar las cosas de una manera algo más “profesional” vemos que desde que Donald Trump asumió, el Dow y el Merval en moneda dura se han movido en el mismo sentido (es cierto que los índices no suelen cerrar al mismo tiempo, pero para este análisis ello no nos afecta) el 53% de las veces. Esto es menos que el 61% de las veces en que lo han venido a lo largo del siglo XXI.

Si queremos complicar un poco más las cosas, la correlación promedio durante 22 ruedas en lo que va de la gestión de Trump es de -0.5% (al viernes 16%), muy por debajo del 36% que se registra históricamente para lo que va del siglo.

milei-copiando-donald-trumpjpg.webp Que se imiten actitudes y comportamientos no significa que los mercados se vayan a integrar más

Si la culpa no es de Trump, es de…

Que los EE.UU. caigan en una recesión, es muy posible que -por muchos motivos- no sea la mejor noticia para nuestro país. La buena es que si bien el fantasma esta ahí, nada asegura que cruce la puerta.

Incluso si lo hace, la evidencia es que a menos que esto se transforme en algo global, nuestro país bien podría salir incólume y hasta salir beneficiado.

En el ínterin, los vendehúmos y charlatanes de siempre -incapaces de entender cómo funciona el mercado- se están agarrando de las acciones de Donald Trump para intentar justificar la caída que vienen experimentando los activos financieros argentinos desde comienzos del año.

Anecdóticamente e incluso de manera más estricta es fácil demostrar que el malhumor de los inversores locales nada tiene que ver con Trump y si mucho con lo que sucede en nuestras costas.

Pero ¿qué pasó en aquellos días finales de 2024 y los primeros de 2025 para que el mercado financiero perdiera la confianza Javier Milei y su equipo?, ¿qué nos quiere decir el mercado?

Esa es otra historia que iremos desgranando en la semana.