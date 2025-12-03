La doble vida del empresario que estafaba a sus clientes para parecer multimillonario + Seguir en









Donó millones a diferentes proyectos culturales, pero se descubrió que el origen de esos fondos no era del todo legítimo.

El nombre de Alberto Vilar se relacionó muchos años con el de un gran benefactor de la ópera y las artes, un mecenas de aquellos que podía permitirse donar millones de dólares a teatros, compañías líricas y proyectos culturales. Su supuesto éxito económico le permitió figurar como un “filántropo de calibre mundial”.

Pero detrás de ese brillo se escondía una realidad mucho más turbia: gran parte de su fortuna aparente se sustentaba en estafas a sus propios clientes. Invertir con Vilar resultó ser, para muchos, una trampa: mientras él exhibía donaciones millonarias y un estilo de vida lujoso, buena parte del dinero provenía de fondos que pertenecían a personas que confiaron en su promesa de retornos seguros.

Alberto Vilar El filántropo que donó millones de dólares, pero terminó preso por estafas. Imagen: The Times La historia de Alberto Vilar Alberto Vilar fundó Amerindo en 1979 junto a un socio, y durante la burbuja tecnológica de los 90 cosechó un ascenso meteórico: su firma prometía rendimientos sólidos, y muchos inversores confiaron en él, incluidas entidades de alto perfil. Con ese capital ficticio, Vilar comenzó a mostrarse como un grande benefactor: según distintos informes llegó a prometer y donar alrededor de 250 millones de dólares a casas de ópera, centros culturales, instituciones educativas y hospitales.

Sin embargo, la realidad era muy distinta: en muchos casos esas promesas de donación no se cumplieron cuando su firma comenzó a perder valor tras el estallido de la burbuja tecnológica. Para sostener su imagen de magnate filántropo, Vilar comenzó a usar el dinero de inversionistas bajo falsas promesas de seguridad y buen rendimiento, desviando fondos hacia gastos personales o donaciones.

La condena de Alberto Vilar antes de su muerte En 2008, un jurado federal lo declaró culpable de múltiples cargos: conspiración para cometer fraude de valores, fraude de asesoría de inversiones, fraude postal y electrónico, y lavado de dinero, entre otros delitos. En febrero de 2010 fue condenado a nueve años de cárcel, le impusieron una multa, y lo obligaron a devolver casi 22 millones de dólares junto con la pérdida de sus fondos corporativos.

Tras cumplir la condena, Vilar fue liberado en 2018 y quedó bajo supervisión. Finalmente, falleció el 4 de septiembre de 2021 en su casa en Queens, Nueva York, a los 80 años. Su muerte se produjo apenas días antes de la reapertura del teatro del que fue ferviente mecenas.

