Líneas aéreas: tras la caída de Spirit, temen que la crisis arrastre a otras low cost en Estados Unidos

Hay otras cuatro compañías afectadas por el aumento del combustible cuya supervivencia está en riesgo. Pidieron un auxilio estatal por u$s2.500 millones. Pero la Casa Blanca demora una respuesta.

El mercado aerocomercial internacional atraviesa una nueva fase de tensión operativa y financiera en la que el aumento acelerado del precio del combustible comienza a mostrar consecuencias concretas, especialmente en el segmento low cost.

En este contexto, se encendieron las alarmas en la industria de aviación de Estados Unidos, donde un grupo de compañías de bajo costo está viendo amenazada su supervivencia , mientras espera un paquete de ayuda estatal que se demora y quizás nunca llegue .

En rigor, ya hubo una primera víctima: la compañía ultra low cost Spirit Airlines cesó abruptamente sus operaciones durante el último fin de semana y dejó varados a más de 60.000 pasajeros .

Esta medida drástica se interpretó dentro del sector como el primer caso testigo de una crisis que podría extenderse a otras aerolíneas con estructuras similares.

Spirit, con 34 años de historia en el mercado estadounidense, atravesaba una situación financiera delicada que se vió agravada por la duplicación del precio del combustible para avión en apenas un mes .

Este es un costo clave que impacta de manera directa en el corazón del modelo de negocios de las low cost, basado en tarifas baratas y márgenes de ganancia muy estrechos.

El salvataje y el riesgo de un efecto dominó

La salida de operación de Spirit Airlines se produjo mientras espera respuesta de la administración de Donald Trump un reclamo conjunto realizado por varias aerolíneas de bajo costo que pidieron asistencia financiera estatal por unos u$s2.500 millones, con el objetivo de compensar el impacto del encarecimiento del combustible.

Entre las compañías que participan de este pedido se encuentran Frontier Airlines, Avelo Airlines, Allegiant Air y Sun Country Airlines, todas con un perfil operativo similar y una alta exposición a las variaciones en los costos energéticos.

Estas empresas advierten que, sin algún tipo de alivio financiero, el escenario podría derivar en un cierre generalizado o en una reducción significativa de operaciones, con impacto directo en la conectividad doméstica y regional dentro de Estados Unidos.

En Estados Unidos, donde el mercado doméstico es uno de los más grandes y competitivos del mundo, las aerolíneas low cost tienen fuerte presencia. Sin embargo, su modelo de negocios presenta una mayor vulnerabilidad frente a shocks externos.

A diferencia de las aerolíneas tradicionales, que cuentan con mayores ingresos por servicios premium o rutas internacionales de largo alcance, las low cost dependen en gran medida del volumen de pasajeros y de la eficiencia en costos. Esto limita su capacidad de absorción frente a aumentos abruptos en el precio del combustible.

La situación de Spirit Airlines sintetiza estas tensiones. La compañía había enfrentado en los últimos años una serie de desafíos financieros, incluyendo intentos fallidos de fusión y una creciente competencia en el mercado doméstico.

La decisión de cerrar fue tomada mientras estaba en desarrollo el proceso del capítulo 11 de la ley de quiebras de EE.UU. y la empresa gestionaba un acuerdo con acreedores para reestructurar unos u$s500 millones. Pero la suba del combustible precipitó la medida.

El cese de operaciones afectó imprevistamente a los pasajeros que tenían pasaje comprado para volar durante mayo, estimados en unos 60.000 viajeros. Una parte de los varados fueron derivados a otras compañías. Para casos de vuelos hacia o desde algún punto de América latina, fueron absorbidos por Latam Airlines y Avianca.

Un efecto colateral del cierre de Spirit fue que también generó incertidumbre sobre el futuro de otros operadores con características similares que integran la Asociación de Empresas Low Cost, que encabezó el pedido de auxilio para Frontier Airlines, Avelo Airlines, Allegiant Air y Sun Country Airlines.

Estas empresas buscan, en cierta medida, replicar los esquemas de apoyo implementados durante la pandemia de Covid-19, cuando el gobierno estadounidense destinó fondos millonarios para sostener a la industria aerocomercial.

Sin embargo, el contexto actual presenta diferencias significativas, ya que el problema no radica en una caída abrupta en la cantidad de pasajeros, sino en un aumento sostenido de los costos operativos. Tampoco obedece a medidas de restricción decretadas por los gobiernos que puedan afectar la demanda.

La respuesta de la Casa Blanca y los tiempos de la política

El Secretario de Transporte de la Casa Blanca, Sean Duffy, reconoció la legitimidad del pedido, pero señaló que esa plata “no se puede sacar de los almohadones del sofá". El funcionario indicó que cualquier ayuda de tal magnitud requeriría la participación del Congreso y un acuerdo entre demócratas y republicanos para encontrar los fondos. Por eso, aclaró que el pedido necesita una "revisión minuciosa".

Pero los tiempos de la política no se mueven al mismo ritmo que las urgencias de las empresas. En este sentido, Spirit aclaró que la falta de respuesta del gobierno fue una de las razones que la llevaron a acelerar el cierre de operaciones.

De todos modos, las compañías aclararon que no esperan recibir dinero sin una garantía de pago. Concretamente propusieron intercambiar warrants convertibles en participaciones accionarias (equity stakes) a cambio de los u$s2.500 millones.

Esto significa, entre otras cosas, que el gobierno estadounidense -si accede al pedido de las líneas aéreas- podría convertirse en accionista de estas compañías. Un panorama que se vislumbra poco probable en el contexto político y económico estadounidense actual.

Según las empresas, la medida tendría carácter “temporal y específico” para garantizar la estabilidad del sector en un contexto de alta volatilidad.

El impacto de la guerra alteró las estadísticas

La duplicación del precio del jet fuel en un período tan breve alteró por completo las proyecciones financieras de las compañías, que no logran trasladar ese incremento a las tarifas sin afectar la demanda.

La situación se vuelve más compleja en un entorno global en el que la recuperación del tráfico aéreo muestra señales de desaceleración como consecuencia de la caída de la actividad en Medio Oriente.

Según datos difundidos por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la demanda mundial de pasajeros creció un 2,1% en marzo. Este avance implica una fuerte desaceleración respecto de períodos anteriores, ya que está condicionado por la fuerte caída del tráfico en Oriente Medio.

La región registró en marzo un desplome del 60,8% en el tráfico internacional, asociado al cierre de una parte significativa del espacio aéreo en el marco del conflicto bélico que involucró a Estados Unidos, Israel e Irán.

Este factor distorsiona el desempeño global del sector, ya que, excluyendo a Medio Oriente, el crecimiento del tráfico alcanzaría el 8%, lo que refleja una dinámica más favorable en otras regiones.