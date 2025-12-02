Millones de generación en generación: quién es Stefan Persson y cuál fue su increíble herencia + Seguir en









El empresario que se quedó con el imperio familiar y consiguió llevarlo a lo más alto bajo su dirección.

El magnate ha logrado revalorizar el negocio familiar. Jonas Ekstromer/AP

Hay dinastías que logran mantenerse durante años, permitiendo a sus distintos herederos adquirir sumas de miles de millones de dólares una vez que les toca tomar el mando. Entre ellos, muchos consiguieron mantener en funcionamiento el negocio familiar y hasta llegaron a mejorar las ganancias.

Stefan Persson es de esos casos en los cuales su familia ha hecho enormes fortunas generación tras generación, pero también aportaron lo suyo para hacer crecer el negocio. Si bien recibió una compañía firme en su rubro, su participación fue clave para extender su dominio en Europa y el mundo.

Steffan Persson h&m El sueco consiguió mantener el imperio familiar y también dedicó su vida a sus propios negocios. H&M La historia de Stefan Persson, el heredero de H&M Nacido en 1947 en Estocolmo, Suecia, es hijo de Margrit y Erling Persson, fundadores de la empresa de moda H&M en el mismo año que tuvieron a su hijo y futuro heredero. En 1982, tras recibirse en la universidad de la ciudad, reemplazó a su padre como director ejecutivo.

En 1998 dejó su cargo para pasar a ser presidente, puesto en el que permaneció hasta 2020 y le dejó el mando a su hijo, Karl-Johan. Pese a esto, aún sigue siendo el mayor accionista y conserva una participación del 36%, lo que le permite formar parte de las grandes decisiones del futuro de la empresa.

Bajo su mandato, H&M se convirtió en una de las cadenas internacionales de ropa más importantes del mundo. Operan en 70 países y cuentan con más de 4700 tiendas. Entre sus aportes más importantes también estuvo el de diversificar sus productos: en 2008 sumaron a su catálogo artículos para el hogar, lo que fue un éxito sin precedentes.

Miles de millones: el patrimonio de Stefan Persson Actualmente, distintos medios especializados afirman que el patrimonio neto de Stefan Persson está estimado en 14 mil millones de dólares, producto de su rol como máximo accionista y expresidente de H&M. También dirige la empresa inmobiliaria privada Ramsbury Invest. En cuanto a filantropía, el magnate sueco canaliza su participación en dos entidades fundadas por su familia: la Erling-Persson Family Foundation y la Fundación H&M. Entre sus iniciativas se encuentra la ayuda a Global Change Awards, que subvenciona con millones de dólares ideas innovadoras que aceleran la transición de la industria de la moda.

