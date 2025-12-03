La decisión del gobierno de Donald Trump de frenar las solicitudes provenientes de 19 países volvió a sacudir el clima político y migratorio de Estados Unidos. El anuncio, resuelto en una directriz interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS), dejó en pausa miles de trámites de residencia permanente y naturalización que estaban en marcha.
El listado de 19 países de Trump que congeló la inmigración: ¿Está Argentina en la "lista negra"?
La administración estadounidense frenó trámites de residencia y naturalización para ciudadanos de regiones catalogadas de "alto riesgo".
Para la administración, el congelamiento es una herramienta para reforzar los controles y revisar con mayor rigurosidad los expedientes vinculados a naciones consideradas de “alto riesgo”: ¿Figura Argentina entre ellas?
Por qué Donald Trump congeló las green cards a 19 países
Según documentos internos del USCIS, el congelamiento busca revisar los procedimientos de control y verificación de aplicaciones de ciudadanos provenientes de países que, según la Casa Blanca, presentan deficiencias en materia de seguridad, registros de identidad y cooperación internacional.
La orden instruyó a los funcionarios a detener la adjudicación final de todos los casos vinculados a las naciones alcanzadas por el veto. Esto incluye trámites de green cards, naturalización y otros beneficios migratorios, incluso de los ya se encuentran viviendo legalmente en Estados Unidos.
Fuentes del organismo explicaron que la pausa permitirá revaluar documentos, realizar nuevas entrevistas y revisar solicitudes aprobadas durante la administración anterior.
La agencia adelantó que en un plazo de 90 días elaborará un listado priorizado de casos, que podrían ser reenviados a otras áreas de seguridad nacional.
El listado de los 19 países que no tendrán green cards: ¿Se encuentra Argentina?
La decisión del Gobierno estadounidense afecta a ciudadanos de 19 países, divididos en dos grupos: doce con prohibición total de ingreso y siete con restricciones parciales.
Estas son las naciones completamente bloqueadas, según la proclamación:
Afganistán
Myanmar
Chad
República del Congo
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Haití
Irán
Libia
Somalia
Sudán
Yemen
A ellos se suman Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, donde la limitación varía según el tipo de visa. Estas naciones, de acuerdo con la Casa Blanca, requieren controles adicionales por razones de seguridad nacional y por la falta de cooperación en materia de verificación de antecedentes.
Argentina no figura entre los afectados. Además, tampoco fue mencionada en los reportes internos del USCIS como posible candidata a futuras ampliaciones del veto.
