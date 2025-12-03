SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de diciembre 2025 - 10:35

El listado de 19 países de Trump que congeló la inmigración: ¿Está Argentina en la "lista negra"?

La administración estadounidense frenó trámites de residencia y naturalización para ciudadanos de regiones catalogadas de "alto riesgo".

El Gobierno dió señales de que continuará revisando los sistemas migratorios y podría actualizar los listados si detecta inconsistencias.

La decisión del gobierno de Donald Trump de frenar las solicitudes provenientes de 19 países volvió a sacudir el clima político y migratorio de Estados Unidos. El anuncio, resuelto en una directriz interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS), dejó en pausa miles de trámites de residencia permanente y naturalización que estaban en marcha.

Para la administración, el congelamiento es una herramienta para reforzar los controles y revisar con mayor rigurosidad los expedientes vinculados a naciones consideradas de “alto riesgo”: ¿Figura Argentina entre ellas?

Según documentos internos del USCIS, el congelamiento busca revisar los procedimientos de control y verificación de aplicaciones de ciudadanos provenientes de países que, según la Casa Blanca, presentan deficiencias en materia de seguridad, registros de identidad y cooperación internacional.

La orden instruyó a los funcionarios a detener la adjudicación final de todos los casos vinculados a las naciones alcanzadas por el veto. Esto incluye trámites de green cards, naturalización y otros beneficios migratorios, incluso de los ya se encuentran viviendo legalmente en Estados Unidos.

Visa EEUU

Fuentes del organismo explicaron que la pausa permitirá revaluar documentos, realizar nuevas entrevistas y revisar solicitudes aprobadas durante la administración anterior.

La agencia adelantó que en un plazo de 90 días elaborará un listado priorizado de casos, que podrían ser reenviados a otras áreas de seguridad nacional.

El listado de los 19 países que no tendrán green cards: ¿Se encuentra Argentina?

La decisión del Gobierno estadounidense afecta a ciudadanos de 19 países, divididos en dos grupos: doce con prohibición total de ingreso y siete con restricciones parciales.

Estas son las naciones completamente bloqueadas, según la proclamación:

  • Afganistán

  • Myanmar

  • Chad

  • República del Congo

  • Guinea Ecuatorial

  • Eritrea

  • Haití

  • Irán

  • Libia

  • Somalia

  • Sudán

  • Yemen

A ellos se suman Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, donde la limitación varía según el tipo de visa. Estas naciones, de acuerdo con la Casa Blanca, requieren controles adicionales por razones de seguridad nacional y por la falta de cooperación en materia de verificación de antecedentes.

Argentina no figura entre los afectados. Además, tampoco fue mencionada en los reportes internos del USCIS como posible candidata a futuras ampliaciones del veto.

