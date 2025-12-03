Paso de ser soldado a reparar equipos y dominar el 5G: quién es Ren Zhengfei, el fundador de Huawei

Con más de 207.000 trabajadores y presencia en 170 países, el empresario transformó su emprendimiento en un gigante de la innovación tecnológica.

La tecnología avanza a pasos agigantados y el 5G logró convertirse en el nuevo foco que promete revolucionar la comunicación , el comercio y la conectividad. Detrás de este avance, empresas como Huawei lideran en materia de innovación, superando a Apple y Google.

Esto se debe, en gran parte, a la visión de Ren Zhengfei , su fundador. Desde sus humildes comienzos hasta liderar una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo, el empresario representa la combinación perfecta entre disciplina y perseverancia.

Ren Zhengfei nació el 25 de octubre de 1944, en Guizhou, una provincia del sur de China . Su infancia estuvo marcada por la pobreza y las dificultades económicas de la posguerra y la Revolución Cultural, períodos de falta de alimentos y recursos básicos en el país asiático.

Desde joven mostró un interés por la tecnología y en 1963 ingresó al Instituto Chongqing de Ingeniería Civil y Arquitectura. Luego de recibirse, el territorio atravesaba una etapa de reconstrucción , por lo que las oportunidades laborales eran limitadas.

Así que, en 1974, se unió al Cuerpo de Ingeniería del Ejército Popular de Liberación , donde trabajó en una fábrica de fibra sintética, en Liaoyang. Durante este tiempo, Ren ascendió al rango de subdirector y fue invitado a importantes conferencias nacionales, consolidando su reputación como técnico.

Ren Zhengfei

Sin embargo, en 1983, con la disolución de su cuerpo de ingenieros por decisiones gubernamentales, se vio obligado a dejar la milicia y trabajar en Shenzhen South Sea Oil en el área de logística.

No satisfecho con esta posición y con un espíritu emprendedor muy marcado, decidió fundar su propia empresa en 1987, con solo 21.000 yuanes (equivalente a unos 3.000 dólares). Así nació Huawei, inicialmente como un pequeño proveedor de equipos de telecomunicaciones.

A pesar de los desafíos económicos y políticos, la firma se expandió rápidamente, apostando por la innovación. Para 2007, tenía una facturación anual de 13.000 millones de dólares y más de 70.000 empleados. Con los años, se volvió un referente global en 5G y celulares.

huawei

Patrimonio actual de Ren Zhengfei

De acuerdo a la revista Forbes de 2021, el patrimonio de Ren Zhengfei es de 1.300 millones de dólares. El empresario logró construir esta fortuna gracias al éxito de Huawei, aunque sólo posee una parte minoritaria de la compañía, ya que el resto se reparte entre empleados a través de un sistema de acciones especial.

En 2024, los ingresos de la firma superaron los 862.100 millones de yuanes (118.200 millones de dólares), lo que representa un aumento del 22,4% respecto al año anterior. Además, está presente en más de 170 países y cuenta con 207.000 empleados.