Lionel Messi sufrió millonarias pérdidas en una de sus empresas

El capitán de la Selección argentina es un empresario muy activo fuera de las canchas, sin embargo una de sus firmas recogió saldos negativos.

Más allá de su constante éxito deportivo, Lionel Messi recibió una dura noticia fuera de las canchas. Pese a que cada vez tiene más presencia en el mundo empresarial, su firma inmobiliaria informó un saldo negativo de 7,5 millones de euros correspondiente al balance de 2024, más de un 300 por ciento más que el año anterior.

La empresa, llamada Rostower, tuvo un retroceso económico relacionado al desgaste en términos contables para el valor de sus propiedades.

Pese a facturar 7,1 millones, tuvo las pérdidas mencionadas. El descenso interanual del 3,9% refleja la volatilidad del mercado, aun cuando el grupo dio un salto estratégico en 2023 al transformarse en un REIT cotizado , alcanzando una capitalización de 223 millones de euros .

La firma posee departamentos de primera clase en ciudades como Londres, París, Ibiza y Barcelona , además de oficinas en Sitges y Castelldefels, y el eificio Rostower en el Eixample de Barcelona, además de otros establecimientos.

Rostower forma parte de "Limecu España 2010" , la estructura que administra todos los negocios de Lionel Messi .

El holding, que también contiene a "Leo Messi Management" -la empresa de sus derechos de imagen-, facturó en 2023 unos 109,3 millones de euros y logró 15,1 millones en términos de ganancias. Allí también funciona Leo Messi Management, su vehículo para derechos de imagen.

A pesar del mal trago con su firma inmobiliaria, el futbolista rosarino y figura mundial recoge buenos resultados en su negocio hotelero. A través de Explotaciones Rosotel, que gestiona la cadena de hoteles MiM, Messi obtuvo beneficios por 5,7 millones de euros, con establecimientos operados por Meliá en destinos clave como Mallorca, Ibiza, Andorra, Baqueira y Sotogrande. Esta unidad consolida uno de los pilares más rentables de su diversificada cartera.