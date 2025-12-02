Lo despidieron, decidió crear uno de los canales deportivos más importantes del mundo y se convirtió en multimillonario

Lo que muchos tomarían como una crisis, lo transformó en una idea que revolucionó al mundo de los deportes.

Las crisis suelen verse como una oportunidad para quienes rebosan de optimismo. Son muchos quienes lograron sacar provecho a los reveses de la vida para forjar un futuro plagado de miles de millones de dólares, pese a que no todo marchaba bien en sus vidas.

Bill Rasmussen era un empresario destinado al éxito , pero lejos estaba de saberlo el día que fue despedido de su trabajo. De casualidad, casi como una idea descabellada, consiguió llevar adelante una de las cadenas televisivas más importantes del mundo.

La historia de Rasmussen no tiene el mejor inicio. En 1978, a sus 45 años, fue despedido como director de comunicaciones de los New England Whalers , un equipo de hockey sobre hielo. Los ánimos eran los peores, ya que tenía una familia que mantener.

Durante agosto de ese año se encontraba de viaje y quedó atrapado en un embotellamiento. Esas horas de espera hicieron que tuviera una conversación que cambiaría el juego de los medios de comunicación para siempre, ya que se preguntó junto a un amigo si sería posible crear un canal de televisión que transmitiera deporte las 24 horas del día.

En ese entonces era completamente innovador, ya que no había señal que realizara esa tarea. El proyecto pasó de una conversación a tomar forma. Todo el proceso se hizo con una inversión de más de 20 mil dólares y en Connecticut formaron las primeras instalaciones que se convertirían en la sede central de ESPN en la actualidad .

El 7 de septiembre de 1979, tras conseguir acuerdos por más de 12 millones de dólares entre publicidad e inversores, el canal salió al aire por primera vez. A su vez, también significó la primera edición de SportsCenter. 30 mil personas lo vieron, aunque con los años este gigante global del deporte consiguió millones en audiencia a lo largo del mundo.

Cientos de millones: el patrimonio de Bill Rasmussen

El patrimonio neto de Bill Rasmussen está calculado en 600 millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debe a su rol como fundador de ESPN. También dedica su tiempo a ofrecer discursos y trabajar como consultor, ya que no cumple ningún rol actual en el canal tras su salida.

Diagnosticado desde 2019 con la enfermedad de Parkinson, es miembro del Consejo de Pacientes de la Fundación Michael J. Fox para la investigación de esta patología. También es normal verlo participar en torneos de golf con fines caritativos, aunque con el correr de los años y su padecimiento sus apariciones públicas disminuyeron.