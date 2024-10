La historia de la viuda negra multimillonaria que se casó cinco veces y el cráneo con balas que cambió su suerte

En ese momento, él se trataba de un magnate de la construcción en pleno crecimiento, justo lo que ella buscaba. Rápidamente comenzaron una relación, y se casaron en septiembre de 1987. A partir de entonces, la pareja estuvo repleta de pasión, celos y desconfianza.

Comenzó amenazando a una de sus amantes de manera anónima, y pidiéndole más. Pero él la mantenía afuera de sus finanzas, lo que comenzó a obsesionarla. Junto a su hermana, comenzó a espiarlo y así descubrió que mantenía una relación paralela, pero esto no le importó, sólo quería conocer su patrimonio.

En el año 1994 comenzaron las sospechas de Ron. Por lo que cambió su testamento y pidió que si le ocurría algo, como una muerte violenta, se investigara fuertemente a la heredera, Margaret. Ese mismo año fue cuando llamó a su amigo John Reuther, y para calmar a su esposa, invirtió 100.000 dólares en un negocio de antigüedades para ella, y le regaló un auto de lujo.

Fue en la inauguración del local, la última vez donde se lo vio con vida, el sábado 18 de diciembre de 1994. El 19 él no se presentó al trabajo, lo que a todos les pareció raro porque siempre era el primero en llegar. Rápidamente acudieron a Margaret, quien dijo que el mismo 18 cuando llegó a las 2 am no lo encontró en casa, pero no se preocupó.

John Reuther desde un primer momento apuntó contra Margaret, y todos alrededor sospecharon de ella. 4 días más tarde, el auto de Ron apareció estacionado afuera de un club de caballeros en Las Vegas, cubierto de barro y tierra y con huellas en su interior. Pero fue la única pista encontrada.

Recién 1 mes después, unos pescadores que iban al lago Mohave encontraron un cráneo humano con 4 agujeros de bala. Los investigadores pronto descubrieron los restos en un baúl cercano que había sido quemado, un baúl de los que Margaret vendía en su tienda.

Recién en 1997, tras años de pelear por la herencia y su libertad, fue declarada culpable, pero se fugó. Recién en 1999 en Massachussets, después de haber vivido en México y en Phoenix, fue encontrada y arrestada. El 2 de marzo de 2001 arrancó el juicio, con un gran éxito mediático. Nunca aceptó los cargos, y después de 9 semanas el jurado la encontró culpable.

Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 20 años cumplidos. El 10 de enero de 2020 fue liberada. Hoy vive con su hija en Illinois y ya es bisabuela.