La marca escocesa que conquistó a Lady Gaga: el secreto detrás de su crecimiento y cómo conseguir sus productos en Argentina

Strathberry, la nueva marca de accesorios reconocida mundialmente. Sus productos atraen a celebridades como Lady Gaga y Margot Robbie , además de mantener una presencia en más de 100 países . El éxito de la empresa escocesa se basa en tres pilares: atención al detalle, precios competitivos y una identidad auténtica que refleja sus raíces.

Los fundadores, Leanne y Guy Hundleby, dirigen la compañía con un enfoque práctico. Leanne supervisa el diseño, las campañas y las ventas minoristas, mientras que Guy se encarga de la producción y las relaciones con mayoristas. Esta división de roles permite mantener un control estricto sobre cada aspecto del negocio, desde la fabricación hasta la experiencia del cliente.

Strathberry registra un crecimiento anual del 54% entre 2022 y 2025. En abril de 2025, la marca facturó US$ 48,9 millones, con un 70% de las ventas generadas a través de su plataforma online . El 30% restante proviene de su red de 146 tiendas físicas y acuerdos con minoristas como Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue y Galeries Lafayette Dubai.

El mercado norteamericano les representa el 50% de las ventas , seguido por el Reino Unido con un 30%. El resto del mundo, incluyendo Medio Oriente donde la marca experimenta un crecimiento acelerado, completa el 20%. En el Reino Unido, Strathberry opera locales en Burlington Arcade, Covent Garden, Edimburgo y Victoria Street, además de una tienda temporal en Selfridges durante el verano.

Cuánto cuesta un bolso en Strathberry

Los precios de Strathberry varían según el modelo. El Nano Tote oscila entre $502,83 y $923 dólares. El Crescent, su bolso pequeño, tiene un valor de $604,24 dólares, mientras que el Mosaic alcanza los $644,08 dólares. Estos valores reflejan la combinación de diseño sofisticado y manufactura artesanal.

Cada bolso se produce en talleres de Andalucía con cueros de España e Italia. El proceso de fabricación puede requerir hasta 85 moldes y 2.000 puntadas, lo que asegura calidad y durabilidad. Tanner Leatherstein, especialista en análisis de cuero, evaluó varios modelos y destacó su excelente relación calidad-precio, comparables a marcas de lujo pero con valores más accesibles.

Strathberry bolso

Cómo comprar los productos de Strathberry en Argentina

Strathberry no posee tiendas físicas ni distribuidores oficiales en Argentina. Sin embargo, los productos están disponibles a través de su sitio web oficial, que realiza envíos internacionales a más de 100 países. Los clientes argentinos pueden adquirir los accesorios directamente desde la plataforma online y recibir los pedidos en su domicilio.

La marca también desarrolló iniciativas como el programa Borrow a Bagen colaboración con el hotel Kimpton en Edimburgo. Este servicio permite a los huéspedes alquilar un bolso durante su estadía, reforzando el compromiso con la experiencia del cliente y la sostenibilidad.

Strathberry mantiene además un taller en Edimburgo para el desarrollo de nuevos diseños y reparaciones, demostrando su vinculación con las raíces escocesas