La otra guerra de Israel

Una semana después, el 19, era el turno de la primera de los peso pesados, Moodys Investors Service , que ponían su evaluación “A1” bajo una revisión a la baja, señalando “El perfil crediticio de Israel ha demostrado ser resistente a ataques terroristas y conflictos militares en el pasado. Sin embargo, la gravedad del actual conflicto militar plantea la posibilidad de un impacto crediticio material y duradero. La revisión se centrará en la probable duración y escala del conflicto , y en evaluar sus implicaciones para las instituciones de Israel, en particular la efectividad de su formulación de políticas, sus finanzas públicas y la economía. El período de revisión puede ser más largo que los típicos tres meses” (en castellano: “les vamos a dar un “changüí” antes de decidir cualquier cosa”), agregando “Israel ha experimentado tensiones políticas internas durante algunos años, que han planteado desafíos para la formulación de políticas eficaces. La formación de un gobierno de unidad tras el inicio de un conflicto militar probablemente respaldará una mayor cohesión interna mientras dure el conflicto . La revisión evaluará la capacidad del gobierno para implementar políticas para mitigar el impacto económico y fiscal del conflicto y orquestar una futura recuperación de la crisis”.

Con esto, a la siempre más renuente Standard & Poor´s no le quedó más remedio que hacer otro tanto y manteniendo su evaluación de “AA-“ (un “notch” arriba de lo de sus competidores) seguirlas el día 24 anunciando una rebaja en la perspectiva de esta deuda de "estable a "negativa", con el argumento que “La perspectiva negativa refleja el riesgo de que la guerra entre Israel y Hamas se extienda más ampliamente o afecte las métricas crediticias de Israel de manera más negativa de lo que esperamos” agregando que “Actualmente asumimos que el conflicto seguirá centrado en Gaza y no durará más de tres a seis meses”. No hace falta agregar que parece que le erraron fiero.