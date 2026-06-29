La revolución de la "caja híbrida": siete de cada diez pymes ya diversifican sus plataformas de cobro

Un relevamiento privado revela la consolidación de un ecosistema mixto donde conviven las terminales físicas, el auge de las transferencias, el uso de efectivo y los pagos sin contacto.

El informe sobre el panorama de cobros entre las pymes argentinas fue presentado durante el Congreso Nacional Pyme 2026.

La caja de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina atraviesa una profunda reconfiguración operativa. La tradicional frontera entre el cobro físico y el mundo digital ya quedó obsoleta: la norma hoy es la multi adquirencia y la diversificación de herramientas.

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Según los datos del "Informe de Cobros en Pymes 2026" , elaborado por Getnet en alianza con Somos Pymes tras encuestar a más de 500 tomadores de decisión a nivel nacional, el 68% de los comercios opera bajo un esquema de caja híbrida , empleando de forma simultánea más de una solución de cobro.

Esta fragmentación no es un capricho técnico, sino una respuesta directa a las cambiantes exigencias del consumidor promedio.

El estudio indica que una Pyme argentina utiliza 2,15 marcas o plataformas operativas distintas para procesar sus ingresos diarios.

Al desglosar este indicador, el 54% de las empresas dijo que combinan entre dos y tres soluciones de cobro , un 10% maneja entre cuatro y cinco opciones, y un 2% llega a gestionar cinco o más plataformas integradas o paralelas.

En el extremo opuesto, sólo un 32% sobrevive con una única alternativa de pago, un perfil concentrado fundamentalmente en firmas de servicios profesionales sin certificado Mipyme vigente.

La transferencia como reina indiscutida

Al analizar los medios de cobro de uso habitual, las transferencias directas lideran con un abrumador 82% de adopción, seguidas de cerca por las tarjetas de crédito y débito (74%).

En ese marco, todavía se muestra persistente el uso de efectivo (72%). Sin embargo, la dinámica del flujo monetario demuestra que el billete físico está cediendo terreno de forma acelerada: el 41% de las pymes reportó caídas significativas en el pago en efectivo durante el último trimestre analizado.

En contraste, las transferencias no solo muestran el mayor porcentaje de penetración habitual, sino también el mayor crecimiento de volumen real, registrando subas del 39% en los últimos tres meses.

Le sigue de cerca la utilización de códigos QR con un incremento del 32%. La tracción del sistema sin contacto ya es calificada como un fenómeno estructural por las empresas: el 73% de los encuestados afirma que los cobros vía QR o tecnología NFC se expandieron en el último año (un 39% sostiene que "creció mucho" y el 34% restante indica que "creció algo").

"Las pymes no eligen un canal exclusivo por fidelidad marcaria; combinan herramientas porque cada solución cumple un rol específico en el mostrador diario”, explicó Damian Bulfon, Head de Marketing & Comunicaciones LATAM de Getnet, al presentar el estudio durante el Congreso Nacional Pyme 2026.

“El estudio nos demuestra que la caja pyme se convirtió en un espacio de decisión estratégica. Los comercios combinan soluciones, comparan costos y buscan herramientas que les permitan operar con mayor claridad y eficiencia. La oportunidad está en transformar estos datos en soluciones concretas que simplifiquen el día a día de las pymes”, añadió.

INFOGRAFIA COBROS PYMES

La grieta geográfica: AMBA vs. interior

El informe traza una clara línea divisoria respecto al comportamiento comercial según la localización geográfica de la empresa.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el perfil de cobro está fuertemente volcado hacia la digitalización no presencial y la agilidad corporativa.

Por ejemplo, el link de pago es utilizado por el 43% de las firmas del AMBA, catorce puntos porcentuales por encima del 29% registrado en las provincias.

Esto encuentra su explicación en una penetración muy superior del comercio electrónico y los servicios remotos en la región capitalina.

Por el contrario, en el interior del país, el cobro conserva un anclaje más transaccional y presencial. En este territorio, el Código QR alcanza un protagonismo superior, trepando al 69% de adopción habitual frente al 59% del AMBA.

El auge del QR rural o provincial se apoya principalmente en la masiva adopción de billeteras virtuales por parte de los clientes y la notable ventaja de implementarse de manera inmediata, sin requerir hardware adicional o terminales POS de alta conectividad.

Financiación y costos bajo la lupa

En un escenario macroeconómico complejo, la capacidad de financiamiento se erige como una palanca crítica de supervivencia comercial.

El 64% de las pymes encuestadas dijo que ofrece cuotas en sus ventas con tarjeta de crédito, estimándose que para casi la mitad de estos comercios, las operaciones financiadas representan más del 25% de su facturación con plásticos.

Además, el 67% de las empresas invierte o ha invertido dinero activamente en promociones y beneficios exclusivos para retener o captar clientes, un esfuerzo que trepa hasta un pico del 75% en la provincia de Córdoba.

No obstante, este esquema híbrido y multiadquirente acarrea dolores de cabeza en la gestión diaria de los costos.

Existe una marcada falta de transparencia percibida en el ecosistema: solo 1 de cada 5 empresarios pyme afirma tener absoluta claridad sobre el 'costo real' de cobrar.

El 43% de los directivos manifiesta serias dudas respecto a las comisiones directas por cobro, mientras que un 36% se desorienta con los costos financieros asociados al esquema de cuotas, y un 34% indicó que se muestra preocupado por el impacto directo de las retenciones impositivas, percepciones y tasas distritales que erosionan la rentabilidad neta.

La paradoja tecnológica y el horizonte agéntico

El documento finaliza revelando una profunda "paradoja tecnológica". Existe una demanda teórica abrumadora hacia la modernización: el 90% de las pymes considera útil incorporar herramientas de Inteligencia Artificial (IA) a su esquema operativo diario.

Al consultar sobre los usos más esperados, sobresalen el marketing digital (58%), la generación de reportes financieros automáticos (41%) y la atención al cliente automatizada (39%).

Sin embargo, la realidad de la infraestructura actual contrasta fuertemente con estas aspiraciones de vanguardia. El 54% de las pymes argentinas reconoce que carece de cualquier tipo de integración o conexión en sus cobros; operan de forma aislada utilizando únicamente terminales físicas independientes.

Aquellas que sí han dado el paso digital conectan sus plataformas principalmente a sistemas de gestión o ERP centralizados (21%) o a módulos de plataformas e-commerce (15%).

A pesar de esta brecha, el futuro cercano genera entusiasmo: el 81% de los tomadores de decisión asegura que adoptaría un 'asistente agéntico' de IA capaz de ejecutar cobros y conciliaciones automáticas en el futuro.

Esta predisposición hacia los pagos autónomos es liderada por las empresas de mayor escala de facturación (aquellas por encima de los $500 millones anuales) y por sectores de alta complejidad logística como el automotriz, demostrando que la optimización de los flujos de caja sigue siendo el norte de la competitividad pyme.