Las pymes que llegaron hasta acá no necesitan aplausos: requieren herramientas

¿Estamos haciendo lo suficiente para que, cuando las condiciones por fin acompañen, esas empresas tengan en la mano todo lo que necesitan para crecer?

Cada 27 de junio el mundo celebra a las pequeñas y medianas empresas (pymes). En Argentina, la fecha tiene un sabor distinto. Acá una pyme que cumple diez años no cumplió diez años: atravesó crisis cambiarias, cambios de gobierno, una pandemia y un sistema que rara vez le hizo las cosas fáciles. Y, sin embargo, está: abre el lunes, paga sueldos, factura y exporta. Esa empresa no es un sobreviviente al que haya que tenerle lástima. Es algo mucho más interesante: una organización que aprendió a competir en una de las canchas más difíciles del mundo.

Los números explican por qué vale la pena hablar de ellas. Según la última radiografía disponible, existen en Argentina más de 515.000 PyMEs registradas , el 98% del total de las firmas empleadoras , y generan la mitad del empleo asalariado formal del país. Si se suma el universo completo —monotributistas, autónomos e informales—, el llamado "Mundo PyME" explica alrededor del 77% del trabajo privado en Argentina. Detrás de cada una de esas siglas hay una familia, un barrio, una cadena de proveedores. No son un sector más de la economía: son, en buena medida, la economía .

A esas empresas no les hace falta que las aplaudamos un día al año. Les hace falta otra cosa, más concreta: que el sistema financiero esté a la altura de lo que ellas ya demostraron. Y la buena noticia —porque hay una buena noticia— es que cada vez más lo está. Desde donde trabajo, acompañando a empresas en su operatoria financiera, lo veo todos los días: algo cambió, y cambió rápido.

Durante años, la PyME argentina creyó que solo tenía una puerta: el banco, con su cuenta, su cheque y su línea de descuento. El mercado de capitales parecía un universo reservado para las grandes empresas. Esa idea quedó vieja.

El primer trimestre de 2026 cerró con un volumen récord en el Mercado Argentino de Valores : $7,6 billones operados entre enero y marzo , un crecimiento real del 41,8% interanual , el mayor para un primer trimestre del que se tenga registro. No son grandes corporaciones colocando deuda: es el descuento de cheques, pagarés y facturas de empresas como las que abren todas las mañanas en cualquier parque industrial del país. El propio Ministerio de Economía destacó que el crédito a PyMEs alcanzó el 2,8% del PBI en el primer trimestre y que el financiamiento PyME vía mercado de capitales creció casi un 15% en un año.

Y el dato más interesante no es solo el volumen, sino el precio. Las tasas de descuento de los instrumentos PyME mostraron un descenso marcado y sostenido, hasta posicionarse como alternativas competitivas que, en muchos casos, ofrecen tasas por debajo de la inflación.

Una empresa puede descontar hoy el cheque de un cliente, emitir un cheque de pago diferido avalado y conseguir capital de trabajo en 48 horas, o transformar una factura de crédito electrónica en liquidez inmediata, un instrumento que, de hecho, más que duplicó su volumen en el último año. Todo eso ya existe. No es futurología ni un privilegio para unos pocos.

¿Por qué, entonces, tantas empresas todavía no lo aprovechan?





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Durante mucho tiempo la gente le tuvo miedo al mercado de capitales y recién ahora, con más educación financiera y reglas más parejas, ese miedo empieza a ceder. Ahí está el verdadero cuello de botella. La brecha no es de instrumentos: es de acceso, de información y de acompañamiento.

Es la distancia que existe entre lo que una empresa podría estar haciendo con su liquidez y lo que efectivamente hace, simplemente porque nadie se sentó a explicárselo en sus propios términos. Ahí es donde el sistema todavía le debe algo a la pyme: no más productos, sino más cercanía. Alguien que la trate no como a un expediente de riesgo, sino como a lo que realmente es: un negocio real, con un dueño que conoce su industria mejor que cualquier analista.

Y esto importa más que nunca por una razón de fondo: en una economía donde los márgenes son finos y la eficiencia lo es todo, la tesorería dejó de ser una función administrativa para convertirse en una palanca de competitividad.

Cada peso que duerme sin rendir, cada cheque que se descuenta más caro de lo necesario, cada excedente que no se coloca, es rentabilidad que se pierde sin que aparezca en ningún balance... hasta que es tarde.

Gestionar la liquidez con las herramientas del mercado no es hacer finanzas sofisticadas: es cuidar el margen con la misma seriedad con la que se cuidan los costos de producción. Y la dirección hacia la que va la industria financiera es, justamente, borrar la vieja frontera entre el banco y el mercado: que una empresa pueda cobrar, pagar, financiarse e invertir desde un mismo lugar, sin tener que elegir entre una cosa y la otra.

En Cocos venimos trabajando en esa integración porque estamos convencidos de que ese es el futuro de la relación entre una empresa y sus finanzas. Hoy esa eficiencia está al alcance de cualquier PyME, no solo de las que tienen un gerente financiero full time.

No es teoría. Cuando una pyme entiende las herramientas que tiene a disposición, cambia. Negocia distinto, planifica distinto, deja de apagar incendios y empieza a tomar decisiones. La diferencia entre una empresa que crece y una que apenas se sostiene muchas veces no está en el contexto. Está en si tuvo, o no, a alguien que le mostrara el mapa completo.

El Día de la Pyme, entonces, no debería ser una efeméride de homenaje. Debería ser un recordatorio de una oportunidad enorme. Las empresas argentinas ya demostraron que saben competir en las peores condiciones. La pregunta que vale la pena hacerse este 27 de junio es otra, y nos involucra a todos los que trabajamos cerca de ellas:

¿Estamos haciendo lo suficiente para que, cuando las condiciones por fin acompañen, esas empresas tengan en la mano todo lo que necesitan para crecer?



Gerente de Segmento Empresas, Cocos Capital