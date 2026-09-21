Lecciones de polo para Argentina

Veintisiete de los 30 mejores polistas de la actualidad son argentinos y sostienen una economía que se basa en los servicios que los extranjeros adinerados contratan para que los ayuden a ganar trofeos.

“Hace veinticinco años vine aquí por primera vez”, contó Maximiliano Fernández . “No había nada”. Hoy en día, la zona entre las ciudades de Pilar y General Rodríguez al oeste de Buenos Aires está repleta de clubes de polo, caballerizas y fincas. Cada pedacito de tierra agrícola lo están comprando y transformado en campos de polo impecables. El mundo del polo en Argentina es “una burbuja” dentro del país , afirmó Fernández, que dirige un equipo: tiene su propia economía y esa economía no tiene rival a nivel mundial.

En teoría, el polo —hockey a caballo— es el deporte de equipo más antiguo del mundo. Ya se jugaba una versión primitiva en Persia en el siglo VI a. C. Oficiales británicos en la India formalizaron el juego moderno y después se extendió por todo el imperio. Se convirtió en un deporte de reyes, adoptado por las élites de Europa, Estados Unidos y más recientemente, por los países del Golfo. Sin embargo, Argentina llegó a dominar la escena mundial, incluso cuando el resto de su economía estaba en ruinas.

Como cualquier industria incipiente, ayuda contar con las materias primas. Los caballos habían prosperado durante mucho tiempo en la Pampa, las vastas praderas del centro de Argentina. Atraían a los gauchos. Cuando llegó el polo encajó de manera natural gracias a la abundancia de caballos baratos, jinetes expertos, terreno llano y un clima agradable. A los jugadores argentinos pronto se les reconoció como los mejores del mundo y lo siguen siendo: 27 de los 30 mejores profesionales de hoy en día son de ese país. Sostienen una economía que se basa en los servicios que los extranjeros adinerados contratan para que los ayuden a ganar trofeos.

La industria no tardó en seguir el ejemplo. Las familias argentinas terratenientes que dominan el panorama han creado programas espectaculares de cría que producen los mejores caballos de polo del mundo. Estos productos dominan el campo: de los 1140 caballos que compitieron por la Copa de la Reina en Reino Unido el año pasado, 1000 eran de linajes argentinos, según la asociación de polo del país.

Al maximizar la ventaja competitiva en capital humano —y equino—, la economía del polo en Argentina ha disfrutado de un auge impulsado por las exportaciones. Entre enero y noviembre del año pasado, Argentina envió 2900 caballos (tres cuartas partes eran de polo) a 38 países. El país es el principal exportador mundial .

Para mantenerse a la vanguardia, los criadores y empresarios argentinos han invertido tanto en investigación como en desarrollo y han sido los pioneros en la clonación de ponis. En 2010 se produjo un gran avance, cuando un clon de Dolfina Cuartetera —considerada la mejor caballo en el Salón de la fama de Argentina— se vendió por la cifra récord de 800.000 dólares. Ahora, muchos son copias de grandes figuras argentinas del pasado. Algunos criadores están intentando ir un paso más allá para proteger la propiedad intelectual, vendiendo únicamente los potros de los clones en lugar de los clones en sí mismos.

Las autoridades reguladoras han facilitado esta innovación: la asociación de polo se ha resistido a la burocracia y ha adoptado la tecnología, incluso cuando la prohíben las carreras de caballos pura sangre. Pero hay un límite. Cuando Kheiron, una empresa argentina de biotecnología, presentó en 2024 los primeros caballos del mundo editados genéticamente, se les prohibió competir. Después de todo, esa tecnología podría permitir algún día que rivales en el extranjero diseñen caballos que superen en velocidad incluso a las famosas líneas de sangre argentinas.

Mientras la economía argentina da bandazos (se contrajo un 2,5% en febrero, creció un 2,8% en marzo y luego volvió a contraerse un 1,5% en abril), el mundo del polo parece imperturbable. Eso se debe en parte a un flujo constante de inversión extranjera directa.

Los extranjeros adinerados, conocidos como mecenas, inyectan mucho dinero a la burbuja del polo argentino. Compran terrenos, contratan jugadores y regatean por los caballos, creando una economía en cascada para los mozos de cuadra, herradores, entrenadores, veterinarios y arquitectos.

El resultado ha sido un crecimiento sostenido. Hace dos décadas, Juan Martín Batistuta, un veterinario equino, trabajaba casi exclusivamente con caballos de carreras; hoy trabaja casi exclusivamente con los de polo. “Nunca había estado tan ocupado”, comentó. El auge tampoco se limita a Buenos Aires. “Desde Córdoba hasta la Patagonia, hay muchos más clubes en toda Argentina”, expresó Fernández. El país cuenta ahora con 177. La popularidad de este deporte también está creciendo a nivel mundial. Un documental de Netflix que se estrenó en 2024 y un acuerdo de transmisión con ESPN lo han llevado a nuevas audiencias.

Los índices de aprobación de Javier Milei, presidente de Argentina y aficionado al polo, están bajando mientras intenta reestructurar la economía del país. Quizás debería echar un vistazo a lo que está sucediendo en Pilar: una industria líder a nivel mundial que aprovecha al máximo la ventaja competitiva, atrae inversión extranjera y avanza con innovación tecnológica para reforzar su posición como principal exportador del mundo. Podría ser el remedio ideal para un rostro abatido.

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