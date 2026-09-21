El Gobierno aceptó la renuncia de María Belén Agudiez, subsecretaria cercana a Karina Milei + Agregar ámbito en









El Decreto 1055/2026 oficializó su salida de la Subsecretaría de Planificación General. Días atrás, el Gobierno despidió a más de una decena de empleados de la quinta presidencial, entre ellos un familiar suyo.

Belén Agudiez renunció a la Subsecretaría de Planificación General de la Presidencia. Presidencia

El Gobierno oficializó este lunes la salida de María Belén Agudiez del cargo de subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Lo hizo a través del Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que acepta su renuncia a partir del 20 de septiembre de 2026. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y de Diego Santilli.

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Agudiez ocupaba el cargo desde enero de 2024 y era una de las colaboradoras más cercanas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Su salida se conoce pocos días después de que el Gobierno despidiera a un grupo de empleados de la Quinta de Olivos y avanzara con el traspaso de la residencia a la Casa Militar. Entre los desplazados estaba Osvaldo Javier Sosa, intendente de la residencia, a quien distintos medios señalan como familiar de la funcionaria saliente.

No obstante, el texto oficial no detalla los motivos de la renuncia, no menciona quién ocupará la subsecretaría y no la vincula con los cambios en Olivos.

El Gobierno despidió al personal civil de Olivos. FPD Renunció Belén Agudiez, una funcionaria cercana a Karina Milei Entre otras tareas, Agudiez supervisaba cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las residencias presidenciales y coordinaba aspectos de los traslados terrestres y aéreos del Presidente y otros funcionarios, además de cuestiones vinculadas con la flota presidencial.

Su salida también adquiere relevancia por su cercanía con Karina Milei. La funcionaria tenía una trayectoria previa dentro del espacio libertario y en 2021 había integrado la lista de Avanza Libertad encabezada por José Luis Espert como candidata a diputada nacional, aunque no ingresó al Congreso.

Desde el Gobierno habían explicado que el cambio en Olivos respondía a la decisión de otorgar a la Casa Militar nuevas atribuciones sobre la residencia y a la necesidad de reducir la estructura y el personal civil asignado al lugar. También señalaron que la nueva conducción tendría facultades para conformar su propio equipo. La renuncia se suma así a la reconfiguración de la estructura que depende de Karina Milei, en un momento en que la Secretaría General atraviesa cambios en el esquema de administración y funcionamiento de las residencias presidenciales.