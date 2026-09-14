Líneas aéreas: hubo nuevo récord en pasajeros al exterior, mientras el cabotaje se sigue derrumbando

Tucumán, Rosario, Bariloche y Mendoza se destacaron por el aumento de los viajeros internacionales desde las provincias. Los domésticos mostraron una caída de 8% por la crisis económica y la casi desaparición de Flybondi.

La cantidad de pasajeros internacionales en agosto alcanzó un nuevo récord, con 1.339.723 viajeros.

El mercado aerocomercial argentino volvió a mostrar en agosto una marcada diferencia entre el comportamiento de los vuelos internacionales y el de cabotaje. Mientras la cantidad de pasajeros que viajaron al exterior alcanzó un nuevo récord para el mes, con 1.339.723 viajeros , el tráfico doméstico profundizó su contracción y registró una caída del 8% interanual .

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De acuerdo con las estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) , el volumen internacional de agosto superó en 2% el récord que se había alcanzado en el mismo mes de 2025.

En el acumulado enero-agosto, además, se contabilizaron 11.691.219 pasajeros internacionales , 11% más que en igual período del año pasado y la cifra más elevada registrada para los primeros ocho meses de un año.

El contraste con el mercado interno es significativo. En agosto, los pasajeros de cabotaje totalizaron 1.395.670 en el registro por aerolínea, frente a 1.511.212 un año antes, lo que implica una pérdida de 115.542 pasajeros .

En los primeros ocho meses, el cabotaje acumuló 10,66 millones de pasajeros, que equivale a 6% menos que en igual período de 2025.

La diferencia entre ambos mercados también modificó la composición del tráfico aéreo argentino. El crecimiento internacional prácticamente compensó la disminución del cabotaje en el acumulado del año, aunque no alcanzó para impedir que el total de pasajeros aeroportuarios de enero-agosto quedara prácticamente estable respecto del año anterior. Según el informe de ANAC, los aeropuertos del país acumularon 32,99 millones de pasajeros en los primeros ocho meses.

Más pasajeros internacionales desde el interior

Uno de los principales cambios que muestran las estadísticas es el avance de la conectividad internacional desde aeropuertos ubicados fuera del área metropolitana de Buenos Aires.

Durante agosto, 222.417 pasajeros viajaron al exterior directamente desde terminales del interior, sin pasar por Buenos Aires. La cifra representa un incremento del 11% interanual, del 61% respecto de agosto de 2024 y del 115% frente a agosto de 2023.

En términos de participación, el interior pasó a representar una proporción creciente del tráfico internacional. Entre enero y agosto, los aeropuertos del interior concentraron 16% de los pasajeros internacionales, frente al 14% registrado en igual período de 2025.

En contrapartida, el área metropolitana de Buenos Aires redujo su participación de 86% a 84%.

Los datos de agosto muestran además fuertes tasas de crecimiento en algunas terminales. Tucumán registró un aumento del 248% en sus pasajeros internacionales respecto de agosto de 2025; Rosario avanzó 31%; Bariloche, 12%; y Mendoza, 5%. La comunicación oficial de ANAC también incluyó a Ezeiza, con una mejora de 5%.

En términos absolutos, Mendoza acumuló 482.000 pasajeros internacionales entre enero y agosto, mientras que Rosario alcanzó 286.000 y Bariloche 123.000.

Tucumán, aunque todavía parte de una base mucho menor, pasó de apenas 9.000 pasajeros internacionales en los primeros ocho meses de 2025 a 47.000 en igual período de este año.

La expansión también incorporó nuevos puntos de salida al exterior. Neuquén sumó conexiones internacionales directas durante este año, impulsadas por la ruta a Santiago de Chile operada por LATAM desde marzo. Ushuaia, por su parte, incorporó en julio vuelos a San Pablo de GOL y LATAM Brasil. En agosto, Neuquén movilizó 2.468 pasajeros internacionales y Ushuaia 10.596.

El crecimiento de estas rutas modifica progresivamente el esquema tradicional de concentración de los viajes internacionales en Ezeiza y Aeroparque y permite que una proporción mayor de los pasajeros del interior pueda iniciar el viaje al exterior desde su propia región.

Quién pasó a liderar el mercado internacional

El récord de pasajeros internacionales también estuvo acompañado por un cambio en el reparto entre las compañías aéreas. En agosto, LATAM se ubicó como la principal empresa del mercado internacional argentino, con 287.188 pasajeros y una participación del 21,44%. Un año atrás transportaba 228.000 pasajeros y tenía una cuota de 17,43%, por lo que ganó cuatro puntos porcentuales.

Aerolíneas Argentinas quedó segunda, con 215.262 pasajeros y una participación de 16,07%, frente al 20,08% que tenía en agosto de 2025. La compañía transportó 47.360 pasajeros menos que un año atrás.

Detrás aparecen GOL, con 108.600 pasajeros y 8,11% del mercado, y Copa Airlines, con 107.031 y 7,99%. En el caso de GOL, la participación bajó desde 10,74% un año atrás, mientras Copa aumentó desde 6,59%.

JetSMART Group quedó en el quinto lugar, con 93.951 pasajeros y una cuota de 7,01%, frente al 5,78% de agosto de 2025.

Luego se ubicaron Iberia, con 6,15%; Avianca, con 4,59%; American Airlines, con 4,18%; y Sky Airline, con 3,69%.

El mercado también refleja el derrumbe de Flybondi, aunque con un impacto menor en el segmento internacional que en el doméstico. La compañía pasó de 26.173 pasajeros internacionales en agosto de 2025 a apenas 240 este año, reduciendo su participación de 2% a 0,02%.

En cuanto a la ocupación, el factor de ocupación promedio de los vuelos internacionales pasó de 80% a 81%. Entre las principales compañías, LATAM y Aerolíneas Argentinas alcanzaron 81%, mientras JetSMART Group registró 83%. American Airlines llegó a 93%, Iberia a 91% y Lufthansa a 93%.

El cabotaje queda concentrado en dos líneas aéreas

En el mercado doméstico, el comportamiento fue diferente. La caída de 115.542 pasajeros en agosto se explica principalmente por la contracción de Flybondi, que prácticamente desapareció del mercado de cabotaje.

La compañía transportó apenas 1.865 pasajeros, contra 254.533 en agosto de 2025. Su participación pasó de 17% a 0,1%. En términos de pasajeros, perdió 252.668 viajeros en un año.

La contracción de Flybondi fue parcialmente absorbida por sus competidoras. Aerolíneas Argentinas transportó 930.736 pasajeros, frente a 855.341 un año atrás. Sumó 75.395 viajeros y elevó su participación del 57% al 67%.

JetSMART, en tanto, pasó de 354.890 a 410.120 pasajeros, con un incremento de 55.230 viajeros. Su cuota de mercado subió del 23% al 29%. Andes también creció, de 41.556 a 48.153 pasajeros, y elevó su participación del 2,7% al 3,4%.

El aumento conjunto de Aerolíneas Argentinas y JetSMART, sin embargo, no alcanzó para compensar el volumen que perdió Flybondi. Esa dinámica explica por qué el mercado doméstico cayó aun cuando las dos principales compañías que permanecen activas en el cabotaje transportaron más pasajeros que un año atrás.

También mejoró la ocupación de los vuelos domésticos. El factor de ocupación total pasó de 83% a 85%. Aerolíneas Argentinas subió de 83% a 85%, mientras JetSMART avanzó de 82% a 87%. Flybondi, en cambio, cayó de 82% a 60%.