Banco Provincia lanza créditos para la compra de autos con tasas desde UVA +6%

Banco Provincia presentó una nueva línea para financiar la adquisición de vehículos 0 km y usados directamente en concesionarias adheridas. Permite cubrir hasta el 100% de la operación. Llega en un momento de marcada caída del patentamiento, con siete de cada diez unidades importadas.

Banco Provincia lanzó una nueva línea de financiamiento para la compra de autos 0 km y usados , con tasas que arrancan en UVA +6% anual , en un contexto de mayor competencia entre bancos públicos y con un mercado automotor que todavía no logra recuperar el ritmo del año pasado.

La entidad bonaerense presentó el Préstamo Acá Tu Auto , una herramienta que se gestiona directamente en concesionarias adheridas, de forma digital y sin trámites presenciales. La línea permite financiar hasta el 100% del valor de la operación , con montos que van desde $100.000 hasta $50 millones , según la evaluación crediticia de cada cliente y las condiciones vigentes.

El lanzamiento llega pocos días después de que Banco Nación presentara una línea de créditos UVA para autos con tasas de UVA +19% para clientes y UVA +25% para no clientes . La propuesta generó polémica porque, además de actualizarse por inflación, incorpora una tasa real positiva de dos dígitos, por encima de lo que el mercado asociaba hasta ahora con este tipo de financiamiento.

Banco Provincia ofrece dos modalidades de financiamiento: una ajustada por UVA y otra tradicional a tasa fija. La alternativa UVA es la que presenta la tasa más baja de la línea, con un costo que arranca en UVA +6% anual y plazos de devolución de 12 a 48 meses . En tanto, la opción tradicional cuenta con tasa fija desde 55% anual y plazos de 12 a 72 meses .

Según informó la entidad, el préstamo puede utilizarse para la compra de vehículos nuevos o usados en concesionarias adheridas. Actualmente, el producto ya está disponible en más de 70 puntos de venta de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

Para obtener el crédito, primero se debe elegir un vehículo en una empresa adherida, donde se ofrece una propuesta de financiamiento con condiciones personalizadas. Una vez aceptada, la operación se confirma desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin papeles ni trámites presenciales.

Luego, el crédito se cancela en cuotas mensuales mediante débito automático en cuenta. Desde Banco Provincia señalaron que en los próximos días se sumarán nuevas concesionarias al programa, que estarán disponibles en el buscador de comercios de la web oficial de la entidad.





Créditos: Banco Provincia

El lanzamiento llega con un mercado automotor en baja

La nueva línea aparece en un momento delicado para el mercado automotor. Según informó ACARA, en agosto se patentaron 44.415 vehículos 0 km, lo que implicó una caída del 19,1% interanual. Si bien el derrumbe fue menor al de julio, cuando la baja había sido del 30,3%, el dato volvió a mostrar la fragilidad de la demanda.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, los patentamientos alcanzaron las 385.091 unidades, un 13,3% menos que en igual período de 2025. Aun así, desde el sector marcaron que el promedio diario de operaciones mostró una leve mejora frente a julio, afectado por un día hábil menos.

El dato que más ruido generó fue la composición del mercado: siete de cada diez autos patentados fueron importados. La participación de vehículos del exterior llegó al 70%, en línea con una tendencia que se consolidó en los últimos meses por la apertura comercial y por cambios en la estrategia productiva de varias automotrices.

En ese escenario, las nuevas líneas de crédito aparecen como una herramienta para intentar sostener la demanda en concesionarias. La apuesta de Banco Provincia apunta a facilitar la compra de vehículos nuevos y usados con un trámite digital, directamente en los puntos de venta adheridos.

Más financiamiento para consumo

La incorporación de este nuevo canal de comercialización forma parte de la estrategia de la banca pública bonaerense para fortalecer su presencia en diferentes segmentos de consumo a través de herramientas digitales y con más opciones de financiamiento. El préstamo a distancia está disponible también para motos, casas modulares, materiales de construcción, servicios de salud y estética, hotelería, alojamiento y transporte de pasajeros.

Con esta nueva línea, Banco Provincia busca ganar presencia en el negocio de financiamiento automotor en plena reconversión del sector, con menor patentamiento, mayor peso de importados y una demanda más selectiva.